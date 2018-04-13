В Португалии упростили процедуру смены пола

Как сообщает Би-би-си, сегодня это можно сделать с 16-ти лет и без медицинского заключения. Правда, гражданам до 18-ти лет понадобится разрешение родителей. Законопроект поддержали 109 депутатов, 106 проголосовали против, — сообщает Би-би-си.