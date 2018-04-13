Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков зарегистрировался в ICQ

Он пояснил агентству Интерфакс, что пока пробует и тестирует этот мессенджер. Ранее Песков сказал, что после блокировки Телеграма в Кремле найдут альтернативу этому сервису. ICQ ранее хвалил и советник президента по интернету Герман Клименко.

Речь идет о мессенджере, разработанном в середине 90-х годов и некогда популярном в России.