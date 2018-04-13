Эксперты прогнозируют рост социальных протестов в ближайшие два года
Они могут возникнуть как из-за уже существующих, так и из-за новых проблем, которые появятся в связи с санкциями. Об этом пишет газета «Ведомости».
Эксперты считают Кемерово показательным в этой ситуации. Аман Тулеев всегда мог выйти к митингующим и поговорить с ними, сейчас это не получилось даже у него.
Комментарии14
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glotov 13 апреля 2018 | 18:20
Для санкции и вводились. Тут и экспертом быть не нужно.
meister_luvin 13 апреля 2018 | 18:28
glotov:
оставить людей без лекарств - а потом возмущаться протестами, испированными с Запада
vezdehod 13 апреля 2018 | 18:37
Если власть не желает повернуться лицом к народ. то - Народ поимеет её сзади.
olegleon 13 апреля 2018 | 18:24
а если не будет роста, то эксПерды заявят "но мы же не утверждали, а прогноз сделали"
сделаю и я свой прогноз: "Через два месяца будет тепло, трава позеленеет, а на деревьях будут листья"
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 18:25
Скоро народ начнёт в леса уходить, только чтобы не слышать вашего вранья!
Вот тогда вы и получите Лесных Братьев по всей Расее!
prender 13 апреля 2018 | 18:28
думаю эксперты заблуждаются. все начнется намного раньше. крышка уже подпрыгивает, пару много , очень много. а русский бунт внезапный, бессмысленный и беспощадный.
tks 13 апреля 2018 | 18:30
Враньё! Все сплотятся как один вокруг Путэна!
alo0000 13 апреля 2018 | 18:32
Та не волнуйтеся! Это просто стресс-тест на беременность революцией. Садимся дружно у реки и ждём, когда мимо проплывет.
ha12raz 13 апреля 2018 | 18:34
Насчет роста протестов сомневаюсь, а что рост полицаев будет, несомненно.
agriment 13 апреля 2018 | 18:39
ha12raz: 18:34 ", а что рост полицаев будет, несомненно"
- Сдаю квартиры, раньше приезжали на повышение квалификации работники академии госслужбы, теперь академии МВД
stas_russkiy 13 апреля 2018 | 18:38
Какие протесты? У озёрных эсэсовцев есть огнемёты для сжигания протестующих... И есть зомбо-тв-сеть для сокрытия информации о количестве сожжённых...
agriment 13 апреля 2018 | 18:44
stas_russkiy: 18:38 "У озёрных эсэсовцев есть огнемёты для сжигания протестующих"
- И крематории, где кремация "под ключ" в 18- ти городах миллионниках, в России.
kryymsdyk 13 апреля 2018 | 18:42
Пшикнут новичком в толпу и досвидания
prade 13 апреля 2018 | 18:48
Вся политика Кремля основана на лжи. Как только ложь раскроется, все построенное на ней рухнет.