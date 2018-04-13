Госдума готова ограничить ввоз американских лекарств в Россию
Об этом говорится в законопроекте, который сегодня внесли депутаты. Как отмечает РБК, если решение о таких ограничениях будет принято, это станет первым случаем введения санкций в сфере здравоохранения.
Как подчеркнул в интервью ТАСС первый зам.главы фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев, речь о полном запрете не идет.
К разработке документа приступили после введения американских санкций в отношении Москвы. Предложенный депутатами документ дает возможность вводить ограничения не только в сфере здравоохранения, но также в сфере сельского хозяйства, алкогольной и табачной промышленности.
Комментарии53
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alex55 13 апреля 2018 | 19:53
Сталинская индустриализация обернулась гибелью миллионов советских граждан от голода, Путинские понты под названием "подъем с колен" с "импортозамещением" (см. опора на собственные силы), похоже, идут по тому же сценарию. Жертв конечно будет меньше, но мучения без нормальных лекарств больным обеспечены... А нефиг было болеть... Наша чучхе самая чучховая чучха в мире....
edward_sakash 13 апреля 2018 | 19:56
Очередная бомбёжка Воронежа кремлёвской кодлой.
Сама кремлёвская ОПГ никогда себе не откажет ни в чём западном.
vpu2011 13 апреля 2018 | 19:58
Это не они ограничат, это им ограничат, как только примут закон об отмене защиты американских правообладателей.
Отлично. Вымрете быстрее.
us101 13 апреля 2018 | 19:58
То ли люди,... то ли куклы...
irina38fif 13 апреля 2018 | 20:01
а для нас у них РПЦ с мощами!*)
bobiksdoh 13 апреля 2018 | 20:04
Срочно надо объявить мобилизацию бабок-знахарок, колдунов и шаманов из ТНТ. Ну, а хуле? Надо же местную медицину поднимать с колен.
soldat777 13 апреля 2018 | 20:06
Весеннее обстрение дебилов. Кремль конечно зарубит, но не подставиться, они уже не могут. ДЭбилы, сэр!
ruthenocene 13 апреля 2018 | 20:20
И правильно! Зачем православным ихняя вражеская химия! Лечиться надо скрепными методами:
Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!.. (c)