В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора областной газеты Дмитрия Полянина

На главного редактора областной газеты Дмитрия Полянина напали вечером в четверг в закрытом дворе его дома в центре города. Сам Полянин рассказал, что его ударили сзади, возможно – арматурой. Он пролучил ушибы, перелом ребра и сотрясение головного мозга. Сейчас главный редактор областной газеты в больнице. По словам Полянина, действия преступников похожи на нападения, описанные в материале Областной газеты о борьбе между полукриминальными управляющими компаниями в Екатеринбурге. Кроме того, в пятницу утром в Екатеринбурге напали на общественника и правозащитника, члена Общественной наблюдательной комиссии Дмитрия Калинина. Он также получил травмы. Как на Полянина, на него напали сзади, нападавших было двое.

Областная газета – официальный ресурс свердловского губернатора. Накануне вечером в Екатеринбурге пострадал еще один журналист — сотрудник агенства Новый день Максим Бородин. Он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Сейчас он в реанимации. Полицейские не увидели в этом случае криминального следа. Бородин занимался журналистскими расследованиями.