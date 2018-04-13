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Эксклюзив Эха 18:35, 13 апреля 2018

Студентов бюджетных вузов хотят заставить после их окончания работать в органах власти и гос.организациях

Студентов бюджетных вузов хотят заставить после их окончания несколько лет работать в органах власти и государственных организациях. А в случае отказа молодым людям придётся выплатить все деньги, потраченные из бюджета на их обучение. Законопроект уже внесён в Госдуму. Инициатор обязательного распределения выпускников единоросс Сергей Вострецов.

Сначала обучение оплачивает государство, а затем ты работаешь на него. Это ключевое предложение Сергея Вострецова. Того самого, который немного раньше решил запретить россиянам любую подработку. Единоросс, член думского комитета по труду и социальной политике, похоже, по-своему решил позаботиться о будущем выпускников бюджетных вузов. Под предлогом того, что многих молодых людей после получения диплома по разным причинам не берут на работу, и они не могут трудоустроиться по своей специальности. В пояснительной записке к поправкам в Закон об образовании, Вострецов предлагает регулировать трудоустройство выпускников вузов. И принять законопроект, который обязывает их, отработать затем в госкорпорации или органах власти.

Появится основание, которое заставит министерства образования, здравоохранения, регионального развития, культуры и другие ведомства начинать планировать госзаказ на специалистов своих отраслей как делают силовые ведомства: Минобороны, МВД, МЧС, службы ФСБ и ФСО, отмечает депутат-единоросс в пояснительной записке к законопроекту. Выпускник бюджетного вуза по замыслу парламентария должен отработать от четырёх до шести лет в госструктуре. Минимальный срок в том случае если обучение проходило по программам бакалавриата, максимальный — по программам магистратуры.

В случае отказа от работы в госучреждении Вострецов предлагает обязать выпускника полностью возместить расходы на его обучение. Депутат от партии власти также ссылается на аналогичные законы, которые уже приняты и действуют в некоторых российских регионах, в том числе в Челябинской области. Таким образом, студентов-бюджетников в случае принятия обновлённого закона могут заставить годами отрабатывать дипломы.

Некоторые эксперты не разделяют инициативу депутата от Единой России и сомневаются, что она поможет массово трудоустроить выпускников. К тому же многие из них могут не захотеть работать в госучреждениях. Что же касается выплат, то молодые люди не смогут заплатить крупную сумму за несколько лет обучения, говорят критики законопроекта.

Распределение выпускников бюджетных отделений ВУЗов на работу в государственные организации уменьшит количество студентов, после обучения работающих не по специальности или получающих образование «для галочки». Такое мнение высказал «Эху» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По словам Сергея Вострецова, этот закон коснется всех студентов-бюджетников.

Студентов с бюджетного отделения ВУЗов могут обязать работать в государственных учреждениях после получения диплома. Такие средства вряд ли эффективны, особенно в наше время, — сказал в эфире «Эха» журналист и историк Николай Сванидзе.

Также по словам Николая Сванидзе такие идеи наглядно показывают, что люди во власти воспринимают частные компании как антигосударственные.

Комментарии

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kir_pich_101 13 апреля 2018 | 18:48

Да чего мелочиться?
Отправлять к Дерипаске и Вротенбергу полы мыть и двор мести!
А так же изъять почку и обязать сдавать кровь каждый день!

abuvgrobu 13 апреля 2018 | 18:48

А что тут такого ? Так и было в Советском Союзе и это было правильно. Если хочешь работать там, где сам пожелаешь - не занимай бюджетное место. А то хотят и рыбку съесть и косточкой не подавиться..

vsehporvem 13 апреля 2018 | 18:53

Давно пора было такой Закон принять!

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