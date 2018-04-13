Минобороны России обвинило Великобританию в фабрикации данных о химической атаке в Сирии

Представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков утверждает, что у министерства есть доказательства участия Лондона в организации провокации. По версии Минобороны, 7-го апреля в одну из больниц сирийского города Дума доставили людей без следов поражения химическими веществами, и когда им начали оказывать помощь, в госпиталь забежали неизвестные люди с видеокамерами, — утверждает Конашенков. Эти люди, по его версии, стали нагнетать панику и кричать, что все присутствующие поражены отравляющими веществами. Это было заснято на камеры и затем представлено в качестве доказательства химической атаки, — заявил представитель министерства.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Конашенкова диким. Она добавила, что представитель министерства лжет, и его слова – это один из худших примеров «липовых» новостей, представленных пропагандисткой машиной России, — цитирует постпреда ТАСС.