«Репортеры без границ»: Решение о блокировке мессенджера «Телеграм» стало новым проявлением интернет-цензуры в России
Решение о блокировке мессенджера «Телеграм» стало новым проявлением интернет-цензуры в России, — считают в организации «Репортеры без границ». Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности источников, — говорится в заявлении Йохана Бира, руководителя офиса международной неправительственной организации в Восточной Европе и Центральной Азии.
Сегодня Роскомнадзор по решению суда внес Телеграм в реестр запрещенных сайтов. По данным источников агентства Интерфакс, блокировать мессенджер в России начнут в понедельник.
Комментарии2
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orlov_a_v 13 апреля 2018 | 18:43
А как сахарберг перед сенатом госдепии на коленях ползал и обещал стучать на всех это что?)))
serhio_25__ 13 апреля 2018 | 18:52
orlov_a_v: Это демократия и свобода слова, что вы прямо слово.