Эксперты прогнозируют рост социальных протестов в ближайшие два года

Они могут возникнуть как из-за уже существующих, так и из-за новых проблем, которые появятся в связи с санкциями. Об этом пишет газета «Ведомости».

Эксперты считают Кемерово показательным в этой ситуации. Аман Тулеев всегда мог выйти к митингующим и поговорить с ними, сейчас это не получилось даже у него.