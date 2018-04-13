Число жертв аварии в Вологодской области выросло до 13-ти человек, и это всё еще предварительные данные
Это сообщил источник агентства Интерфакс. Ранее сообщалось, что среди погибших есть ребенок. В пресс-службе областного управления МВД эту информацию опровергли.
На трассе между Вологдой и Санкт-Петербургом сегодня столкнулись микроавтобус и грузовик. Завтра в Вологодской области день траура.
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