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19:30, 13 апреля 2018

Семь человек, включая ребенка, погибли в аварии с участием грузовика и микроавтобуса в Вологодской области

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным полиции, одна из машин выехала на встречную полосу. Уточняется, что ДТП произошло недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе.

Комментарии

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kir_pich_101 13 апреля 2018 | 19:42

Дорог не будет, безопасных для нас, покуда вошьди летают вертолётами...

nestor199 13 апреля 2018 | 19:53

kir_pich_101: Аксиома - чем хуже состояние дорожного полотна, тем меньше ДТП.
Виноваты в ДТП не дороги, а те кто сидит за рулем или перебегает дорогу в неположенном месте.

astet 13 апреля 2018 | 20:10

nestor199: если придерживаться Вашей "аксиомы",
то можно заключить,
что дороги в России (ведь Вы о ней?)
строят враги,
чтобы извести россиян?
В таком случае,
Собянин - враг номер один?

nestor199 13 апреля 2018 | 20:15

astet: Я отношусь к той категории граждан РФ, которые считают, что дороги в России надо не ремонтировать, а строить.
На тех участках наших "дорог", где дороги нет и ДТП нет ( не верите, посмотрите статистику)

abuvgrobu 13 апреля 2018 | 19:48

Печально, конечно Не хотели СССР и социализм а хотели капитализм и частные перевозки ? - получайте с доставкой .

alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 19:55

abuvgrobu: Ты помнишь МКАД времен совка - дорога смерти. Трасса М-95 Москва-Питер то же.. Все как всегда - руси-идиото за рулем и только трусы жмут на тормозаю

iwan_feodorovich 13 апреля 2018 | 20:02

alexisgross_042018: Это было 30 лет назад. За 30 лет после войны "совок" стал второй экономикой мира, а уровень жизни был сравним с европейскими странами.

alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 20:15

iwan_feodorovich: А с кем совок воевал 30 лет назад ? И как победил ? Спроси у знакомых учителей уровень их зарплат ;)) Не в лицее на Арбате,а Зюзино ;))
И как это при второй экономике мира нью-словок имеет стабильно по 30 000 смертей на дорогах в год ?

zemljanka 13 апреля 2018 | 19:54

Соболезнования.

piter_ug 13 апреля 2018 | 19:57

Telegram они, собаки, запрещать могут, а сделать третью полосу для обгона - на это у них ни ума нету, ни денег.

pravdatut 13 апреля 2018 | 20:07

95 человек за сутки, в среднем, погибает на дорогах РФ. В Европе 5-6 человек, в Украине 8-9.

nestor199 13 апреля 2018 | 20:17

pravdatut: В Украине протяженность дорожной сети на порядки меньше.

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