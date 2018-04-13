Доход Владимира Путина за год вырос на 10 миллионов рублей, а Дмитрия Медведева снизился на 21 тысячу
Это следует из деклараций, опубликованных на сайте Кремля. Согласно официальным данным, Владимир Путин в прошлом году заработал около 18-ти миллионов 700 тысяч рублей. При этом из его декларации пропал участок площадью полторы тысячи квадратных метров. Связано ли увеличение дохода с продажей земли, неизвестно.
Премьер Дмитрий Медведев в прошлом году получил около 8,5 миллионов рублей, — говорится в официальных данных. Снижение его дохода на 21 тысячу в правительстве связали с уменьшением суммы, получаемой от процентов по вкладам, — отмечает РБК.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 19:07
Как мог нацлидер заполнять декларацию, если он сам признался, что не знает размера своей зарплаты?
И зачем ему весь этот автохлам?!
aleko_1 Александр Королев 13 апреля 2018 | 19:43
mikhail_spb_: A Димон плохо себя вел!
danko1 13 апреля 2018 | 19:49
aleko_1: Да их судить надо за лживые данные, которые они в декларации указали.
И изъять всё, что они указать "забыли".
jidkov 13 апреля 2018 | 20:06
"...Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой.
Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы - одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, как его деятельность, по не зависящим от него причинам, прекратилась. Возможно, что он сейчас и имеет какую-нибудь комнату, но только, смею вас уверить, что не в Москве..."
Булгаков. Классика...
dirizhabli 13 апреля 2018 | 19:14
Несчастные узники Кремля. Едва концы с концами сводят...
ura_123 13 апреля 2018 | 19:15
Заработал...
vladimir1967 13 апреля 2018 | 19:17
Продал участок 15 соток за 10 млн,как исторический раритет- земля царька.
wertzuwachs 13 апреля 2018 | 19:18
Ролдугинских офшоров не хватает?
eduard53 13 апреля 2018 | 19:19
Вот уж супер-фейкня - курам, уточкам, виолончелям на смех ...
ed10075 13 апреля 2018 | 19:19
Что-то галеры не сильно прибыльны. Может переквалифицироваться в управдомы?
morganafata 13 апреля 2018 | 19:27
Я что-то пропустила? Последний раз он себе с ляма до 2 поднял з/п. А тут бабах 18? Это как?
democ 13 апреля 2018 | 19:29
Это всё ширма. Главный заработок, миллиарды долларов, лежит на зарубежных счетах. Только отголоски в прессе иногда долетают - какой это "заработок". Конечно, со временем мы всё узнаем, да только нам от этого легче не будет.
abuvgrobu 13 апреля 2018 | 19:30
Бедняги, вместе со всей страной стойко трудности переносят.Пусть у пенсионеров попросят, ведь они живут шикарно.
polikarpich 13 апреля 2018 | 19:33
Может, скинемся Медвежонку? Он ведь обнищал аж на 21 тыщу!
Есть же ведь, например, "День добрых дел на Пятом"...
as_kv 13 апреля 2018 | 19:35
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ" - для быдла. Шейхи курят при упоминании "РЕАЛЬНО-НЕОФИЦИАЛЬНОГО"!