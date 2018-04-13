Z Архив новостей новости
5 9 6 999
19:31, 13 апреля 2018

Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции, в прошлом году заработал 2 миллиарда и почти 800 миллионов рублей

Об этом говорится в его декларации, размещенной на сайте Совета Федерации. Между тем, годом ранее официальный доход Керимова составлял немногим больше 12-ти миллионов рублей.
Напомним, во Франции Керимова обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд оставил сенатора на свободе под залог. Керимову запрещено покидать Францию. Впрочем, по данным прокуратуры Ниццы, он уже делал это не менее пяти раз с момента задержания, каждый раз получая особое разрешение.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

merelymy 13 апреля 2018 | 19:36

Солдат спит - служба идет.

danko1 13 апреля 2018 | 19:43

merelymy: Но ведь депутатам ГД и СФ запрещено заниматься коммерческой деятельностью?
Как он мог заработать тогда?
Навкерняка это общак воровской власти.

alo0000 13 апреля 2018 | 20:08

danko1: чтобы заработать, надо работать. А работа у него одна - жила бы страна родная.

compare 13 апреля 2018 | 19:36

вот этим словом,"заработал",все честно трудящиеся граждане страны,одним махом,просто "записаны" в беспробудных бездельников...а как же? почему,не могут "зара-ботать",хоть десятую часть,того,что в "поту и крови",смог "наработать" сулейман?

toyama_tokanawa99 13 апреля 2018 | 19:55

Траншеи копал?..

nata_roo 13 апреля 2018 | 20:03

Сейчас придет Алексашенко и еще раз напомнит хомячкам, что Керимов - кристально чистый гениальный предприниматель, заработавший свои миллиарды с нуля. Хомячкам - кушать! Ну а как они могут ослушаться "свидетеля Навального"!..

nns33 13 апреля 2018 | 20:16

Думаю,что такая зарплата и не снилась А.Д Сахарову--физику,академику,депутату,создателю водородной бомбы,Лауреату Нобелевской премии мира.правозащитнику.... А чем знаменит Керимов?Что он сделал для страны и науки?

ostapbey 13 апреля 2018 | 20:22

Не того загребного выбрали россиянцы кормчим.
Не того..
Этот на зоне напахал больше чем тот на воле.
Пока.
Даже.

midnightblues 13 апреля 2018 | 20:33

Слово заработал не уместно
Это деньги,украденные у российского народа

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Новости

В Госдуме подготовили проект закона об ответных мерах на американские санкции Россия, среди прочего, может ограничить поставки западных лекарств, продуктов, а также алкоголя и табака…

5 96 6 6182
Новости

Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары Инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции…

5 201 6 16245
Новости

Россия может начать производить товары без разрешения американских правообладателей Соответствующая мера включена в соответствующий законопроект об антисанкциях в отношении США…

5 213 6 17317
Новости

Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары Инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции…

5 139 6 11403
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 60 6 5360 16:10
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 204 6 19214 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 112 6 10533 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Рамзан Кадыров: Владимиру Путину альтернативы нет Срок его правления нужно увеличить в несколько раз…

5 71 6 6715
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 312 6 31410 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 123 6 12599 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12231 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

2915640

5 81 6 8497 17:08
#слушать 38:51 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, telegram, видео, передачи
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров…

5 76 6 8166
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 67 6 7248 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно…

5 50 6 5625
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 166 6 18942 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события

Популярное за неделю

Новости

Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России Согласно решению, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования ФСБ…

5 158 6 18519
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 195593 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 56 6 35272 12.04
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Почему не тронули Усманова и Абрамовича, или Оптимальность смертной казни Если ввести санкции сразу против всех друзей Путина, то это развязывает руки и Путину, и его друзьям – больше нас уже все равно наказать невозможно…

5 328 6 242551 08.04
Kсанкции, сша, рф, олигархи, путин, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 230 6 171854 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6880325
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3405043

Сегодня в эфире