Полиция Таиланда предъявила новые обвинения Насте Рыбке и Алексу Лесли по делу о нелегальном секс-тренинге в Паттайе

Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, они же Настя Рыбка и Алекс Лесли, сегодня были заключены под стражу, передает РИА Новости. Их обвинили в организации преступного сообщества, преступном сговоре и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме: на нем присуствовал только персонал суда, сами подсудимые, помощник адвоката и переводчик. Рыбку и Лесли переведут в тюрьму Паттайи из центра временного содержания мигрантов, где они находились с момента своего задержания в конце февраля. Это уже второе уголовное дело против россиян.

Ранее им вменялись только проведение нелегального секс-тренинга и незаконная деятельность на территории Тайланда. Власти страны считают, что Рыбка и Лесли не получили на это соответствующего разрешения. Между тем источник агентства РИА Новости в начале недели рассказал, что они могут также проходить как сообщники по обвинению в сексуальных домогательствах и публичном оскорблении личности. По данным собеседника, основные претензии предъявлены трем россиянам – организатором нелегального секс-тренинга. При этом один из них успел уехать из Таиланда, двое других же также были задержаны.

Настя Рыбка стала известной после расследования оппозиционера Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.