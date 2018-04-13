В Кремле объяснили увеличение дохода Владимира Путина продажей объектов недвижимости

С соответствующим комментарием после публикации декларации главы государства выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Согласно обнародованному документу в прошлом году Путин заработал около 18-ти миллионов 700 тысяч рублей. При этом из декларации президента пропал участок площадью полторы тысячи квадратных метров.

По словам Пескова, доход главы администрации президента Антона Вайно тоже вырос из-за продажи объектов недвижимости. За год объем получаемых Вайно средств вырос в 26 раз и превысил 255 миллионов рублей.