В аэропорту «Домодедово» задержали двух мужчин с муляжами гранат и пневматическим пистолетом

Как рассказала РБК официальный представитель МВД Ирина Волк, один из них оказался блогером, который снимает розыгрыши на видео и выкладывает в интернет. Второй ему помогал. У молодых людей возникла идея пошутить в аэропорту с помощью муляжей гранат и посмотреть на реакцию пассажиров и сотрудников авиационной безопасности, — пояснили в полиции. Оба стали фигурантами административного дела.