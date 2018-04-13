По оценке США, власти Сирии применяли химическое оружие не меньше 50-ти раз за годы гражданского конфликта в этой стране. Об этом сообщила американский постпред при ООН Никки Хейли. Она добавила, что, по оценкам общественности, химическое оружие могло быть использовано до 200 раз. Хейли призвала осудить Россию за поддержку сирийских властей, которые используют отравляющие вещества.