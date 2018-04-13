Франция занялась разработкой собственного безопасного мессенджера
Об этом рассказал государственный секретарь по вопросам информационных технологий Мунир Махжуби. Он отметил, что данные переписки пользователей этого приложения нельзя будет расшифровать. Мессенджер будет доступен для всех, — сказал Махжуби в эфире радиостанции «Франс Интер».
Комментарии7
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noxepy666 13 апреля 2018 | 21:06
А чо, Телеграм опасный чтоле?
nata_roo 13 апреля 2018 | 21:11
Вот те раз, не доверяют наши западные партнеры ни чекистскому Телеграму, ни заверениям Алеши и ФБК о том, что Керимов и Рыболовлев чисты, как слеза младенца. Отчего так? Отчего не верят самым демократичным демократам этой страны?
klop_27 13 апреля 2018 | 21:14
И что потом? В Мире 197 стран и у каждой свой мессенджер? Потом еще черным, желтым, голубым и у каждого свой - один безопаснее другого.
dsa_dsf 13 апреля 2018 | 21:16
Ух буржуи бездуховные, роскомнадзор их задери.
fill121 13 апреля 2018 | 21:20
Скоро Паша будет только с террористами общаться.
kotvinder2 13 апреля 2018 | 21:33
fill121: Уж не знаю какой великий из Павлуши программист, но как коммерсант он талантлив. Сначала сплагиатил Facebook, потом WhatsApp, теперь, когда запахло жареным, диверсифицируется в криптовалюту. Короче идёт по стопам Мавроди.
petrovitchcolyan 13 апреля 2018 | 21:40
Перекупят Дурова, как пить дать перекупят ....