Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс обвинила Министерство обороны России во лжи
На заседании Совета безопасности в Нью-Йорке она назвала высказывания представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова вопиющей ложью. Карен Пирс также сказала, что это был «один из худших примеров «липовых» новостей от пропагандистской машины России». Ее слова приводит агентство ТАСС.
Сегодня представитель министерства Игорь Конашенков обвинил Великобританию в фабрикации данных о химической атаке в сирийском городе Дума. Он заявил, что никакого отравления местных жителей не было, а Великобритания имеет прямое отношение к инсценировке химической атаки.
Комментарии65
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scimitar 13 апреля 2018 | 21:34
Карен Пирс верю. А пропагандонам из Генштаба и МО РФ - категоричеки нет, больно много они врали в последние годы. Теперь они даже конфетку у первоклашки не смогут выцыганить, тот их сразу пошлет.
pit_heap 13 апреля 2018 | 21:36
Ничего не знаем, в соц. сетях написано, что Британия виновата.Доказательства у Британии ее невиновности есть?
Ведущая британского телеканала Sky News прервала эфир с экс-командующим подразделением ВС Великобритании в Ираке, генералом в отставке Джонатаном Шоу, когда он начал говорить о бессмысленности предполагаемой химической атаки в Думе для властей Сирии.
Как отмечается, Шоу во время выступления в прямом эфире начал говорить, что одерживающим победу сирийским властям не было смысла использовать химическое оружие в сложившейся ситуации.
«Я полагаю, что мы кое-что упускаем из вида… а именно — какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают», — сказал он, добавив, что об этом говорят, в частности, американские военные.
Он добавил, что даже президент США Дональд Трамп написал в Twitter о скорой победе над террористами и последующем уходе американцев из Сирии.
«И вдруг мы получаем химическую атаку», — попытался продолжить эксперт.
Ведущая неожиданно прервала военного и не дала ему договорить до конца.
«Простите, нам очень жаль, вы ждали нас так долго, но мы должны прерваться. Очень сожалеем», — заявила ведущая, после чего связь с военным была прервана.
Такая свобода слова на западе.
danko1 13 апреля 2018 | 21:41
Враньё МО, как Кремля и МИДа, давно нормой стало.
Но смотрящие зомбоящик ему верят.
haldey 13 апреля 2018 | 21:58
danko1: Да Вы что, не может быть. Враньё британцев не достало, а правда МО, как Кремля и МИДа достала. И при чем тут зомбоящик, в интернете полно доказательств правды Кремля и лжи Лондона, все так и вопиет! Вы на каких сайтах получаете информацию? На ЭМ? Ну тут конечно, только пра...кривда... Один говнопольский все кривдой залил толстым слоем, я уж молчу про шендеровичей... Врут и не краснеют. Украина поверила, и что там произошло? То то! В Прибалтике население от счастья сокращается, как во время войны))) Там тоже еврокривдой все залито по уши!
physik 13 апреля 2018 | 22:03
haldey: Понимаете, когда человек прав, ему не надо в качестве аргумента своей правоты, оскорблять журналистов, коверкая их фамилии.
duch_nic 13 апреля 2018 | 22:06
physik: Вы это своим единомышленникам в нос тыкнете.
Вам напомнить, какие клички тут в ходу или сами в курсе? В своём глазу бревна конечно не замечаем!
minerr 13 апреля 2018 | 21:59
danko1: Да ты и Колин Пауэлу в своё время верила. Тебя отзомбировали так, что ни один "зомбоящик" не сможет.
ura_123 13 апреля 2018 | 21:41
pit_heap: Таких "Ыкспертов" что на НТВ что на России -2 хоть ....
