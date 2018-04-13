Российский рынок акций сегодня снизился и завершил неделю в минусе на фоне опасения «санкционных войн»
Как сообщает агентство Интерфакс, по итогам торгов индекс мосбиржи просел более чем на 1,5%, индекс РТС почти на 2%. Рублевые цены большинства основных фишек на московской бирже снизились в пределах 4,5%.
Сегодня стало известно, что Москва может ввести санкции в отношении торговых партнеров после введения Вашингтоном ограничений в отношении России.
Комментарии5
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ha12raz 13 апреля 2018 | 20:08
И чо......рацион питания у слуг народа изменился ?
pravdatut 13 апреля 2018 | 20:12
Голодоморы и голодовки среди населения Московии- частое явление.
world_nail 13 апреля 2018 | 20:15
"Российский рынок акций" - жесткач тот еще, типа "Московский автосалон".
begly_ 13 апреля 2018 | 20:21
С облегчением дарагия рассеане!
sasass 13 апреля 2018 | 20:37
Власть преднамеренно крутит валютный штурвал не в ту сторону - идет отъем народных денег в установленном порядке , как при премьере Кириенко под шумок санкции...