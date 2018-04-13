Доход Владимира Путина в прошлом году, по официальным данным, вырос примерно на 10 миллионов рубле
Доход Владимира Путина в прошлом году, по официальным данным, вырос примерно на 10 миллионов рублей и составил 18 миллионов 700 тысяч. Такие данные содержатся в декларации главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Произошли некоторые изменения в списке объектов недвижимости. Так, например, в декларации больше нет земельного участка площадью полторы тысячи квадратных метров, который на протяжении нескольких лет фигурировал в документе, — отмечает агентство Интерфакс. В декларации говорится, что у Владимира Путина по-прежнему остаются квартиры площадью около 150-ти и 80-ти квадратных метров, пара гаражей и несколько отечественных машин.
Между тем, доход премьера Дмитрия Медведева за год сократился на 21 тысячу рублей. В прошлом году он заработал, как говорится в декларации, около 8,5 миллионов.
Комментарии26
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gvs 13 апреля 2018 | 18:31
В день или в час? )))
taglit 13 апреля 2018 | 18:33
gvs: триста раз ха-ха!
putinku 13 апреля 2018 | 18:36
taglit: gvs: Путин уверял ,что он не знает сколько он получает....ему мол там начисляют а он и не вмешивается. Доход этот значит тоже какой- то дядя посчитал для лохов первого канала
https://www.youtube.com/watch?v=Pr_6yU-jeNY
putinku 13 апреля 2018 | 18:41
putinku: А на самом деле он виолончель забыл задекларировать
kottigr1 13 апреля 2018 | 18:41
putinku: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
nitsahon 13 апреля 2018 | 18:34
gvs: в минуту..
kottigr1 13 апреля 2018 | 18:32
Это получается, что Владимиру Владимировичу придется работать на часы Пескова всего два года ?
metslag 13 апреля 2018 | 18:36
kottigr1: Нищие этот Путин и Медведев. Просто нищие.
Их и вы приличный клуб не примут с их декларациями.
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 18:37
kottigr1: Значит, в этом году, он не будет сажать картошки десять соток, а только пять! и дрова колоть сам не будет, наймет батраков.
ansh 13 апреля 2018 | 18:33
Наверное, вождь в две смены пахал.
killbalafre 13 апреля 2018 | 18:34
Прицеп скиф наконец-то продал
Возрадуемся братья !!!!!!!!!
stas_russkiy 13 апреля 2018 | 18:35
"...18 миллионов 700 тысяч..."
А виолончелях сколько осело?
v1nc 13 апреля 2018 | 18:36
Украденные гопником миллиарды долларов США в декларацию просто не поместились..
captaingeorge 13 апреля 2018 | 18:40
Запорожец продал?
kp6ic 13 апреля 2018 | 18:40
стоит в окружении своих друзей-миллиардеров и полным лузером и нищебродом выглидит. так это понимать? кого-то держат за круглых идиотов. эх, бедная, нищая русь, как я тебя боюсь.
ura_123 13 апреля 2018 | 18:43
Доход Медведева сократился... Как он теперь будет перебиваться от зарплаты до зарплаты? У Путина одалживать до получки...
sokal123 13 апреля 2018 | 18:43
Бедный Гопник .
advokat52 advokat 13 апреля 2018 | 18:44
вопрос к математикам: что бы скопить хотябы 1 миллиард долларов сколько ему нужно работать?
ura_123 13 апреля 2018 | 18:50
advokat52: судя по офшорчику Ролдугина,вовану уже давно пора быть на пенсии...
vedma2017 13 апреля 2018 | 18:56
advokat52:
А что, он еще и работать умеет ??
ura_123 13 апреля 2018 | 18:46
Интересно,какой оклад жалованья у Трампа и есть ли два гаража и несколько отечественных автомобилей?
ostanovka 13 апреля 2018 | 18:49
И чо, ни братуха Асад, ни дружище Ким ни копья не подкинули за военную помощь?..
А ведь 120 боевых вылетов в день на протяжении трёх лет стОит изрядно! И самолётов надо много, и взрывчатки мегатонны, и кораблями скот в Сирию возить, и вот, Ашотик" один скотовоз протаранил, ремонт денег требует.
И за маркетинг с менеджментом неужели друзья Вове ничего не заплатили?..
Если Вова не врёт, то он прямо лох какой-то.
anji70 13 апреля 2018 | 18:49
Мне кажется даже самая последняя портянка с сайта Эхо Москвы не верит в эту филькину грамоту. Для кого их публикуют?
nodardum 13 апреля 2018 | 18:54
Чиновники – это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живется населению.... Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали. Отто фон Бисмарк
abuvgrobu 13 апреля 2018 | 18:55
Пусть хоть сколько у него денег будет лишь бы страна сильнее становилась, а жизнь людей - лучше.
airjeff 13 апреля 2018 | 19:00
на хлеб и чай хватает. колбасками накормит сечин