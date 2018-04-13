В Лондоне бизнесмену через суд удалось добиться удаления из Гугла информации о своей судимости

Об этом сообщает газета «Гардиан». Имя предпринимателя не приводится. Известно лишь, что более 10-ти лет назад он был осужден за сговор с целью перехвата сообщений. Ему дали 6 месяцев тюрьмы. Суд счел, что информация, которую предприниматель просит удалить, устарела и не представляет интереса для пользователей Гугла.

Одновременно рассматривался аналогичный иск другого предпринимателя, осужденного за более серьезное преступление на 6 лет тюрьмы. Во втором случае иск был отклонен.