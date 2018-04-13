В Кремле объяснили увеличение дохода Владимира Путина продажей объектов недвижимости
С соответствующим комментарием после публикации декларации главы государства выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Согласно обнародованному документу в прошлом году Путин заработал около 18-ти миллионов 700 тысяч рублей. При этом из декларации президента пропал участок площадью полторы тысячи квадратных метров.
По словам Пескова, доход главы администрации президента Антона Вайно тоже вырос из-за продажи объектов недвижимости. За год объем получаемых Вайно средств вырос в 26 раз и превысил 255 миллионов рублей.
Комментарии36
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advokat52 advokat 13 апреля 2018 | 19:33
свалить готовится?
zemljanka 13 апреля 2018 | 19:56
Глумление.
danko1 13 апреля 2018 | 20:01
zemljanka: За ложные данные в декларации и статья в УК есть.
Да не только судить этих наглых воров, но и изъять неуказанное.
astet 13 апреля 2018 | 20:07
danko1: давайте честно!
Никого из россиян
не интересуют доходы Путина:
все знают,
что он воровал, ворует и будет воровать!
zemljanka 13 апреля 2018 | 20:01
Кто и когда уберет саранчу вертикали?
Очень бодрые новости...
jidkov 13 апреля 2018 | 20:14
"...Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой.
Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы - одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, как его деятельность, по не зависящим от него причинам, прекратилась. Возможно, что он сейчас и имеет какую-нибудь комнату, но только, смею вас уверить, что не в Москве..."
Булгаков. Классика.
Мошенники у нас были всегда...
zemljanka 13 апреля 2018 | 20:27
jidkov: масштабы мухлежа вселенские...
ugiazov 13 апреля 2018 | 20:28
jidkov: "Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное" сказал дядя Фёдор.
Когда и на какие шиши это куплено?
danmestari 13 апреля 2018 | 19:33
Святой бескорыстный труженик!
timwlad70 13 апреля 2018 | 19:47
danmestari: Святой бескорыстный труженик!
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Ну вообще то в команде господина Путина о коммунизме никто не заикается.
kottigr1 13 апреля 2018 | 19:33
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
sokal123 13 апреля 2018 | 19:42
kottigr1: Ненасытный Упырь . Все есть ,а все мало . Что за вампир .
nitinol 13 апреля 2018 | 19:51
"Не верю!", - сказал бы Станиславский.
idaforever 13 апреля 2018 | 19:38
т е През зарабатывает меньше своих администраторов?!
s011ma 13 апреля 2018 | 19:38
Бля буду - лыжи мажут!
sandro_007 13 апреля 2018 | 19:45
s011ma:
Будешь подрастешь. Такой маленький, а уже так грязно ругаешься.
sborisych 13 апреля 2018 | 19:48
s011ma:
А куды бечь? В КНДРэ? Сдадут ведь.. Впрочем, вроде чёй- то то ли про Луну, то ли про Марс проговорился.. Успеет?
fleyta6 13 апреля 2018 | 19:45
Рабы ничего, кроме одежды, не должны иметь!
danmestari 13 апреля 2018 | 19:45
А на рабов галерах неплохо кормят!
sborisych 13 апреля 2018 | 19:46
Распродаётся.. Не собирается ли бечь?
abraz 13 апреля 2018 | 19:48
За год объем получаемых Вайно средств вырос в 26 раз и превысил 255 миллионов рублей.
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Наверное, работал на 3 ставки. Ёпаный писец.
peresvet73 13 апреля 2018 | 19:48
Когти рвать собрался!
abuvgrobu 13 апреля 2018 | 19:56
По сравнению с прошлым годом доходы у президента выросли в два раза - у 90% народа, в лучшем случае, остались на прежнем уровне - всё как и должно быть - "утром мажу бутерброд - сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот..."
mancuss 13 апреля 2018 | 20:01
Неужели прицеп продал?
severnaj 13 апреля 2018 | 20:01
Проверить надо. Врет, как дышит.
alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 20:04
Это что за демпинговые цена на землю ? Рашкованы вам не стыдно - у вас президент нищеброд !!! Реально - стоимость квадратного метра в жилом комплексе Хорошово - 470 000 рублей за кв метр ;))
eduard53 13 апреля 2018 | 20:07
Удачно продал 15-соток под картошку? Или - ещё гараж и ржавую тачку с прицепом?
student_ru_ru 13 апреля 2018 | 20:11
Риэлтор, ёптить.)
ha12raz 13 апреля 2018 | 20:11
Надо вместе с недвижимостью продавать и вату........как нагрузку.
eslichestno 13 апреля 2018 | 20:16
А миллиарды Хлопонина кто объяснит? Совесть продал? Так она у него ничего не стоит.
jidkov 13 апреля 2018 | 20:16
В Кремле объяснили увеличение дохода Владимира Путина продажей объектов недвижимости
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Эт чё, прицеп Скиф, наконец, продал?...
andreu641 13 апреля 2018 | 20:17
за распостранение ложных данных
kaminas 13 апреля 2018 | 20:18
В Кремле объяснили увеличение дохода Владимира Путина продажей объектов недвижимости
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Всё -таки продал коляску от мотоцикла "Иж " и Скиф .
sim202_ 13 апреля 2018 | 20:19
Да, примерно за столько он Сибирь и продал нашим китайским партнерам...)))
vladimir_veteran 13 апреля 2018 | 20:21
Нормально! Каждый президент должен умет торговать землей. Интересно, за сколько рублей он этот участок купил, если продал за 670000 рублей за сотку? А может ему участок бесплатно выделили, как военному пенсионеру? Тогда это использование служебного положения. А если участок у него был достаточно давно, до развода, половина его стоимости по закону принадлежит бывшей супруге. А в целом, конечно Президенту такой большой страны как-то не с руки наживаться на продаже земельных участков. Неприлично!!!
podwodnik 13 апреля 2018 | 20:27
- Я за машину Родину продал!
- Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе.
("Гараж").