Власти Сирии не менее 50-ти раз использовали химическое оружие в республике
Россия же препятствует расследованию этих фактов, — заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Перевод телеканала «Настоящее время».
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Россия же препятствует расследованию этих фактов, — заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Перевод телеканала «Настоящее время».
Комментарии15
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vlastimil_popogrebski 13 апреля 2018 | 20:05
Интересно, их Аллах позволяет неверных газом травить или это не халяльно, можно только по старинке горлы резать?
honduras_on_kolima 13 апреля 2018 | 20:16
Портянки, вы уже поняли, что это значит?
Вашим хозяевам предъявляют обвинение не в одном эпизоде, а как маньяку Чикатило, во многих десятках.
nestor199 13 апреля 2018 | 20:27
honduras_on_kolima: И чё?
honduras_on_kolima 13 апреля 2018 | 20:36
nestor199: // И чё? //
Лет 40 назад я бы тебе ответил - "через плечё".
А сейчас, скажу так: если в отличие от родимого нацпидeрa-пересидента, умеешь включать комп и грузить браузер, вбей в гугло хотя бы "чикатило вики".
Читать, я надеюсь, тебя научили?
После ознакомления задавай вопросы как взрослый, а не школьник.
ur_sus 13 апреля 2018 | 20:05
Арабские режимы - сирийский в особенности, превзошли все пределы варварства за годы правления асадов. Сирия-это смесь ГУЛАГов с газовыми камерами. Теперь вопрос: почему Асад лучший друг кремлёвского Карлика?
ha12raz 13 апреля 2018 | 20:05
Можно и еще......рыжий пиндос сдулся, куплен чекистами с потрохами.
a_andrey_yrievich 13 апреля 2018 | 20:07
Упущение, чмыри! Почему не 150 раз?...
kottigr1 13 апреля 2018 | 20:28
a_andrey_yrievich: Режим Асада ненавидит сирийский народ. Только на штыках иностранных интервентов из РФ, «Хезболла», Ирана держится кровавая власть Башара...
peresvet73 13 апреля 2018 | 20:08
Путинский режим способен на любую гадость, как внутри страны, так и снаружи. Это криминальные отморозки, которым не может быть веры ни в чём!
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 20:11
peresvet73: Гаага ждёт окурка!
nestor199 13 апреля 2018 | 20:29
peresvet73: Так и не верьте. Кто против?
Не забывайте, Вы на ЭХО. Здесь Вам большинство готово поверить.
zemljanka 13 апреля 2018 | 20:09
Сострадание людям Земли. Сострадание народам Сирии. Людоеды при власти - активизировались.
ostapbey 13 апреля 2018 | 20:17
Так препятствует или серийный рецидивист?
Если правду в глаза сказать..даже..
sir_sar 13 апреля 2018 | 20:17
Можно было сказать и 500 раз.
Глупые хомячки проглотят. Они же глупые.
cukker 13 апреля 2018 | 20:20
злобную идиотку Хейли Эхо цитирует. а Небензю не удосужились?