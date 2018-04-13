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19:03, 13 апреля 2018

По оценке США, власти Сирии применяли химическое оружие не меньше 50-ти раз за годы гражданского конфликта

По оценке США, власти Сирии применяли химическое оружие не меньше 50-ти раз за годы гражданского конфликта в этой стране. Об этом сообщила американский постпред при ООН Никки Хейли. Она добавила, что, по оценкам общественности, химическое оружие могло быть использовано до 200 раз. Хейли призвала осудить Россию за поддержку сирийских властей, которые используют отравляющие вещества.

Комментарии

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slesar_ev 13 апреля 2018 | 19:12

Кто травит - https://www.veteranstoday.com/2018/04/08/proof-intel-drop-trump-bolton-behind-syria-chemical-attacks-confirmed/

snikkersnepper 13 апреля 2018 | 19:14

По оценке дворника Кузьмича из соседнего подъезда (а я с ней полностью согласен), только за последней год Никки Хейли врала и изворачивалась не меньше 50 раз.

Причем судя по придуманному ею фейковому наступлению боевиков в апреле 2017, делала это настолько топорно и неумело, что надо быть последним идиотом, чтобы воспринимать всерьез хоть одно ее слово. Ах да...

pit_heap 13 апреля 2018 | 19:38

snikkersnepper: слушаю ее речь полностью,она сказала что от этих атак погибло 100 человек...
Это при том, что в 2013 году,когда обамовские армады приплыли к Сирии, они обвиняли Дамаск в гибели 1000 человек от зарина.А теперь оказывается 100 человек.
В одной Гуте вчера 34 человека по заявлению госдепа Значит оставшиеся 66 человек погибли в остальных 49 атаках.Меньше полтора человека за атаку. Вопрос, а зачем вообще Асаду такое неэффективное хим.оружие когда проще бомбой или снарядом,госдеп конечно не задает.Онжемонстр,а значит готов на любой идиотизм ,потому уже 7 лет и держится на посту...

snikkersnepper 13 апреля 2018 | 19:42

pit_heap:

Сработаемся! :)

nikto_nikak 13 апреля 2018 | 19:14

Хейли похоже совершенно права.

shurdn 13 апреля 2018 | 19:16

Интернет и российские так называемые зомби каналы уже часа 3 жужжат о том, что Минобороны нашло участников постановочного видео о химатаке в Думе, и только неполживое Эхо молчит. Интересно, а если бы появились доказательства химатаки режима Асада в Думе, сколько бы времени молчало Эхо?

nikto_nikak 13 апреля 2018 | 19:23

shurdn: Так ОВ оказывается применяли в Думе, да? А участник, что нашли МО, это не тот испанский диспетчер, что видел за 30 монет, как сбили МН-17?

andy66 13 апреля 2018 | 19:27

учитывая что сама Сирия никогда химическое оружие не производила - то это все советское и российское

и сирийцы на всю жизнь запомнят чьим оружием его травили

rips3 13 апреля 2018 | 19:37

andy66: дурашка, весь ближний восток затаривался хим оружием в Великобритании и Франции!))

splin2 13 апреля 2018 | 19:45

Посол заявил, что не обладает подтверждением, что Юлия Скрипаль жива//,
Послу надо дать возможность потрогать Юлию, чтобы он успокоился.

//Он сказал, что посольство не имеет возможности напрямую общаться с Юлией Скрипаль.//
Поэтому. может быть, она еще жива.//

vladimir1_57 13 апреля 2018 | 19:35

Никки Хейли знает о чем говорит, она сама в этом учавствовала

fgk54 13 апреля 2018 | 19:46

vladimir1_57: В качестве кого?

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