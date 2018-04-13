ГД может внести изменения в законодательства, если Роскомнадзору не удастся в полном объеме заблокировать Телеграм
В частности, законодатели намерены изучить возможность исключить использование VPN-сервисов.
Все будет зависеть от того, хватит ли полномочий у органов исполнительной власти заблокировать Телеграм. Это сообщил агентству РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Владимир Крупенников. По его словам, Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба, и если потребуется, Госдума оперативно внесет законодательные инициативы. Между тем операторы связи могут начать ограничивать доступ к мессенджеру с понедельника. По крайней мере, это утверждает источник «Интерфакса».
По его словам, именно 16 апреля Роскомнадзор направит операторам адреса Телеграма для блокировки. Сайт и веб-версия мессенджера уже внесены в реестр запрещенных ресурсов. При этом, согласно списку, доступ к ним пока что не ограничен. Тем временем основатель приложения Павел Дуров сообщил, что Телеграм будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Он утверждает, что они позволят пользователям не предпринимать никаких усилий. Впрочем, Дуров не уверен, что это полностью действенный способ сохранить работоспособность мессенджера после блокировки в России.
Заблокировать Телеграм на территории России по требованию Роскомнадзора предписал сегодня Таганский суд Москвы. Причиной послужил отказ команды мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
Комментарии44
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tvitov66 13 апреля 2018 | 19:05
Это коварный заговор против оппозиции, ибо настоящий патриот вылечивается от всех болезней просто прикладыванием больного места к экрану телевизера, в тот момент когда там ПУтина показывают - то есть в любой момент прижми и подожди немного
prutkov100 13 апреля 2018 | 19:32
Мне не понятно почему они мелочатся ? Запретить сразу пользование электричеством и дело с концом . Жили же при лучине и даже войны всякие выигрывали , если мудинский нам не врет .
ivar1964 13 апреля 2018 | 19:43
prutkov100: Не врет. Выигрывали. И заставляли проигравших тоже жить при лучине. Из братской любви.
vasilevich58 13 апреля 2018 | 20:36
Выбирали, выбирали.... и выбрали в Думу отборных негодяев!
В отличие от проституток, которые торгуют тем, что им принадлежит по рождению,
эти твари торгуют своей совестью и нашими интересами, имуществом и жизнями!
ivar1964 13 апреля 2018 | 19:06
Борьба с ветряными мельницами! А деньги улетают на ветер. И это радует! Это приближает развязку.
plidurok Андрей Филимонов 13 апреля 2018 | 19:08
ГД, по факту, ведет с россиянами информационную войну.
holodez_na_palochke 13 апреля 2018 | 19:09
Надеюсь однажды увидеть этих депутатов на фонарях.
vilingrad 13 апреля 2018 | 19:25
holodez_na_palochke: Надеюсь однажды увидеть этих депутатов на фонарях."
Об этом пока только можно мечтать:)
sborisych 13 апреля 2018 | 19:36
holodez_na_palochke:
Предположу, что просто так уйти им на покой им уже давно не светит... И бечь ведь скоро будет совсем некуда- все у закулисы если не на крючке, то на карандаше.. Бедняги.. ВпроТчем, понакуролесили- извольте и ответ держать...
abraz 13 апреля 2018 | 19:10
Отключить интернет и запретить сотовую связь. И делу конец. Вернуть старые добрые дисковые телефоны. А Путина назначить Аллахом. Пожизненно.
belovnikita 13 апреля 2018 | 19:19
abraz: а если крысёнок издохнет?
dude_lebowsky 13 апреля 2018 | 19:23
belovnikita: Учитывая что ничего не происходит по хорошему сценарию, а как раз по наихудшему, то крысёнку ещё долго ничего не грозит. Скорее мы раньше отчалим.
fedor_v_glaz 13 апреля 2018 | 19:54
dude_lebowsky: его не стане через два года. 20 лет отмерено править Сатане.
sborisych 13 апреля 2018 | 19:39
belovnikita:
Ферня- клонируют в гримёрной, всего и делов то.. Боюсь подумать.. Если, свят-свят, уже не...
uhovostro 13 апреля 2018 | 19:19
abraz: /А Путина назначить Аллахом. Пожизненно/
А также Христом, Буддой, Кришной и ацтекским Вицли-Пуцли (на всякий случай)...
sensei54 13 апреля 2018 | 19:22
abraz: С обрезанием будут проблемы. Этот отросток не должен видеть никто.
lenin3 13 апреля 2018 | 19:32
abraz: как запретить интернет?А что же со своими смартфонами будут делать депутаны,если его не будет? Придётся им на заседаниях Госдуре,как в доинтернетное время,смотреть порнуху на немецких бумажных носителях...)))
rash 13 апреля 2018 | 19:20
Банда захватившая власть в России, при молчании ягнят, успешно строит кндр в русском варианте, народу же что надо - чтобы у соседа корова сдохла, а если не сдохнет, залезть и спалить коровник.
peresvet73 13 апреля 2018 | 19:21
По крайней мере будет что возвращать народу, после падения путинского режима. А такие, как некий Владимир Крупенников, должны будут понести суровое уголовное наказание в виде длительных тюремных сроков с конфискацией имущества.
piter_ug 13 апреля 2018 | 19:21
В принципе, дурдом выступил против разумной, мыслящей части Общества.
А потому надо их оставить на бобах.
perrrkele_satttana 13 апреля 2018 | 19:24
Может думакам проще будет принять закон о запрете санкций против путинских воров и подонков?
