//Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента Путина нет альтернатив//

Поэтому, по его словам, нужно подумать о проведении всенародного референдума о продлении полномочий главы государства больше, чем на два срока. Об этом сообщает Интерфакс. «Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина. Народ, Совет федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на референдум», — сказал Кадыров, приведя в пример Китай и Германию.

Между тем, сам Путин ранее говорил, что не намерен пожизненно оставаться президентом России. Это было в конце 2014-го года во время интервью спецпроекту ТАСС «Первые лица».

Высказывание Рамзана Кадырова не стоит воспринимать как сигнал к изменению существующей нормы, — так считает политолог Андрей Колесников из Московского центра Карнеги.

По мнению Колесникова, сейчас нет политических предпосылок для такого рода преобразования.