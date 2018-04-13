Минобороны России обвинило Великобританию в фабрикации данных о химической атаке в Сирии
Представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков утверждает, что у министерства есть доказательства участия Лондона в организации провокации. По версии Минобороны, 7-го апреля в одну из больниц сирийского города Дума доставили людей без следов поражения химическими веществами, и когда им начали оказывать помощь, в госпиталь забежали неизвестные люди с видеокамерами, — утверждает Конашенков. Эти люди, по его версии, стали нагнетать панику и кричать, что все присутствующие поражены отравляющими веществами. Это было заснято на камеры и затем представлено в качестве доказательства химической атаки, — заявил представитель министерства.
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Конашенкова диким. Она добавила, что представитель министерства лжет, и его слова – это один из худших примеров «липовых» новостей, представленных пропагандисткой машиной России, — цитирует постпреда ТАСС.
Комментарии9
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kryymsdyk 13 апреля 2018 | 20:33
Доказательства большие, как боенг однакоздравствуйте
skripal_live 13 апреля 2018 | 20:33
Трамп в Твиттере сообщил, что не позволит Асаду травить людей газом и сам расхерачит их крылатыми ракетами...
roaswen 13 апреля 2018 | 20:33
англы, не переживайте. конашенков - этот перец, который фотошопом рисует 2-ух километровые самолёты ))
igorkot____1 13 апреля 2018 | 20:36
roaswen: А вообще кроме откровенной ваты кто в мире верит этим гопническим заявам?
kottigr1 13 апреля 2018 | 20:34
kryymsdyk: Испанский диспетчер всё видел, как Джеймс Бонд иприт в Думу подкинул.. !!!
tvitov66 13 апреля 2018 | 20:34
По данным объективного контроля и испанского диспетчера Карлоса ... это все украинский штурмовик с израильской ракетой (с) ХэнеВРАЛь кукошонок
morganafata 13 апреля 2018 | 20:34
До него аргентинский подарочек дошел, или крыша поехала?
gvs 13 апреля 2018 | 20:35
Опять испанский диспетчер нашептал? )))
agamasat 13 апреля 2018 | 20:37
Клоуны в зеленых мундирах от Юдашкина опять репризу исполняют. Вот только не смешно уже - одна и та же тема, дол*бы!