В аэропорту «Домодедово» задержали двух мужчин с муляжами гранат и пневматическим пистолетом
Как рассказала РБК официальный представитель МВД Ирина Волк, один из них оказался блогером, который снимает розыгрыши на видео и выкладывает в интернет. Второй ему помогал. У молодых людей возникла идея пошутить в аэропорту с помощью муляжей гранат и посмотреть на реакцию пассажиров и сотрудников авиационной безопасности, — пояснили в полиции. Оба стали фигурантами административного дела.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
abuvgrobu 13 апреля 2018 | 19:53
На шутку следует тоже отвечать шуткой в таком же стиле: дать говнюкам годика по три колонии общего режима. Там охотников пошутить, думается, немало наберется
maxvin 13 апреля 2018 | 20:00
С размаху мордой об асфальт! Несколько суток в карцере, а потом видео на ютубе. За авторством блогер ФСБ, как мы ребят разыграли!!!
airjeff 13 апреля 2018 | 20:04
дебилы, млин
ugiazov 13 апреля 2018 | 20:21
А с зоны разрешат видео в блоги выкладывать?