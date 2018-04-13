Реал и Бавария сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов

Бавария выигрывала трофей пять лет назад, причем, что любопытно тогда командой руководил тот же тренер Юпп Ханйкесс и позвали временно, поскольку уже договорились с Пепом Гвариолой на следующий сезон. Гваридола так и не выиграл с Баварией Лигу чемпионов, а Хайнкеса вспоминают до сих пор. Такая же история произошла и теперь. Летом в Баварию приходит Нико Ковач, а Хайнкес может уйти на пенсию с Кубком под мышкой, если конечно не помешает Реал. Мадридцы едва пробились в полуфинал, благодаря пенальти, назначенному в ворота Ювентуса в компенсированное время, впрочем у Криштиану Роналду, который его и забил, всегда есть в запасе несколько чудес. Вторая пара будет не менее интересной.

В ней сошлись Ливерпуль, бравший трофей 11 лет назад и Рома, которая побеждала еще в Кубке Европейских чемпионов. После уничтожения Манчестер Сити и Барселоны совершенно непонятно, что ждать от терминаторов. В Лиге Европы тоже есть скрытый финал, в котором сыграют Арсенал и Атлетико из Мадрида. Для лондонцев это единственный шанс попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, но Атлетико по игре выглядит сильнее. Во второй паре сенсационный для столь поздней стадии Марсель и Зальцбург.

Раньше свои полуфиналы сыграют участники Лиги Чемпионов. Матчи пройдут 24 и 25 апреля. 26 апреля состоятся обе встречи Лиги Евроапы.