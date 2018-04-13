Дома в Испании и квартиры в Болгарии задекларировали в этом году депутаты Госдумы
В них чаще других парламентарии приобретали недвижимость за рубежом, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на обнародованные сегодня декларации. Агентство пишет, что недвижимость за границей есть у 21-го депутата либо у ближайших членов их семей.
Самым богатым депутатом Госдумы по итогам прошлого года стал «единоросс» Григорий Аникеев. Он увеличил свой доход более чем на 700%, — сообщает РБК. Аникеев отчитался о том, что заработал 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Такая сумма указана в его декларации.
Год назад лидером по доходам был депутат от «Единой России» Андрей Палкин. Тогда его доход составил около 680-ти миллионов рублей. В этот раз он не вошел в топ-10 богатейших депутатов.
Комментарии39
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evgolius7 13 апреля 2018 | 21:03
Ха...а вы ватные патриотики топите за свой сортир.
Настоящие патриоты понимают где им лучше.
Они слиняют а у вас сортир потёк...как его оставить?
evgolius7 13 апреля 2018 | 21:10
"Князь кубанский" Сашка "Вор" Ткачёв, согласно декларации "заработал" за 2017 год в 98 (!!!) раз больше чем годом ранее.
Маск рыдай!
Рокфеллер в коме !
prutkov100 13 апреля 2018 | 21:26
...заработал 4 миллиарда 300 миллионов рублей... то есть 11 млн в день !
Интересно кто его устроил на работу , ведь даже сечин меньше "зарабатывает" ?
astet 13 апреля 2018 | 21:30
prutkov100: ни одна патриотическая сука из Госдумы
не собирается доживать свой век
в Рашке-говняшке?
prutkov100 13 апреля 2018 | 21:36
astet: А кто им позволит доживать за бугром ? Все только начинается , правда они об этом не догадываются ))))
midnightblues 13 апреля 2018 | 21:42
prutkov100: Почему,когда они сдадут даунбас и асада-им позволят
danko1 13 апреля 2018 | 21:32
prutkov100: Сколько Сечин реально "зарабатывает, ( читай ворует ) - это никому неизвестно.
Но ведь депутатам запретили иметь собственность за рубежом и заниматься бизнесом.
За что тогда Пехтин пострадал в одиночестве?
Эти идиоты-воры для нас только антиконституционные законы пишут, а сами законы в отношении себя и не думают соблюдать.
lenin3 13 апреля 2018 | 21:14
evgolius7: и этим упырям ешё и зарплату нехилую платят.При этом упыри считают поднятие МРОТ до 24тыр(было такое предложение,не прошло)излишеством,которое простым россиянам не нужно,ибо зажрутся и скупят всю недвижимость за рубежом,депутанам не хватит...
noxepy666 13 апреля 2018 | 21:04
Отнять и поделить! И скакать, скакать, скакать!
kottigr1 13 апреля 2018 | 21:09
noxepy666: Родина человека, там где его дом. Дома у представителей российской власти находятся в странах НАТО..
noxepy666 13 апреля 2018 | 21:11
kottigr1: Поросёнок, ты несёшь такую ахинею.... Честное слово, если ты искренне, мне тебя жалко.
kottigr1 13 апреля 2018 | 21:21
noxepy666: Ого.. Вы явно злоупотребляете лечебной настойкой "Боярышника".. Уже до поросят нализались.. Когда следом придет белка, привет передавай..
noxepy666 13 апреля 2018 | 21:26
kottigr1: Поросёнок, какой ты стал предсказуемый. "Боярышник!", "11.80!", "Белка!", "Воронеж!"... Скучно с тобой. Прости, больше не буду тебе отвечать.
kottigr1 13 апреля 2018 | 21:27
noxepy666: Молодец ! Привет белке передать только не забудь..
cap_ 13 апреля 2018 | 21:13
Запрет американских лекарств - это самый правильный шаг. Есть же боярышник. На крайний случай - лопух и подорожник. Гггг...
tvitov66 13 апреля 2018 | 21:26
cap_: настоящий патриот моментально излечивается прикладыванием больного места к телевизеру, по которому показывают солнцеликого нацЛидера
astet 13 апреля 2018 | 21:32
tvitov66: лучшие лекарства йод и касторка:
говорят, сам Путин ими лечится!
