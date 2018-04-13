Комиссия СФ считает, что 12 СМИ, имеющих зарубежное госфинансирование, вмешивались в выборы президента России

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета считает, что 12 СМИ, имеющих зарубежное госфинансирование, вмешивались в выборы президента России. Об этом «Эху» рассказал председатель комиссии Андрей Климов, подчеркнув, что готовится доклад по этому поводу, который будет представлен в ближайшее время.

Климов подчеркнул, что доклад будет предполагать определённые рекомендации и меры, которые позволят предотвратить распространение, в том числе, ложной информации.