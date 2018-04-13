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19:31, 13 апреля 2018

В Кремле объяснили увеличение дохода Владимира Путина продажей объектов недвижимости

С соответствующим комментарием после публикации декларации главы государства выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Согласно обнародованному документу в прошлом году Путин заработал около 18-ти миллионов 700 тысяч рублей. При этом из декларации президента пропал участок площадью полторы тысячи квадратных метров.
По словам Пескова, доход главы администрации президента Антона Вайно тоже вырос из-за продажи объектов недвижимости. За год объем получаемых Вайно средств вырос в 26 раз и превысил 255 миллионов рублей.

Комментарии

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advokat52 advokat 13 апреля 2018 | 19:33

свалить готовится?

zemljanka 13 апреля 2018 | 19:56

Глумление.

danko1 13 апреля 2018 | 20:01

zemljanka: За ложные данные в декларации и статья в УК есть.
Да не только судить этих наглых воров, но и изъять неуказанное.

astet 13 апреля 2018 | 20:07

danko1: давайте честно!
Никого из россиян
не интересуют доходы Путина:
все знают,
что он воровал, ворует и будет воровать!

zemljanka 13 апреля 2018 | 20:01

Кто и когда уберет саранчу вертикали?
Очень бодрые новости...

jidkov 13 апреля 2018 | 20:14

"...Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой.
Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы - одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, как его деятельность, по не зависящим от него причинам, прекратилась. Возможно, что он сейчас и имеет какую-нибудь комнату, но только, смею вас уверить, что не в Москве..."
Булгаков. Классика.
Мошенники у нас были всегда...

zemljanka 13 апреля 2018 | 20:27

jidkov: масштабы мухлежа вселенские...

ugiazov 13 апреля 2018 | 20:28

jidkov: "Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное" сказал дядя Фёдор.
Когда и на какие шиши это куплено?

danmestari 13 апреля 2018 | 19:33

Святой бескорыстный труженик!

timwlad70 13 апреля 2018 | 19:47

danmestari: Святой бескорыстный труженик!
---------------
Ну вообще то в команде господина Путина о коммунизме никто не заикается.

kottigr1 13 апреля 2018 | 19:33

Все, что нужно знать о нынешней России..

При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.

Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ

Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

sokal123 13 апреля 2018 | 19:42

kottigr1: Ненасытный Упырь . Все есть ,а все мало . Что за вампир .

nitinol 13 апреля 2018 | 19:51

"Не верю!", - сказал бы Станиславский.

idaforever 13 апреля 2018 | 19:38

т е През зарабатывает меньше своих администраторов?!

s011ma 13 апреля 2018 | 19:38

Бля буду - лыжи мажут!

sandro_007 13 апреля 2018 | 19:45

s011ma:
Будешь подрастешь. Такой маленький, а уже так грязно ругаешься.

sborisych 13 апреля 2018 | 19:48

s011ma:
А куды бечь? В КНДРэ? Сдадут ведь.. Впрочем, вроде чёй- то то ли про Луну, то ли про Марс проговорился.. Успеет?

fleyta6 13 апреля 2018 | 19:45

Рабы ничего, кроме одежды, не должны иметь!

danmestari 13 апреля 2018 | 19:45

А на рабов галерах неплохо кормят!

sborisych 13 апреля 2018 | 19:46

Распродаётся.. Не собирается ли бечь?

abraz 13 апреля 2018 | 19:48

За год объем получаемых Вайно средств вырос в 26 раз и превысил 255 миллионов рублей.
--------------------------------------------
Наверное, работал на 3 ставки. Ёпаный писец.

peresvet73 13 апреля 2018 | 19:48

Когти рвать собрался!

abuvgrobu 13 апреля 2018 | 19:56

По сравнению с прошлым годом доходы у президента выросли в два раза - у 90% народа, в лучшем случае, остались на прежнем уровне - всё как и должно быть - "утром мажу бутерброд - сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот..."

(комментарий скрыт)

mancuss 13 апреля 2018 | 20:01

Неужели прицеп продал?

severnaj 13 апреля 2018 | 20:01

Проверить надо. Врет, как дышит.

alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 20:04

Это что за демпинговые цена на землю ? Рашкованы вам не стыдно - у вас президент нищеброд !!! Реально - стоимость квадратного метра в жилом комплексе Хорошово - 470 000 рублей за кв метр ;))

eduard53 13 апреля 2018 | 20:07

Удачно продал 15-соток под картошку? Или - ещё гараж и ржавую тачку с прицепом?

student_ru_ru 13 апреля 2018 | 20:11

Риэлтор, ёптить.)

ha12raz 13 апреля 2018 | 20:11

Надо вместе с недвижимостью продавать и вату........как нагрузку.

eslichestno 13 апреля 2018 | 20:16

А миллиарды Хлопонина кто объяснит? Совесть продал? Так она у него ничего не стоит.

jidkov 13 апреля 2018 | 20:16

В Кремле объяснили увеличение дохода Владимира Путина продажей объектов недвижимости
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эт чё, прицеп Скиф, наконец, продал?...

andreu641 13 апреля 2018 | 20:17

за распостранение ложных данных

kaminas 13 апреля 2018 | 20:18

В Кремле объяснили увеличение дохода Владимира Путина продажей объектов недвижимости
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всё -таки продал коляску от мотоцикла "Иж " и Скиф .

sim202_ 13 апреля 2018 | 20:19

Да, примерно за столько он Сибирь и продал нашим китайским партнерам...)))

vladimir_veteran 13 апреля 2018 | 20:21

Нормально! Каждый президент должен умет торговать землей. Интересно, за сколько рублей он этот участок купил, если продал за 670000 рублей за сотку? А может ему участок бесплатно выделили, как военному пенсионеру? Тогда это использование служебного положения. А если участок у него был достаточно давно, до развода, половина его стоимости по закону принадлежит бывшей супруге. А в целом, конечно Президенту такой большой страны как-то не с руки наживаться на продаже земельных участков. Неприлично!!!

podwodnik 13 апреля 2018 | 20:27

- Я за машину Родину продал!
- Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе.
("Гараж").

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