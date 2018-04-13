Доход Владимира Путина за год вырос на 10 миллионов рублей, а Дмитрия Медведева снизился на 21 тысячу

Это следует из деклараций, опубликованных на сайте Кремля. Согласно официальным данным, Владимир Путин в прошлом году заработал около 18-ти миллионов 700 тысяч рублей. При этом из его декларации пропал участок площадью полторы тысячи квадратных метров. Связано ли увеличение дохода с продажей земли, неизвестно.

Премьер Дмитрий Медведев в прошлом году получил около 8,5 миллионов рублей, — говорится в официальных данных. Снижение его дохода на 21 тысячу в правительстве связали с уменьшением суммы, получаемой от процентов по вкладам, — отмечает РБК.