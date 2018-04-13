В Уфе член ТИКа написал заявление в ФСБ о том, что ему предлагают взятку за молчание о фальсификации на выборах

Об этом сообщает телеканал Дождь, утверждая, что в редакции имеется копия письма обратившегося в ФСБ Станислава Чайченко. Он рассказывает, что 4,5 миллиона рублей за молчание ему предложил глава Демского района Уфы Сергей Плотников.

Ранее Чайченко опубликовал видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором указан на большое количество фальсификаций в том районе, где он входил в состав Территориальной избирательной комиссии.

Как пишет «Дождь», Чайченко утверждает, что попытки дать ему взятку начались после публикации видеобращения.