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18:16, 13 апреля 2018

Эксперты прогнозируют рост социальных протестов в ближайшие два года

Они могут возникнуть как из-за уже существующих, так и из-за новых проблем, которые появятся в связи с санкциями. Об этом пишет газета «Ведомости».

Эксперты считают Кемерово показательным в этой ситуации. Аман Тулеев всегда мог выйти к митингующим и поговорить с ними, сейчас это не получилось даже у него.

Комментарии

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glotov 13 апреля 2018 | 18:20

Для санкции и вводились. Тут и экспертом быть не нужно.

meister_luvin 13 апреля 2018 | 18:28

glotov:
оставить людей без лекарств - а потом возмущаться протестами, испированными с Запада

vezdehod 13 апреля 2018 | 18:37

Если власть не желает повернуться лицом к народ. то - Народ поимеет её сзади.

olegleon 13 апреля 2018 | 18:24

а если не будет роста, то эксПерды заявят "но мы же не утверждали, а прогноз сделали"

сделаю и я свой прогноз: "Через два месяца будет тепло, трава позеленеет, а на деревьях будут листья"

kir_pich_101 13 апреля 2018 | 18:25

Скоро народ начнёт в леса уходить, только чтобы не слышать вашего вранья!
Вот тогда вы и получите Лесных Братьев по всей Расее!

prender 13 апреля 2018 | 18:28

думаю эксперты заблуждаются. все начнется намного раньше. крышка уже подпрыгивает, пару много , очень много. а русский бунт внезапный, бессмысленный и беспощадный.

tks 13 апреля 2018 | 18:30

Враньё! Все сплотятся как один вокруг Путэна!

alo0000 13 апреля 2018 | 18:32

Та не волнуйтеся! Это просто стресс-тест на беременность революцией. Садимся дружно у реки и ждём, когда мимо проплывет.

ha12raz 13 апреля 2018 | 18:34

Насчет роста протестов сомневаюсь, а что рост полицаев будет, несомненно.

agriment 13 апреля 2018 | 18:39

ha12raz: 18:34 ", а что рост полицаев будет, несомненно"

- Сдаю квартиры, раньше приезжали на повышение квалификации работники академии госслужбы, теперь академии МВД

stas_russkiy 13 апреля 2018 | 18:38

Какие протесты? У озёрных эсэсовцев есть огнемёты для сжигания протестующих... И есть зомбо-тв-сеть для сокрытия информации о количестве сожжённых...

agriment 13 апреля 2018 | 18:44

stas_russkiy: 18:38 "У озёрных эсэсовцев есть огнемёты для сжигания протестующих"

- И крематории, где кремация "под ключ" в 18- ти городах миллионниках, в России.

kryymsdyk 13 апреля 2018 | 18:42

Пшикнут новичком в толпу и досвидания

prade 13 апреля 2018 | 18:48

Вся политика Кремля основана на лжи. Как только ложь раскроется, все построенное на ней рухнет.

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