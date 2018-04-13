Комиссия СФ считает, что 12 СМИ, имеющих зарубежное госфинансирование, вмешивались в выборы президента России
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета считает, что 12 СМИ, имеющих зарубежное госфинансирование, вмешивались в выборы президента России. Об этом «Эху» рассказал председатель комиссии Андрей Климов, подчеркнув, что готовится доклад по этому поводу, который будет представлен в ближайшее время.
Климов подчеркнул, что доклад будет предполагать определённые рекомендации и меры, которые позволят предотвратить распространение, в том числе, ложной информации.
Комментарии16
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olegleon 13 апреля 2018 | 18:22
"вмешивались в выборы президента России."
а то бы 99% набрал бы, если бы не "вражьи голоса"
kottigr1 13 апреля 2018 | 18:25
olegleon:..Немного запутался.. Путин назначил президентом США Трампа, а Трамп получается назначил Путина президентом РФ.. ? Так,что ли получается.. ?
olegleon 13 апреля 2018 | 18:26
kottigr1: "алаверды" это называется
metslag 13 апреля 2018 | 18:33
olegleon: Мнение журналиста-пуцтриота, имеющего чуток ума, в отличие от большинства путриотов
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Можно сколько угодно рассуждать о том, что Трамп тайно симпатизирует России и в глубине души готов с ней "поладить". Просто еще не время, надо подождать. Мол, ему внутриполитическая ситуация мешает, которая скоро обязательно изменится и тогда американский лидер споет свою "лебединую песню". Такая точка зрения до сих пор популярна у некоторых политологов. Но реальная жизнь, а не столь же бесконечные, сколь и бесплодные рассуждения, показывает обратное. Обама по сравнению с Трампом был просто душкой. Все-таки Барак был политиком, а Дональд им не был и так и не стал. Его стиль – прямолинейность и сила, помноженные на личную экстравагантность и неординарность. Гремучая, надо сказать смесь.
РИА Новости
А ведь предупреждали дураков, что со слезьми Обаму-соплежуя вспоминать будете.
olegleon 13 апреля 2018 | 18:39
metslag: и Обама, и Трамп защищают интересы США, т.к. они президенты США. разница между демократами и республиканцами в том, что первые улыбаются и делают своё дело, а вторые честно говорят, что делают своё дело во благо США.
так что Трамп не слаще Обамы и наоборот
metslag 13 апреля 2018 | 19:00
olegleon: Обама сопли жевал и все время просил: "Давайте жить дружно!", ь- а ему в ли нагло ухмылялись.
Ближний восток он почти просрал.
Теперь приходится выправлять, с Ираном вообще обгадился.
Трампа тоже не Рейган, который СССР прикончил, но и не Обама.
metslag 13 апреля 2018 | 18:28
olegleon: Как они могшли вмешаться в то чего нет?
Какие выборы были в России в последние лет 8-10?
Только декоративные.
olegleon 13 апреля 2018 | 18:35
metslag: вот в этом то они и просчитались. они то думали тут можно вмешаться, а оказалось, что некуда.
bodych 13 апреля 2018 | 18:23
Ну,вообще,ваши закономараки умом тронулись.
eduard53 13 апреля 2018 | 18:30
Совфедерасты, не льстите себе. Как можно было вмешиваться в то, чего в Путистане нет?
ha12raz 13 апреля 2018 | 18:31
Враги народа нашли врагов народа......с почином.
sasass 13 апреля 2018 | 18:36
В Российские выборы вмешаться невозможно из вне и из внутри , потому что все заранее запланировано и в граните отлито...
ostanovka 13 апреля 2018 | 18:37
Отлично.
Значит, результат выборов следует аннулировать, преза убрать - его пиндосы нам подсунули,- и передать его в руки ФСБ, для выяснения, чей он шпион, провестиновую избирательную кампанию, выдвинув других кандидатов.
Заявку в ФСБ должен написать гражданин РФ. Выдвигайте, портянки, из своей среды, кто будет начинать процесс поимки вражеского лазутчика
polikarpich 13 апреля 2018 | 18:53
ostanovka: − Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!
Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал:
− Где твой преступник? Где он? Иностранный преступник? − глаза регента радостно заиграли, − этот? Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: "Караул!" А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом! − и тут регент разинул пасть.
Растерявшийся Иван послушался шуткаря-регента и крикнул "караул!", а регент его надул, ничего не крикнул.(с)
advokat52 advokat 13 апреля 2018 | 18:47
а то все 146% было бы
andy66 13 апреля 2018 | 18:58
Если РФ кого-то в чем-то обвиняет - то можно не сомневаться, именно это она делает сама ))))