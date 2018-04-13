Полиция Таиланда предъявила новые обвинения Насте Рыбке и Алексу Лесли по делу о нелегальном секс-тренинге в Паттайе
Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.
Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, они же Настя Рыбка и Алекс Лесли, сегодня были заключены под стражу, передает РИА Новости. Их обвинили в организации преступного сообщества, преступном сговоре и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме: на нем присуствовал только персонал суда, сами подсудимые, помощник адвоката и переводчик. Рыбку и Лесли переведут в тюрьму Паттайи из центра временного содержания мигрантов, где они находились с момента своего задержания в конце февраля. Это уже второе уголовное дело против россиян.
Ранее им вменялись только проведение нелегального секс-тренинга и незаконная деятельность на территории Тайланда. Власти страны считают, что Рыбка и Лесли не получили на это соответствующего разрешения. Между тем источник агентства РИА Новости в начале недели рассказал, что они могут также проходить как сообщники по обвинению в сексуальных домогательствах и публичном оскорблении личности. По данным собеседника, основные претензии предъявлены трем россиянам – организатором нелегального секс-тренинга. При этом один из них успел уехать из Таиланда, двое других же также были задержаны.
Настя Рыбка стала известной после расследования оппозиционера Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.
Комментарии3
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trans 13 апреля 2018 | 18:47
Да понятно что Дерепаска этому поспособствовал своими денежками..... мелочный, мстительный крыс.
А чего же вице-премьер Приходько не заступится за Рыбку? Как развлекаться так пожалуйста, а как из беды вытаскивать, так сразу и затаился.
abuvgrobu 13 апреля 2018 | 18:51
Что, к американцам и президенту Путину больше нет желания обращаться с подначками да смешками ? Вот так-то, "рыбка"-разодранная пипка..
rena1960 13 апреля 2018 | 18:56
Таиланд-такая страна...,кто больше денег и преференций предложит...,в то море и рыбка уплывёт...