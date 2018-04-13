ГД может внести изменения в законодательства, если Роскомнадзору не удастся в полном объеме заблокировать Телеграм

В частности, законодатели намерены изучить возможность исключить использование VPN-сервисов.

Все будет зависеть от того, хватит ли полномочий у органов исполнительной власти заблокировать Телеграм. Это сообщил агентству РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Владимир Крупенников. По его словам, Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба, и если потребуется, Госдума оперативно внесет законодательные инициативы. Между тем операторы связи могут начать ограничивать доступ к мессенджеру с понедельника. По крайней мере, это утверждает источник «Интерфакса».

По его словам, именно 16 апреля Роскомнадзор направит операторам адреса Телеграма для блокировки. Сайт и веб-версия мессенджера уже внесены в реестр запрещенных ресурсов. При этом, согласно списку, доступ к ним пока что не ограничен. Тем временем основатель приложения Павел Дуров сообщил, что Телеграм будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Он утверждает, что они позволят пользователям не предпринимать никаких усилий. Впрочем, Дуров не уверен, что это полностью действенный способ сохранить работоспособность мессенджера после блокировки в России.

Заблокировать Телеграм на территории России по требованию Роскомнадзора предписал сегодня Таганский суд Москвы. Причиной послужил отказ команды мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.