...много. Кстати,канашенкова уже ловили на лжи,ежели чё.
skripal_live 13 апреля 2018 | 21:48
ura_123: Когды?
ura_123 13 апреля 2018 | 21:55
skripal_live: Тагды! Но ежели ты вышло из комы,то ловили его во время российско-турецкого "обострения".
zollendorf 13 апреля 2018 | 21:51
ura_123: Кстати,канашенкова уже ловили на лжи//
Да вы что!? Не поверю в это ни за что на свете!!!
nestor199 13 апреля 2018 | 21:55
ura_123: Дайте Ваше ЭКСПЕРТНОЕ заключение ................. .
ura_123 13 апреля 2018 | 22:00
nestor199: Именно вам гораздо более лучше подойдёт ыкспертное заключение Сирожика Маркова,завсегдатая всевозможных шоу на НТВ)))
duch_nic 13 апреля 2018 | 22:09
ura_123: Юра, чего попой то вертеть?.. ;) Вы сейчас или предоставьте аргументы, или признайте, что вы обычный либероидный балабол. ;))
kottigr1 13 апреля 2018 | 21:47
pit_heap: Ведущая неожиданно прервала военного и не дала ему договорить до конца.
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Эту байку уже слышали про "осетинскую девочку" которой не дали договорить. Будьте оригинальней.. Не повторяйте заезженную ложь.
tks 13 апреля 2018 | 21:48
pit_heap: Ссылочку, плиз, и главное - без синхронного перевода, в студию!
Кстати, даже приведенный вами текст не говорит о том, что британский генерал поддерживает российскую версию. Он говорит (если ваш переводчик не врёт) лишь о не совсем корректном завершении беседы. И выдает в вас желание зацепиться за любую чушь, даже косвенную, чтобы продолжать лгать. Геббельс позавидовал бы.
pit_heap 13 апреля 2018 | 21:52
tks: https://www.youtube.com/watch?v=43_dPKJmbBc
Можете погуглить "Former head of British Armed Forces gets cut off by Sky when he goes off script on Syria!"
duch_nic 13 апреля 2018 | 22:13
tks: Надеюсь, вы посмотрели ролик.
Что скажете?
yakov18 13 апреля 2018 | 22:08
pit_heap: А все все равно поверят Британии и не поверят МО России..
Как можно верить Конашенкову, который нагло врет что за 30 месяцев интенсивных бомбежек Сирии-и нанесении ударов и калибрами с Каспия и с подводных лодок и со страт.Бомбардиров и паровозом авианосным Кузей-по густонаселенным районам Сирии, где среди мирного населения Сирии-скрываются боевики-Не ПОГИБ ни ОДИН МИРНЫЙ СИРИЕЦ? Этой брехне могли бы поверить тока откровенные дебилы-ведь бомбят Сирию еще советскими 250 и 500 кг-фугасами с высоты более 6ти тыс метров-недоступной для ПЗРК.
skripal_live 13 апреля 2018 | 21:37
scimitar: Переврать англичан нереально...
skripal_live 13 апреля 2018 | 21:39
Кстати, если отравленные Скрипали живы, то получается, российских дипломатов выслали за смерть морских свинок и кота...
nikitin43 13 апреля 2018 | 21:46
skripal_live: дипломаты расеи - кокаин путен .
lion64___3 13 апреля 2018 | 21:48
skripal_live: кота сами мелкобританцы сожрали, по азиатским обычаям. А чтобы следы замести, заявили, что кремировали.
kottigr1 13 апреля 2018 | 21:53
lion64___3: Кот сбежал на Родину и уже дал признательные показания ФСБ. Ждем пресс-конференцию по этому поводу Канашенко и интервью героя-перебежчика..
nestor199 13 апреля 2018 | 21:58
skripal_live: А живы ли Скрипали? А были ли они отравлены? А почему их прячут?
nikitin43 13 апреля 2018 | 22:03
nestor199: путен живой и почему прячут его семью ?
nestor199 13 апреля 2018 | 22:14
nikitin43: А кто Вам сказал, что Путин живой?
