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18:30, 13 апреля 2018

Доход Владимира Путина в прошлом году, по официальным данным, вырос примерно на 10 миллионов рубле

Доход Владимира Путина в прошлом году, по официальным данным, вырос примерно на 10 миллионов рублей и составил 18 миллионов 700 тысяч. Такие данные содержатся в декларации главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Произошли некоторые изменения в списке объектов недвижимости. Так, например, в декларации больше нет земельного участка площадью полторы тысячи квадратных метров, который на протяжении нескольких лет фигурировал в документе, — отмечает агентство Интерфакс. В декларации говорится, что у Владимира Путина по-прежнему остаются квартиры площадью около 150-ти и 80-ти квадратных метров, пара гаражей и несколько отечественных машин.

Между тем, доход премьера Дмитрия Медведева за год сократился на 21 тысячу рублей. В прошлом году он заработал, как говорится в декларации, около 8,5 миллионов.

Комментарии

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gvs 13 апреля 2018 | 18:31

В день или в час? )))

taglit 13 апреля 2018 | 18:33

gvs: триста раз ха-ха!

putinku 13 апреля 2018 | 18:36

taglit: gvs: Путин уверял ,что он не знает сколько он получает....ему мол там начисляют а он и не вмешивается. Доход этот значит тоже какой- то дядя посчитал для лохов первого канала

https://www.youtube.com/watch?v=Pr_6yU-jeNY

putinku 13 апреля 2018 | 18:41

putinku: А на самом деле он виолончель забыл задекларировать

kottigr1 13 апреля 2018 | 18:41

putinku: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

nitsahon 13 апреля 2018 | 18:34

gvs: в минуту..

kottigr1 13 апреля 2018 | 18:32

Это получается, что Владимиру Владимировичу придется работать на часы Пескова всего два года ?

metslag 13 апреля 2018 | 18:36

kottigr1: Нищие этот Путин и Медведев. Просто нищие.
Их и вы приличный клуб не примут с их декларациями.

kir_pich_101 13 апреля 2018 | 18:37

kottigr1: Значит, в этом году, он не будет сажать картошки десять соток, а только пять! и дрова колоть сам не будет, наймет батраков.

ansh 13 апреля 2018 | 18:33

Наверное, вождь в две смены пахал.

(комментарий скрыт)

killbalafre 13 апреля 2018 | 18:34

Прицеп скиф наконец-то продал
Возрадуемся братья !!!!!!!!!

stas_russkiy 13 апреля 2018 | 18:35

"...18 миллионов 700 тысяч..."

А виолончелях сколько осело?

v1nc 13 апреля 2018 | 18:36

Украденные гопником миллиарды долларов США в декларацию просто не поместились..

captaingeorge 13 апреля 2018 | 18:40

Запорожец продал?

kp6ic 13 апреля 2018 | 18:40

стоит в окружении своих друзей-миллиардеров и полным лузером и нищебродом выглидит. так это понимать? кого-то держат за круглых идиотов. эх, бедная, нищая русь, как я тебя боюсь.

ura_123 13 апреля 2018 | 18:43

Доход Медведева сократился... Как он теперь будет перебиваться от зарплаты до зарплаты? У Путина одалживать до получки...

sokal123 13 апреля 2018 | 18:43

Бедный Гопник .

advokat52 advokat 13 апреля 2018 | 18:44

вопрос к математикам: что бы скопить хотябы 1 миллиард долларов сколько ему нужно работать?

ura_123 13 апреля 2018 | 18:50

advokat52: судя по офшорчику Ролдугина,вовану уже давно пора быть на пенсии...

vedma2017 13 апреля 2018 | 18:56

advokat52:
А что, он еще и работать умеет ??

ura_123 13 апреля 2018 | 18:46

Интересно,какой оклад жалованья у Трампа и есть ли два гаража и несколько отечественных автомобилей?

ostanovka 13 апреля 2018 | 18:49

И чо, ни братуха Асад, ни дружище Ким ни копья не подкинули за военную помощь?..
А ведь 120 боевых вылетов в день на протяжении трёх лет стОит изрядно! И самолётов надо много, и взрывчатки мегатонны, и кораблями скот в Сирию возить, и вот, Ашотик" один скотовоз протаранил, ремонт денег требует.
И за маркетинг с менеджментом неужели друзья Вове ничего не заплатили?..
Если Вова не врёт, то он прямо лох какой-то.

anji70 13 апреля 2018 | 18:49

Мне кажется даже самая последняя портянка с сайта Эхо Москвы не верит в эту филькину грамоту. Для кого их публикуют?

nodardum 13 апреля 2018 | 18:54

Чиновники – это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живется населению.... Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали. Отто фон Бисмарк

abuvgrobu 13 апреля 2018 | 18:55

Пусть хоть сколько у него денег будет лишь бы страна сильнее становилась, а жизнь людей - лучше.

airjeff 13 апреля 2018 | 19:00

на хлеб и чай хватает. колбасками накормит сечин

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