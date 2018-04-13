«Репортеры без границ»: Решение о блокировке мессенджера «Телеграм» стало новым проявлением интернет-цензуры в России

Решение о блокировке мессенджера «Телеграм» стало новым проявлением интернет-цензуры в России, — считают в организации «Репортеры без границ». Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности источников, — говорится в заявлении Йохана Бира, руководителя офиса международной неправительственной организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

Сегодня Роскомнадзор по решению суда внес Телеграм в реестр запрещенных сайтов. По данным источников агентства Интерфакс, блокировать мессенджер в России начнут в понедельник.