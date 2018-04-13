Совокупный доход чиновников Кремля и правительства за прошлый год увеличился более чем в два раза
Это следует из обнародованных сегодня деклараций, — отмечает Би-би-си. Телерадиокомпания обращает внимание на то, что в правительстве появился рублевый миллиардер – это вице-премьер Александр Хлопонин. За год доходы его семьи выросли в 270 раз. Представитель Хлопонина сказала Би-би-си, что в прошлом году он продал зарубежную недвижимость. В его предыдущей декларации были указаны дом и земельный участок в Италии. По подсчетам Би-би-си, Хлопонин выручил за свой дом более 40 миллионов евро.
Комментарии4
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venmud 13 апреля 2018 | 20:34
"Разве за это наши отцы проливали кровь наших дедов?" х/ф "Операция кооперация"
kottigr1 13 апреля 2018 | 20:37
venmud: В РФ установилась власть победившего бандитизма...
popov_m 13 апреля 2018 | 20:35
"Да здравствуют наши партии и правительство!" - остальным, о здоровье, просьба не беспокоится!
jetsam 13 апреля 2018 | 20:37
теперь понятно, что они талдычат об удвоении благосостояния, а мы смеемся....
а они оказывается не врут.... во как.....