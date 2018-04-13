Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции, в прошлом году заработал 2 миллиарда и почти 800 миллионов рублей
Об этом говорится в его декларации, размещенной на сайте Совета Федерации. Между тем, годом ранее официальный доход Керимова составлял немногим больше 12-ти миллионов рублей.
Напомним, во Франции Керимова обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд оставил сенатора на свободе под залог. Керимову запрещено покидать Францию. Впрочем, по данным прокуратуры Ниццы, он уже делал это не менее пяти раз с момента задержания, каждый раз получая особое разрешение.
Комментарии9
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merelymy 13 апреля 2018 | 19:36
Солдат спит - служба идет.
danko1 13 апреля 2018 | 19:43
merelymy: Но ведь депутатам ГД и СФ запрещено заниматься коммерческой деятельностью?
Как он мог заработать тогда?
Навкерняка это общак воровской власти.
alo0000 13 апреля 2018 | 20:08
danko1: чтобы заработать, надо работать. А работа у него одна - жила бы страна родная.
compare 13 апреля 2018 | 19:36
вот этим словом,"заработал",все честно трудящиеся граждане страны,одним махом,просто "записаны" в беспробудных бездельников...а как же? почему,не могут "зара-ботать",хоть десятую часть,того,что в "поту и крови",смог "наработать" сулейман?
toyama_tokanawa99 13 апреля 2018 | 19:55
Траншеи копал?..
nata_roo 13 апреля 2018 | 20:03
Сейчас придет Алексашенко и еще раз напомнит хомячкам, что Керимов - кристально чистый гениальный предприниматель, заработавший свои миллиарды с нуля. Хомячкам - кушать! Ну а как они могут ослушаться "свидетеля Навального"!..
nns33 13 апреля 2018 | 20:16
Думаю,что такая зарплата и не снилась А.Д Сахарову--физику,академику,депутату,создателю водородной бомбы,Лауреату Нобелевской премии мира.правозащитнику.... А чем знаменит Керимов?Что он сделал для страны и науки?
ostapbey 13 апреля 2018 | 20:22
Не того загребного выбрали россиянцы кормчим.
Не того..
Этот на зоне напахал больше чем тот на воле.
Пока.
Даже.
midnightblues 13 апреля 2018 | 20:33
Слово заработал не уместно
Это деньги,украденные у российского народа