Число жертв аварии в Вологодской области выросло до 13-ти человек, и это всё еще предварительные данные

Это сообщил источник агентства Интерфакс. Ранее сообщалось, что среди погибших есть ребенок. В пресс-службе областного управления МВД эту информацию опровергли.

На трассе между Вологдой и Санкт-Петербургом сегодня столкнулись микроавтобус и грузовик. Завтра в Вологодской области день траура.