А если серьезно, зачем Вам знать место пребывание членов семьи руководителя государства?
nikvol 13 апреля 2018 | 22:00
skripal_live: получается, российских дипломатов выслали за смерть морских свинок и кота
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Не за смерть, за убийство англичанами.
nf5096004 13 апреля 2018 | 22:06
nikvol:вы требуете от англичан доказательств, а вы сами на каком основании обвиняете их?
nf5096004 13 апреля 2018 | 22:04
skripal_live: а попытка отравления разве не преступление?
jeremey 13 апреля 2018 | 22:06
skripal_live: //Кстати, если отравленные Скрипали живы, то получается, российских дипломатов выслали за смерть морских свинок и кота...// при этом одних замучали до смерти сами британцы, а другого сначала замучили, а потом прикончили.
igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 21:38
scimitar: подонок лживый с лампасами!
seryj_wolk 13 апреля 2018 | 21:41
igorrrpadlowitchs: Все, что говорил, говорит и будет говорить Конашенков, априори можно считать ложью.
skripal_live 13 апреля 2018 | 21:42
igorrrpadlowitchs: Это Вы Пауэлла с его пробирками вспомнили?
kottigr1 13 апреля 2018 | 21:49
skripal_live: Разве Пауэлл что-то доказывал ? Пауэлл показал присутствующим небольшую пробирку. "Здесь помещается чайная ложка спор сибирской язвы. Ее было достаточно, чтобы блокировать осенью 2001 года работу всего сената США. "
nestor199 13 апреля 2018 | 22:03
skripal_live: Пауэлл нигер - ему врать можно
nestor199 13 апреля 2018 | 22:00
igorrrpadlowitchs: И где генерал соврамши?
andy_dufresne_1 13 апреля 2018 | 21:40
scimitar: Путинские холуи пошли вразнос.
jetsam 13 апреля 2018 | 21:35
как может врать 800метровый су25?
никак. его же нет. значит правда.
cukker 13 апреля 2018 | 21:47
jetsam: борзоватый все же украинец. без отдыха шпаришь? хоть борща потрескай чорт одноглазый. второй скоро выбьют
skripal_live 13 апреля 2018 | 21:53
cukker: Газа нет - борща не сваришь...
kottigr1 13 апреля 2018 | 22:15
skripal_live: Есть бесплатный валежник - есть и каша из топора..
askol2016 13 апреля 2018 | 21:37
У Конашенкова, кроме лжи, других сообщений нет. Пора бы нашим западным партнерам это знать и не особо возмущаться.
nestor199 13 апреля 2018 | 22:06
askol2016: Где и когда Конашенков соврал? Факты в студию .
posta2006 13 апреля 2018 | 21:40
Вот позор-то! Ну сколько можно терпеть нашу лживую власть?
skripal_live 13 апреля 2018 | 21:44
posta2006: Правильно! Гоните своего Порошенко в жопу, укропы...
nestor199 13 апреля 2018 | 22:11
skripal_live: Вы садист. А вдруг у украинцев от порошенко жопа треснет?
max3446 13 апреля 2018 | 21:44
жалко бриты выглядят и по сути признали правоту сказанному нашими. а и как тут можно сомневаться если есть показания врачей на глазах которых провокация спряпалась?
nata_roo 13 апреля 2018 | 21:44
Странная тетенька :) Выдвигает претензии сродни тем, что почему Алеша врет хомячкам, или почему Кремль врет ватникам? Да по кочану!..
hrzn877 13 апреля 2018 | 21:46
Это не ложь, это - бред. Англичанка не знает самого главного, и поэтому принимает российские заявления всерьёз. А главное на самом деле то, что Россией управляют сумасшедшие - вполне реальные, заседают в думе, принимают решения и вершат судьбы. Как так, кто-то скажет, что за глупость? Это, дорогие мои, не глупость, а вполне реальная правда. Посмотрите на все их действия за последние хотя бы 10-15 лет, и скажите, что это не так. Практически ни одного разумного решения, сплошной дурдом. Ни разума, ни рациональности - даже в условиях авторитарно-мафиозного правления, когда можно было достичь хоть какой-то стабильности, порядка и роста (спорно, но шанс был) Думаю, пробуждение наступит скоро, и многочисленные наполеоны будут восприниматься так, как дОлжно, а именно - никак.
