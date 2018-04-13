Полиция считает водителя грузовика виновным в аварии в Вологодской области, где погибли от 7-ми до 13-ти человек

Это предварительная версия. Ее приводит губернатор региона Олег Кувшинников. Он ссылается на запись видеорегистратора. Предстоящую субботу губернатор объявил днем траура.

Авария произошла этим вечером в Череповецком районе Вологодской области. Груженая фура столкнулась с пассажирским микроавтобусом.