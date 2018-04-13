Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал сообщения о слежке за Сергеем Скрипалем, письмо Юлии Скрипаль и развитие ситуации в Сирии во время прошедшей сегодня пресс-конференции в Лондоне.

Сегодня прошла большая пресс-конференция посольства России в Лондоне, на которой был представлен доклад посольства «Солсбери: Засекреченное дело», посол Александр Яковенко прокомментрировал письмо Юлии Скрипаль, опубликованное полицией Великобритании. Посол заявил, что не обладает подтверждением, что Юлия Скрипаль жива, не удерживается насильно на военной базе Великобритании или в охраняемом загородном доме. Он сказал, что посольство не имеет возможности напрямую общаться с Юлией Скрипаль.

Посол прокомментировал письмо советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Марк Седвилл пишет, что по данным Великобритании, ГРУ отслеживает электронные письма Юлии Скрипаль с 2013 года и следило за Сергеем Скрипалем на территории Великобритании. Посол Яковенко сказал, что если бы это было действительно так, то Великобритания бы на это пожаловалась, но поскольку жалоб не было, то не было слежки. В ответ на мой вопрос, есть ли у посольства информация о том, что Скрипаль продолжал сотрудничать с правительством Великобритании после обмена, посол ответил, что Россию не важно,сотрудничал ли Скрипаль с Великобританией. Посол также заявил, что Россия не будет препятствовать Юлии Скрипаль в получении политического убежища, если она за ним обратиться к правительству другой страны.

В ответ на вопрос, будет ли Россия воевать против США и Великобританией в Сирии, посол России ответил «я надеюсь, что нет».

Посол России потребовал Великобританию предоставить полный доступ к расследованию инцидента в Солсбери и заявил, что Россия не признает обвинения в покушении на убийство на Скрипалей.