Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков зарегистрировался в ICQ
Он пояснил агентству Интерфакс, что пока пробует и тестирует этот мессенджер. Ранее Песков сказал, что после блокировки Телеграма в Кремле найдут альтернативу этому сервису. ICQ ранее хвалил и советник президента по интернету Герман Клименко.
Речь идет о мессенджере, разработанном в середине 90-х годов и некогда популярном в России.
Комментарии32
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encopresis 13 апреля 2018 | 20:05
а в фидо он уже зарегился?
wertor 13 апреля 2018 | 20:11
encopresis: А что fidonet ещё существует?
evgolius7 13 апреля 2018 | 20:20
Я старый ...ребят, а когда Windows отключат?
Чего опять Нортон Коммандер останется?
honduras_on_kolima 13 апреля 2018 | 20:23
evgolius7: // Чего опять Нортон Коммандер останется? //
Берите выше - ЭВМ на перфокартах, я ещё застал на заре моей айтишной деятельности.
wertor: // А что fidonet ещё существует? //
Специально для Писькова и его коллег по феодальной помойке, Фидо опять изобретут и внедрят как новейший стартап.
all_seeing74 13 апреля 2018 | 20:23
evgolius7: какой командер?! Счеты и логарифмическая линейка!!!))) писков уже достал денди с подвала!!!)))
alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 20:28
evgolius7: Хочешь хохму Окошки появились одновременно с Нортоном ;))
airjeff 13 апреля 2018 | 20:30
evgolius7: ты не помнишь, ЭВМ Вектор из нержавейки делали? может порыскать на свалках- возможно пригодится
mavreh 13 апреля 2018 | 20:23
wertor: а что - ICQ ещё существует?
Кстати, могу продать 5-ти значный номер. Нужен кому?
varz 13 апреля 2018 | 20:28
mavreh: не спеши продавать, с понедельника цены на номера icq начнут расти
fantom10 13 апреля 2018 | 20:05
А чё, для пещерных людей, типа Писькова, пещерный и мессенджер - аська. Всё логично.
vasyakirin 13 апреля 2018 | 20:16
fantom10: Логичнее на Телеграфе зарегистрироваться....
peresvet73 13 апреля 2018 | 20:05
И Навка, тоже...
kokapu 13 апреля 2018 | 20:06
А ноутбук/компьютер он на DOS не хочет перевести?
noxepy666 13 апреля 2018 | 20:07
Во толстяк)))) Чо, камрады, у кого уже телеграм отключили? Кого уже в Гулаг пасадили?
jetsam 13 апреля 2018 | 20:09
путь сходит на центральный телеграф
и кабинку зарезервирует...
ivar1964 13 апреля 2018 | 20:09
Опоздал на 20 лет. Неплохо, если учесть, что у его хозяин не умеет пользоваться смартфоном.
jacknichols 13 апреля 2018 | 20:09
Может, на пэйджеры перейти назло америкосам?
world_nail 13 апреля 2018 | 20:10
Даешь россиянский прогресс - Windows 3.11
eslichestno 13 апреля 2018 | 20:11
Теперь надо часы на "Победу" поменять.
uhovostro 13 апреля 2018 | 20:15
eslichestno: И Навку на Рыбку...
podwodnik 13 апреля 2018 | 20:15
- Ау! Люди! Я Песков, попал в ICQ!
- Заблудился? Дорогу в Telegram показать? Там только пенёк обойти надо.
vot_eto_da 13 апреля 2018 | 20:15
Можно было бы подарить Пескову почтовых голубей, но нет уверенности, что он их кормить будет.
Голубятня на Спасской башне смотрелась бы неплохо и символично
captainobvious 13 апреля 2018 | 20:18
vot_eto_da: голубятня там давно, и не только на Спасской башне...
ostanovka 13 апреля 2018 | 20:16
Феерическая дурость.
Что, террористы аськой не пользуются?
Самое частое орудие убийства - кухонный нож.
Надо законодательно в рахе запретить любые кухонные ножи. За хранение, применение, передачу и продажу ножа - срок.
mmakarov14 13 апреля 2018 | 20:16
А почтовых голубей купить?
prender 13 апреля 2018 | 20:18
усы, как у е**ной лисы сошел с ума вместе с думой , правительством, ап и самим главным непользователем. пора перейти на дисковые телефоны или лучше узелковое письмо.
all_seeing74 13 апреля 2018 | 20:21
Рад за него, там ему самое место!)
greeg1 13 апреля 2018 | 20:23
А Дима Песков не желает надеть парик, камзол и ботфорты? Нет? Ну тогда ребятушки готовьтесь обувать лапти и пахать сохой. А будете артачиться - порты долой.
danmestari 13 апреля 2018 | 20:30
Перфокарты этот м.дак не закупил?
vladimir_veteran 13 апреля 2018 | 20:30
Пейджер ему пусть купит УДП или жена.
fibi 13 апреля 2018 | 20:32
Haha ) Enjoy to the fullest! Пользуясь, наслаждайся по полной )))
alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 20:33
В институте им Лебедева был мужичок - чисто гений;)) Он мог ядро Unix на СМ-1420 ввести на память с пульта ;)) А если кто помнит - в нулевые годы было круто тырить номера от аськи с шестью знаками, еще круче с пятью и продавать лохам типа Писькова ;))