Дома в Испании и квартиры в Болгарии задекларировали в этом году депутаты Госдумы

В них чаще других парламентарии приобретали недвижимость за рубежом, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на обнародованные сегодня декларации. Агентство пишет, что недвижимость за границей есть у 21-го депутата либо у ближайших членов их семей.

Самым богатым депутатом Госдумы по итогам прошлого года стал «единоросс» Григорий Аникеев. Он увеличил свой доход более чем на 700%, — сообщает РБК. Аникеев отчитался о том, что заработал 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Такая сумма указана в его декларации.

Год назад лидером по доходам был депутат от «Единой России» Андрей Палкин. Тогда его доход составил около 680-ти миллионов рублей. В этот раз он не вошел в топ-10 богатейших депутатов.