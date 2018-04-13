Совокупный доход чиновников Кремля и правительства за прошлый год увеличился более чем в два раза

Это следует из обнародованных сегодня деклараций, — отмечает Би-би-си. Телерадиокомпания обращает внимание на то, что в правительстве появился рублевый миллиардер – это вице-премьер Александр Хлопонин. За год доходы его семьи выросли в 270 раз. Представитель Хлопонина сказала Би-би-си, что в прошлом году он продал зарубежную недвижимость. В его предыдущей декларации были указаны дом и земельный участок в Италии. По подсчетам Би-би-си, Хлопонин выручил за свой дом более 40 миллионов евро.