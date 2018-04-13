В Уфе член ТИКа написал заявление в ФСБ о том, что ему предлагают взятку за молчание о фальсификации на выборах
Об этом сообщает телеканал Дождь, утверждая, что в редакции имеется копия письма обратившегося в ФСБ Станислава Чайченко. Он рассказывает, что 4,5 миллиона рублей за молчание ему предложил глава Демского района Уфы Сергей Плотников.
Ранее Чайченко опубликовал видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором указан на большое количество фальсификаций в том районе, где он входил в состав Территориальной избирательной комиссии.
Как пишет «Дождь», Чайченко утверждает, что попытки дать ему взятку начались после публикации видеобращения.
Комментарии8
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vladvinn73 13 апреля 2018 | 18:21
посадят наверное парня, жалко, хороший, честный
kottigr1 13 апреля 2018 | 18:35
vladvinn73: "Безумству храбрых поем мы славу. Безумство храбрых — вот мудрость жизни!"
sasass 13 апреля 2018 | 18:31
Теперь его жизнь кончиться в установленном порядке...
leonidkluev 13 апреля 2018 | 18:34
Похоже если бы Навального допустили плешивый бы мог пролететь, раз даже без конкурентов пришлось фальсификациями заниматься. Чечня вообще пример, где были наблюдатели на участках, явка меньше 50%, рядом без наблюдателей 80-90%. В Икутской области где губернатор коммунист явка менее 50%, за плешивого меньше половины голосов.
polikarpich 13 апреля 2018 | 18:56
leonidkluev: Даже без "мог". Пролетел бы, как фанера над Парижем.
eduard53 13 апреля 2018 | 18:34
Наивняк! Нашёл, кому жаловаться! Практически - вохре Вовиного чурцирка ...
natalia2108 13 апреля 2018 | 18:49
Молодец,Станислав! Светлая искорка в нашем мраке.
advokat52 advokat 13 апреля 2018 | 18:51
надо было брать деньги - тайны все равно ни какой не открыл а теперь ни денег ни покоя да еще и судимостей прибавится