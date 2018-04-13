Полиция считает водителя грузовика виновным в аварии в Вологодской области, где погибли от 7-ми до 13-ти человек
Это предварительная версия. Ее приводит губернатор региона Олег Кувшинников. Он ссылается на запись видеорегистратора. Предстоящую субботу губернатор объявил днем траура.
Авария произошла этим вечером в Череповецком районе Вологодской области. Груженая фура столкнулась с пассажирским микроавтобусом.
Комментарии9
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klop_27 13 апреля 2018 | 21:08
Каждая жизнь бесценна, но живем то не в Китае. как так можно считать -"где погибли от 7-ми до 13-ти человек" ?
akademik_ugarov_56 13 апреля 2018 | 21:24
klop_27:
Почему-то вас не удивляло что во время пожара люди вообще пропадали, а в последствии "фрагменты тел" которые иначе как по ДНК не опознать.
sprav77 13 апреля 2018 | 21:59
klop_27: А в России всегда так приблизительно. Точности не добиться.
ze_danil 13 апреля 2018 | 21:14
пишут что 3 года назад в 2015 почти на этом же месте в аварии погибли 6 человек
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 21:18
ze_danil: Так и далее, пока власть ворует, а не строит нормальные дороги!
czerni 13 апреля 2018 | 21:18
Что значит "от" и "до"?
А что в промежутке между этими числами, сердечные вы наши?
svoboda21vek Руслан Харламов 13 апреля 2018 | 21:23
а в Твери задержали директора фирмы который владеет этим автобусом и завели уголовную статью за то что якобы нарушены требования к безопасности передвижения
prender 13 апреля 2018 | 21:23
козлы! даже погибших не могут посчитать. и что нам думать про зимнюю вишню,
нигде про количество жертв не пишут правду.
lager23 13 апреля 2018 | 21:40
Путерастам дороги надо строить нормальные с разделительными ограждениями, а не в войнушки играть, обвиняя водителей во всех грехах!