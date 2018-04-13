Франция занялась разработкой собственного безопасного мессенджера

Об этом рассказал государственный секретарь по вопросам информационных технологий Мунир Махжуби. Он отметил, что данные переписки пользователей этого приложения нельзя будет расшифровать. Мессенджер будет доступен для всех, — сказал Махжуби в эфире радиостанции «Франс Интер».