polba 13 апреля 2018 | 22:12
hrzn877: Для шизофреника действия врачей, несомненно кажутся идиотскими, а то, что происходит вокруг кажется дурдомом... и что характерно - по поводу дурдома он абсолютно прав.
motooppic 13 апреля 2018 | 21:46
Весь мир уже охренеаает от спектакля, который пыталась разыграть Великобритания. И новые факты говорят о том, что западная стая пытается навязать России кровавую игру. Не понимают уроды, что, как и раньше, так и сейчас они обладают счета по полной. Против правды не попрешь, даже с воплями и визгами про демократию!
arye_11 13 апреля 2018 | 21:55
motooppic:
Какой "мир" и от чего охреневает?
Россия с я Абосруссью да Вануту с Наурой?
Ватнорылый.
Шо, специально сегодня утром зарегился, чтобы вечером свою пафосную чушь пролаять. Да?
nf5096004 13 апреля 2018 | 22:09
motooppic: Запад мультики с ракетами, бомбящими Россию не демонстрировал и в ядерный пепел никого превращать не грозился.
snikkersnepper 13 апреля 2018 | 21:48
Хайли лайкли алаверды. Были мотив, намерения и средства. Пускай теперь в 24 часа расскажет - это они организовали из Лондона, или их сирийские агенты от рук отбились.
Не знаю, правду или нет сказали те врачи, что показал Конашенков, но за один этот оборот готов отстегнуть ему некоторое количество положительной кармы. Насквозь лживую и осатаневшую от жажды крови "прогрессивистскую" банду только так бить и надо.
kottigr1 13 апреля 2018 | 21:55
snikkersnepper: Насквозь лживую и осатаневшую от жажды крови "прогрессивистскую" банду только так бить и надо.
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Так ведь её и бьют вводя в отношении этих лжецов международные санкции за их ложь и агрессию..
captainobvious 13 апреля 2018 | 21:48
"представитель Великобритании, обвиняющий кого-либо во лжи" - звучит как сложносочиненный оксюморон...
rash 13 апреля 2018 | 21:52
У Конашенкова уже давным глаза скошены.
bmrt 13 апреля 2018 | 21:54
Генерал Конашенков профессиональный лжец. Вспомните его высказывания о войне в Донбассе...
...тьфу, золотопогонное недоразумление...
inga_92 13 апреля 2018 | 21:55
Давно пора из Совбеза выгнать нах, право вето отобрать. Ну, как с Лигой и СССР
eduard53 13 апреля 2018 | 21:57
Неужели эта англичанка рассчитывает хоть чем-то усовестить кремлядь и её пропагандонов? История свидетельствует, что таким кренделям не в лом на голубом глазу врать и настаивать на своём вранье годы и даже десятилетия ...
odiniznas 13 апреля 2018 | 21:57
Хорошо соврал тот, кто успел первым, но хорошо смеется тот, кто смеется последним.
faucon2006 13 апреля 2018 | 22:00
Ложь, повторенная много раз, становится правдой. Так учил доктор геббельс. В РФ у него талантливые ученики
solonko 13 апреля 2018 | 22:06
Россию легко обвинять во лжи, потому что правду она не говорит принципиально. Природа у России такая, и если, вдруг, Россия начнет говорить правду, она перестанет быть Россией.
"Есть ложь - есть Россия, нет лжи - нет России".
jeremey 13 апреля 2018 | 22:09
это называется сделать высер - обвинить кого-то просто во лжи и все, сказать тете явно нечего.
судит явно по себе.