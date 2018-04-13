Доход Владимира Путина в прошлом году, по официальным данным, вырос примерно на 10 миллионов рубле

Доход Владимира Путина в прошлом году, по официальным данным, вырос примерно на 10 миллионов рублей и составил 18 миллионов 700 тысяч. Такие данные содержатся в декларации главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Произошли некоторые изменения в списке объектов недвижимости. Так, например, в декларации больше нет земельного участка площадью полторы тысячи квадратных метров, который на протяжении нескольких лет фигурировал в документе, — отмечает агентство Интерфакс. В декларации говорится, что у Владимира Путина по-прежнему остаются квартиры площадью около 150-ти и 80-ти квадратных метров, пара гаражей и несколько отечественных машин.

Между тем, доход премьера Дмитрия Медведева за год сократился на 21 тысячу рублей. В прошлом году он заработал, как говорится в декларации, около 8,5 миллионов.