Жителей Волоколамска второй день подряд предупреждают об усилении запаха с мусорного полигона «Ядрово»
Как и накануне, чиновники говорят, что это связано с погодными условиями и направлением ветра. По данным пресс-службы администрации района, резкий неприятный запах жители Волоколамска могут вновь ощутить ближайшей ночью.
Комментарии9
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neon001 13 апреля 2018 | 21:10
то есть сами жители уже не чувствуют усиления?(
klop_27 13 апреля 2018 | 21:10
neon001: Поверьте. Он будет усиливаться еще лет 10.
kottigr1 13 апреля 2018 | 21:11
Берите покрышки и на Красную площадь.. ! Пусть в Кремле дышат одним воздухом со своим народом.. !
akademik_ugarov_56 13 апреля 2018 | 21:31
Спешу успокоить жителей Волоколамска.
Ваши свалка будет ликвидирована, решение принято!
Решение принято организовать свалку под Ярославлем. Так что все хорошо будет.
matsuvi 13 апреля 2018 | 21:20
Это запах родины. Дышитте глубже.
seryj_wolk 13 апреля 2018 | 21:22
QКогда ветер изменит направление, будет вонять в другом месте. Но вода так и останется отравленной. Так что волоколамцы могут ( по мнению начальства) не волноваться.
pergamsky Георгий Пичугин 13 апреля 2018 | 21:22
Это связано с бездарной работой правительства "завоняли" всю Россию...
fedor_v_glaz 13 апреля 2018 | 21:22
Таня Лозова, надеюсь, останется в стране тюльпанов, а не в этой помойке? Искренне ей этого желаю!
trender 13 апреля 2018 | 22:08
Ничего, вот телеграм с твитером и фэйсбуком запретят и полегче будет с этими оболтусами недовольными бороться. ))) почти шутка