Ну так, чтобы два раза не вставать
ex_ex 13 апреля 2018 | 19:24
"законодатели намерены изучить возможность исключить использование VPN-сервисов"
А че изучать? Они давно уже запрещены. Не читаете указов вождя, законодатели голимые.
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 19:26
Сыночек Боярского корячится, гнида,
buva53 13 апреля 2018 | 19:30
Власть развязывает гражданскую войну....
danmestari 13 апреля 2018 | 19:30
Нет, все-таки, что ни говори, это круто. Огромная тупорылая мракобесная государственная махина ничего не может сделать с молодым талантливым независимым и смелым парнем и его небольшой командой! И бесится от своей полной импотенции.
abuvgrobu 13 апреля 2018 | 19:33
да кто хочет, естественно, блокировки обойдет,.. тут дело в том , что почти все террористы из ИГ на территории России в последнее время использовали Телеграм,.. этого усоска Дурова по-человечески просили, дай ключи, коды ,.. тот в издевку прислал в Роснадзор ключи от какого то замка ,.. урод фуле..))
dsa_dsf 13 апреля 2018 | 19:40
abuvgrobu: а еще они использовали електричесто и воздух
dsa_dsf 13 апреля 2018 | 19:38
Так впн же запретили пол года назад, теперь второй раз запретят?
solonko 13 апреля 2018 | 19:44
Телеграм - это всё-таки продукт, а вот VPN - технология. А технология это такая вещь, которая может использоваться для разных целей, далеко не только для обхода блокировок. Запрещать технологии - это следующий рубеж, который дикая Россия вот-вот преодолеет. Дальше, надеюсь, в Орде запретят протоколы TCP/IP, HTTP(S), UDP и прочее, прочее, прочее.
Дело дойдте до запрета водопровода и канализации. Так вам, россияне, и надо.
А потом ещё и в намордниках ходить будет с колокольчиками в носу.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 19:48
solonko: Телеграм - это всё-таки продукт, а вот VPN - технология.
---------
Кроме того запретить VPN как таковой в принципе, с учетом возможности маскировки под другие протоколы невозможно в принципе не запретив Интернет в целом как таковой.
solonko 13 апреля 2018 | 19:55
mikegolubchik: Но пригрозить возбуждением уголовного дела заинтересованные товарищи смогут почти в любом офисе с компьютерами и сетью, забрать бабки и уйти. Красота.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 19:59
solonko: Это да. Поэтому все эти зхапреты эффективны только в случае если можно придти и настучать по голове тем кто нарушает. То есть люди будут все равно нарушать, даже в КНДР смотрят иностранные фильмы на видаках несмотря на суровые наказания. Но нарушать будут не все. А вот зуб на власть будут точить все.
Я вот до сих пор считаю что СССР пал потому что мне нельзя было пользоваться принтером.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 19:44
В частности, законодатели намерены изучить возможность исключить использование VPN-сервисов.
---------------
А посадку пилотируемого корабля на Солнце, разумеется ночью, в Госдуме обсудить не планируют?
fill121 13 апреля 2018 | 19:52
Да, мальчик Паша подставит сейчас всех пользователей интернета.
solonko 13 апреля 2018 | 19:58
fill121: И причем здесь Паша, который ничего не запрещает? Есть мальчик Вова и его пёсики.
fill121 13 апреля 2018 | 20:03
solonko: У мальчика Вовы все козыри в руке, он только пукнет и мальчик Паша будет просто мальчиком с грязной попой.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 20:10
fill121: Путин всего лишь муравей малый и даже вся власть в России. На самом деле им может казаться что они могут запретить то, се, закрыть Интернет. Закрыть телеграм. Но реально они не могут ничего. То есть они могут дернуться в эту сторону и сделать попытаться что-то реальное такое сделать, но только за секунду до того как исчезнут.
fill121 13 апреля 2018 | 20:21
mikegolubchik: Посмеялся. Вы сначала разберитесь что такое мостовой габарит, а потом к серьезным дядям в разговор влазьте.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 20:27
fill121: Смеятся тоже хорошо. Но то что телеграмм в России будет работать можете даже не сомневаться. Сколько уже всего запрещали и закрывали в интернете - все прекрасно продолжает работать.
Что касается Крымского моста - конечно его будут переделывать. Мосты высотой 60 метров переделывают - а этот и подавно сносить и строить заново придется.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 20:29
fill121: Причем все прекрасно продолжает работать даже в Китае, который изначально строил свою сеть под фильтрацию и запреты. И народ там спокойненько пользуется запрещенными интернет ресурсами несмотря на все фильтры и запреты.
solonko 13 апреля 2018 | 20:19
fill121: Дурное дело не хитрое, бандитизм в своей основе прост. Пусть мальчик Вова Телеграм создаст.
fill121 13 апреля 2018 | 20:25
solonko: Мальчик Вова может создать не только Телеграм, но и "Телеграфный аппарат" и все остальное.
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 20:34
fill121: Мальчик Вова может создать не только Телеграм
----------
Но Путин ничего не создал и не создаст никогда. Историю в будущем будут изучать по достижениям духа и мысли. И в истории Путин если и останется то как мелкий злобный правитель, может пара строчек. Или вообще забудут.
student_ru_ru 13 апреля 2018 | 20:17
Выявить всех пользователей Телеграмм и возбудить уголовное дело.