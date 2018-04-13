Госдума готова ограничить ввоз американских лекарств в Россию

Об этом говорится в законопроекте, который сегодня внесли депутаты. Как отмечает РБК, если решение о таких ограничениях будет принято, это станет первым случаем введения санкций в сфере здравоохранения.

Как подчеркнул в интервью ТАСС первый зам.главы фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев, речь о полном запрете не идет.

К разработке документа приступили после введения американских санкций в отношении Москвы. Предложенный депутатами документ дает возможность вводить ограничения не только в сфере здравоохранения, но также в сфере сельского хозяйства, алкогольной и табачной промышленности.