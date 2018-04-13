Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции, в прошлом году заработал 2 миллиарда и почти 800 миллионов рублей

Об этом говорится в его декларации, размещенной на сайте Совета Федерации. Между тем, годом ранее официальный доход Керимова составлял немногим больше 12-ти миллионов рублей.

Напомним, во Франции Керимова обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд оставил сенатора на свободе под залог. Керимову запрещено покидать Францию. Впрочем, по данным прокуратуры Ниццы, он уже делал это не менее пяти раз с момента задержания, каждый раз получая особое разрешение.