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20:30, 13 апреля 2018

Минобороны России обвинило Великобританию в фабрикации данных о химической атаке в Сирии

Представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков утверждает, что у министерства есть доказательства участия Лондона в организации провокации. По версии Минобороны, 7-го апреля в одну из больниц сирийского города Дума доставили людей без следов поражения химическими веществами, и когда им начали оказывать помощь, в госпиталь забежали неизвестные люди с видеокамерами, — утверждает Конашенков. Эти люди, по его версии, стали нагнетать панику и кричать, что все присутствующие поражены отравляющими веществами. Это было заснято на камеры и затем представлено в качестве доказательства химической атаки, — заявил представитель министерства.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Конашенкова диким. Она добавила, что представитель министерства лжет, и его слова – это один из худших примеров «липовых» новостей, представленных пропагандисткой машиной России, — цитирует постпреда ТАСС.

Комментарии

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kryymsdyk 13 апреля 2018 | 20:33

Доказательства большие, как боенг однакоздравствуйте

skripal_live 13 апреля 2018 | 20:33

Трамп в Твиттере сообщил, что не позволит Асаду травить людей газом и сам расхерачит их крылатыми ракетами...

roaswen 13 апреля 2018 | 20:33

англы, не переживайте. конашенков - этот перец, который фотошопом рисует 2-ух километровые самолёты ))

igorkot____1 13 апреля 2018 | 20:36

roaswen: А вообще кроме откровенной ваты кто в мире верит этим гопническим заявам?

kottigr1 13 апреля 2018 | 20:34

kryymsdyk: Испанский диспетчер всё видел, как Джеймс Бонд иприт в Думу подкинул.. !!!

tvitov66 13 апреля 2018 | 20:34

По данным объективного контроля и испанского диспетчера Карлоса ... это все украинский штурмовик с израильской ракетой (с) ХэнеВРАЛь кукошонок

morganafata 13 апреля 2018 | 20:34

До него аргентинский подарочек дошел, или крыша поехала?

gvs 13 апреля 2018 | 20:35

Опять испанский диспетчер нашептал? )))

agamasat 13 апреля 2018 | 20:37

Клоуны в зеленых мундирах от Юдашкина опять репризу исполняют. Вот только не смешно уже - одна и та же тема, дол*бы!

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