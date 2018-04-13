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19:06, 13 апреля 2018

Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал сообщения о слежке за Сергеем Скрипалем

Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал сообщения о слежке за Сергеем Скрипалем, письмо Юлии Скрипаль и развитие ситуации в Сирии во время прошедшей сегодня пресс-конференции в Лондоне.

Сегодня прошла большая пресс-конференция посольства России в Лондоне, на которой был представлен доклад посольства «Солсбери: Засекреченное дело», посол Александр Яковенко прокомментрировал письмо Юлии Скрипаль, опубликованное полицией Великобритании. Посол заявил, что не обладает подтверждением, что Юлия Скрипаль жива, не удерживается насильно на военной базе Великобритании или в охраняемом загородном доме. Он сказал, что посольство не имеет возможности напрямую общаться с Юлией Скрипаль.

Посол прокомментировал письмо советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Марк Седвилл пишет, что по данным Великобритании, ГРУ отслеживает электронные письма Юлии Скрипаль с 2013 года и следило за Сергеем Скрипалем на территории Великобритании. Посол Яковенко сказал, что если бы это было действительно так, то Великобритания бы на это пожаловалась, но поскольку жалоб не было, то не было слежки. В ответ на мой вопрос, есть ли у посольства информация о том, что Скрипаль продолжал сотрудничать с правительством Великобритании после обмена, посол ответил, что Россию не важно,сотрудничал ли Скрипаль с Великобританией. Посол также заявил, что Россия не будет препятствовать Юлии Скрипаль в получении политического убежища, если она за ним обратиться к правительству другой страны.

В ответ на вопрос, будет ли Россия воевать против США и Великобританией в Сирии, посол России ответил «я надеюсь, что нет».

Посол России потребовал Великобританию предоставить полный доступ к расследованию инцидента в Солсбери и заявил, что Россия не признает обвинения в покушении на убийство на Скрипалей.

Комментарии

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ura_123 13 апреля 2018 | 19:09

Интрига накаляется! Видимо греча была из посольства РФ...

piter_ug 13 апреля 2018 | 19:13

«Лили,лили, лили воду в решето,
Во-во-во-во-вот тебе и здрасте!...»

Откуда пАслу знать о деталях работы ГРУ!?
Это не его дело. Своё дело он исполняет - пытается повесить лапшу на уши.

metslag 13 апреля 2018 | 19:25

piter_ug: Посольство Великобритании в Москве заявило в своем миниблоге в сети Twitter, что Россия в течение последних десяти лет создала запасы вещества типа "Новичок".

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) признала, что бывший полковник Главного разведывательного управления российского генерального штаба Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены отравляющим веществом "Новичок".

В социальной сети Twitter посольство Великобритании в РФ пишет: "Задачей #ОЗХО было определить химическое вещество, а не его разработчика. Сегодня Великобритания опубликовала новые данные, подтверждающие вывод о том, что с высокой вероятностью ответственность за инцидент несет Россия. Новая информация подтверждает, что: 1) последние десять лет Россия производила и накапливала "Новичок" 2) исследовала возможности применения нервно-паралитических веществ с целью убийства 3) российские спецслужбы интересовались семьей Скрипаля как минимум с 2013 года".
------------------ И еще
Есть тайна следствия и подозреваемому в преступлении обычно о деталях расследования не сообщают.

estamp 13 апреля 2018 | 19:41

piter_ug: Откуда пАслу знать о деталях работы ГРУ!? 
---
Ну например, ты же тут много всякой хрени комментишь, не утруждая себя попытксми не то что вникнуть, задуматься.

nitinol 13 апреля 2018 | 19:58

estamp 19:41:
///piter_ug: Откуда пАслу знать о деталях работы ГРУ!?
---
Ну например, ты же тут много всякой хрени комментишь, не утруждая себя попытксми не то что вникнуть, задуматься.///

Хотите сказать, что наш посол в своей работе берёт пример с piter_ug. Странно...

nikav 13 апреля 2018 | 20:38

piter_ug: В его ответе нет и намека на то, что он знает о деталях работы ГРУ, читайте внимательнее.

nersesov 13 апреля 2018 | 19:15

....Посол России потребовал Великобританию предоставить....
... посол ответил, что Россию не важно,сотрудничал ли Скрипаль....

Какой осел пишет и редактирует эти помоечные "новости"?

apels 13 апреля 2018 | 19:15

Начали с настамнет и закончили надеждами.

abuvgrobu 13 апреля 2018 | 19:25

Кто вдруг определил что за Скрипалем пять лет следили, и именно российские спецслужбы?
Если пять лет знали о слежке, то почему не уберегли? Почему не перехватили тех, кто следил?
За пять лет можно было кого-то арестовать? Или же это морские свинки сознались? (за что их кремировали после допроса)

konogen 13 апреля 2018 | 19:41

"Посол также заявил, что Россия не будет препятствовать Юлии Скрипаль в получении политического убежища, если она за ним обратиться к правительству другой страны." У него с головой порядок? А вот КАКИМ ОБРАЗОМ РФ МОЖЕТ ЭТОМУ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ???
Так и хочется по-лавроски сказать:дебил ...!

salut__521 13 апреля 2018 | 20:00

Есть жалобы - есть слежка. Нет жалоб - нет слежки. Логика посла смутно напоминает логику маленького идиота, бормочущего в луже собственной мочи: эне бене каша крымик стала наша...

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