В Самаре задержан подозреваемый в похищении двух картин 19-го века
Об этом сообщает МВД. Ранее в столичную полицию обратился житель Чертаново, который рассказал, что его избили и из его квартиры унесли деньги, золотые украшения и две картины. Эти работы русских художников автор заявления оценил в 1 миллион рублей.
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naivnyk 13 апреля 2018 | 21:04
Четыре картины и шесть магнитофонов )))