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 21:04
А чего не в Воронеже или Волоколамске?
noxepy666 13 апреля 2018 | 21:09
kir_pich_101: Возможно потому, что там нет моря, как вы щетаете? Уехал же господин Яценюк в Майами, как только заработал на тамошний дом с участком верной службой государству?
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 21:15
noxepy666: Я СЧИТАЮ, что надо разобраться в своём доме, а соседи, сами научатся, без длинных носов и кровавых рук.
serg05 13 апреля 2018 | 21:22
kir_pich_101: Гражданин похеру живет по принципу "Господи выколи мне один глаз ..."
zapadnay 13 апреля 2018 | 21:05
А вам, пенсионеры, денег нет и не будет. И это правильно. Раз голосуете за эту власть, можете пенять только на себя.
aleksandr39 13 апреля 2018 | 21:06
Настоящие путриоты в ГОСДУРЕ .
hagana 13 апреля 2018 | 21:14
Какая прелесть ! А как же патриотизм ,Крымнаш и ненавистный Запад ?
fibi 13 апреля 2018 | 21:14
Самым богатым депутатом Госдумы по итогам прошлого года стал «единоросс» Григорий Аникеев. Он увеличил свой доход более чем на 700%, — сообщает РБК. Аникеев отчитался о том, что заработал 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Такая сумма указана в его декларации.
Год назад лидером по доходам был депутат от «Единой России» Андрей Палкин. Тогда его доход составил около 680-ти миллионов рублей. В этот раз он не вошел в топ-10 богатейших депутатов.........
4 миллиарда 300 миллионгв рублей...... Испания и Болгария....
21:00, 13 апреля 2018
Дома в Испании и квартиры в Болгарии задекларировали в этом году депутаты Госдумы
В них чаще других парламентарии приобретали недвижимость за рубежом, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на обнародованные сегодня декларации. Агентство пишет, что недвижимость за границей есть у 21-го депутата либо у ближайших членов их семей.
Вот - настоящие патритры России!!!!!!!!!
maxvin 13 апреля 2018 | 21:15
Будут две новые автономные республики в составе РФ! Скоро референдум проведём, а то с Барселоной Мадрид договорится не может, грекам долги простить не могут, Россия всё может! Кому надо автономию, кому надо пенсию, сыр съедим, оливковое масло тоже, будет грекам счастье!
bekipp 13 апреля 2018 | 21:20
Да здравствуют наши депутаты! Самые богатые депутаты в мире! В самой нищей стране!
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 21:24
bekipp: А есть ли они? Театр теней.
Нитки не видно, а кукловод известен.
cukker 13 апреля 2018 | 21:22
Киевская Рада все как один долларовые миллионеры. Нищих хохлов обдирают
cedegrinn 13 апреля 2018 | 21:28
cukker:
А Причем тут Украина?
Мы про своих депутатов говорим.
cukker 13 апреля 2018 | 21:38
cedegrinn: про своих украинских вы не говорите, все на сайте Эха торчите, мстители хреновы
bekipp 13 апреля 2018 | 21:39
cukker: страну ни перепутал?
tks 13 апреля 2018 | 22:08
bekipp: Не трогайте это существо, а то не дай Бог ещё, в падучей заколотится, лучше отойти подальше...
odobryam_s 13 апреля 2018 | 21:22
Патриоты, фигли....
bekipp 13 апреля 2018 | 21:23
Представляю как эти депутаты хохочат над нами бедными идиотами, живущими на десять тысяч в месяц.
bekipp 13 апреля 2018 | 21:26
Все их законы- законы охраняющие их деньги, уничтожающие наши.
sprav77 13 апреля 2018 | 21:57
Они все на крючке. Сами себе не принадлежат.
tks 13 апреля 2018 | 22:10
sprav77: И когда эти самые "крючки" вспорят ихние жирные лоснящиеся сальные пузики?
tks 13 апреля 2018 | 22:03
Недвижка в странах НАТО??!
Оказывается, путлеровские холуи это завербованные агенты проклятого Запада?!