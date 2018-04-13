Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс обвинила Министерство обороны России во лжи

На заседании Совета безопасности в Нью-Йорке она назвала высказывания представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова вопиющей ложью. Карен Пирс также сказала, что это был «один из худших примеров «липовых» новостей от пропагандистской машины России». Ее слова приводит агентство ТАСС.

Сегодня представитель министерства Игорь Конашенков обвинил Великобританию в фабрикации данных о химической атаке в сирийском городе Дума. Он заявил, что никакого отравления местных жителей не было, а Великобритания имеет прямое отношение к инсценировке химической атаки.