Британия: Российские спецслужбы могли следить за Сергеем Скрипалем на протяжении последних пяти лет

Британия обнародовала новые данные по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Кремль заинтересовался Скрипалями еще в 2013 году – об этом говорится в письме британского советника по национальной безопасности Марка Сэдвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Сэдвилл утверждает, что сотрудники ГРУ следили за электронной почтой дочери Сергея Скрипаля Юлии еще в то время когда он, будучи полковником российской разведки, стал двойным агентом и переправлял в Британию секретные сведения. По версии советника, Скрипаль остался под прицелом Москвы и после того как был осужден за шпионаж и позже переехал на Туманный Альбион в рамках обмена агентами. Вполне вероятно, что российская разведка рассматривала некоторых перебежчиков как реальную цель для убийства – пишет Сэдвилл.

Нервно-паралитическое вещество, с помощью которого было совершено покушение на бывшего полковника, полиция обнаружила на ручке входной двери его дома в Солсбери. Советник по нацбезопасности утверждает, что именно такой способ убийства российские спецслужбы изучали еще с 2000-х годов. В рамках этой же программы Москва производила и накапливала небольшие дозы отравляющего вещества, известного как «Новичок» — утверждает Сэдвилл. Хотя Организация по запрещению химического оружия и провела анализ нервно-паралитического агента, она не стала определять ответственных за нападение. А доклад о результатах экспертизы был отправлен в разные страны, в том числе и в Россию.

В письме Столтенбергу также указано, что «Новичок» был разработан еще советскими учеными в научно-исследовательском институте в Шиханах. И вероятно создавался секретно, в обход международных наблюдателей, контролирующих производство химического оружия. «Россия производила отравляющее вещество раньше, и могла продолжить делать это сейчас» — пишет Сэдвилл. А «высокая чистота» агента, по мнению британских властей, ясно указывает на то, что отравители не могли сделать его кустарным способом, а использовали для этого подконтрольные государству лаборатории.

Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия Скрипаль уже выписалась из больницы и находится в секретном месте. Она отклонила помощь, которую ей предлагало российское посольство. А в заявлении, распространенном от ее имени сказано, что она все еще страдает от последствий отравления и пытается оправиться от покушения.

Кремль неоднократно опровергал свою причастность к отравлению Скрипалей, а кроме того утверждал, что уничтожил все запасы химического оружия.

Российская сторона будет требовать полноценного расследования событий в Солсбери, даже если Юлия Скрипаль попросит политического убежища в Британии. Об этом сказал российский посол в Англии Александр Яковенко.

«Это её решение. И все тут. Она может остаться в любой стране по своему усмотрению. Мы хотим расследовать дело. И мы точно хотим услышать её историю. Что произошло, как произошло? Мы хотим увидеть доказательства. История не закончилась, для нас это только начало. Мы хотим полноценного расследования, потому что Тереза Мэй сказала, что Россия ответственна за это отравление. Мы хотим доказательств, и мы хотим понять, что здесь произошло. Потому что мы верим, что не делали этого. Мы уверены в этом. Мы продолжаем спрашивать «кто сделал это?» для российских граждан, потому что мы, как правительство, должны защищать их права».

Александр Яковенко отметил, что расследование отравления Скрипалей должно быть прозрачным, иначе это следует расценивать как нарушение международного права.