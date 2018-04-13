В Португалии упростили процедуру смены пола
Как сообщает Би-би-си, сегодня это можно сделать с 16-ти лет и без медицинского заключения. Правда, гражданам до 18-ти лет понадобится разрешение родителей. Законопроект поддержали 109 депутатов, 106 проголосовали против, — сообщает Би-би-си.
Комментарии4
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abuvgrobu 13 апреля 2018 | 21:29
Пидормотство во всей красе.
ura_123 13 апреля 2018 | 21:35
abuvgrobu: Это точно! Слава боГу шо не догнали Португалию как обещал в далёком мае 2012 года.. Щаз бы всё Ольгино бегало потряхивая сиськами лишь бы стать любимой женой и получать 2 по 11.80.
klink 13 апреля 2018 | 21:36
Это одна из глупостей западного мира.
lion64___3 13 апреля 2018 | 21:51
Раз так, то вся высшая школа экономических гомиков должна быть туда отправлена. Хоть каждый квартал пусть пол меняют.