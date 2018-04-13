Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента Путина нет альтернатив
Поэтому, по его словам, нужно подумать о проведении всенародного референдума о продлении полномочий главы государства больше, чем на два срока. Об этом сообщает Интерфакс. «Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина. Народ, Совет федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на референдум», — сказал Кадыров, приведя в пример Китай и Германию.
Между тем, сам Путин ранее говорил, что не намерен пожизненно оставаться президентом России. Это было в конце 2014-го года во время интервью спецпроекту ТАСС «Первые лица».
Высказывание Рамзана Кадырова не стоит воспринимать как сигнал к изменению существующей нормы, — так считает политолог Андрей Колесников из Московского центра Карнеги.
По мнению Колесникова, сейчас нет политических предпосылок для такого рода преобразования.
Комментарии37
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yuriyp 13 апреля 2018 | 18:16
//Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента Путина нет альтернатив//
Это точно. Где еще такого возьмешь?!
petrmarkov 13 апреля 2018 | 18:18
Зачем полумеры? Всякие там 2-4 срока...
Нужно ставить вопрос дальше: проводить анализы среди дольных СОГРАЖДАН - кто больше всех подходит на органы для нацлидера.
ur_sus 13 апреля 2018 | 18:22
Правилным путём идёте (пардон ползёте) товарисчи!
putinku 13 апреля 2018 | 18:24
Все незаменимые вроде Путина давно на клабище лежат и Россия не пропала
ur_sus 13 апреля 2018 | 18:29
//Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента Путина нет альтернатив//
Если обезьяночеловека цитируют буквально, то он ПРАВ: "у президента НЕТ альтернатив" означает , что он не может, БОИТСЯ оставить власть. Верно (по-русски) было бы сказать "президенту нет альтернатив".
Но бородатое чмо оговорилось "по Фрейду"...
kottigr1 13 апреля 2018 | 18:30
petrmarkov: Неужели Кадыров считает всех россиян глупее Путина ?
rus215 13 апреля 2018 | 18:55
kottigr1: именно!
говорить что среди остальных нет алтернатив может только настоящий русофоб и человеконенавистник - антигуманист.
но даже сталин давно уж всем доказал что незаменимым нет, ну вот не извлекаем ошибок из прошлого
vezdehod 13 апреля 2018 | 18:34
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента Путина нет альтернатив
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У царя батюшки единственная Альтернатива - бесплатное место на Новодевичьем кладбище"
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 18:18
yuriyp: Ещё вопрос, кто папеньку к Аллаху отправил?
Хотя, когда такие деньги, какой нафиг папенька!
polikarpich 13 апреля 2018 | 18:24
yuriyp: Эк Кадырову неймётся, вот его колбасит. Понимает, что трон под этим "безальтернативным" может совсем пошатнуться в любой момент, а рейтинг тает, как рафинад в стакане чая.
Вот и суётся со своими инициативами, чтобы успеть всё оформить "типа по закону", чтоб несогласных можно было мочить якобы с полным правом и без оглядки.
А у этого "незаменимого" и до "гуанофикации" ещё даже далеко, а уже успел наворотить столько, что не перелезешь.
ur_sus 13 апреля 2018 | 18:24
//Где еще такого возьмешь?!//
на одном только ботоксе разоришься, про часики даже и не говорю...больше всех подходит на органы для нацлидера//
Нет таких: столько жадности, подлости, трусости и ботокса нет ни в одном россиянине
master_superanalitik 13 апреля 2018 | 18:25
yuriyp:
Путин нам всем - как отец родной, а потому будет справедливым, если он будет руководить пожизненно, а потом Россией будет править его сын или дочь. А вообще России нужна Монархия. Только законный Монарх во главе России станет отцом родным - суровым, но справедливым каждому россиянину, и даже либералу.
kir_pich_101 13 апреля 2018 | 18:34
master_superanalitik: Тебе, так лишь бы боярка лилась рекой и Соловьиный помёт лился с экрана! Генетический мусор.
polikarpich 13 апреля 2018 | 18:35
master_superanalitik: Не трэба мне лично такого плешивого и пластмассового "тятеньку".
Меня и президент устраивает, но только нормальный, избираемый, не "лидер нации". Ведь оно так же в нормальных, адекватных и развитых странах заведено и узаконено?
nestor199 13 апреля 2018 | 18:52
polikarpich: Чем Навальный не президент, его даже бабы типа Альбац любят. Изберите президентом Сисяна и будет Вам счастье.
stas12006 13 апреля 2018 | 18:52
master_superanalitik: вали в сесерную корею - там уже всё для тебя подготовили
neyexo 13 апреля 2018 | 18:38
yuriyp: // Где еще такого возьмешь?! //
Вот где. Выступаешь по ТВ, говоришь, я устал, ухожу, потом на крылечко, берегите Россию, помахать ручкой.
А кого оставит - тот уже назавтра станет другим и гены в нем поменяются.
Вот Вам будет еще такой
prender 13 апреля 2018 | 18:17
для тебя бородатого несомненно нет. у многих на тебя руки чешутся , очередь будет стоять, что тоже несомненно.
zztop1960 13 апреля 2018 | 18:19
Кадыров прав , Путин ведёт Россию к развалу и тогда Чечня спокойно , без войны получит независимость , как и Дагестан и другие республики
agamasat 13 апреля 2018 | 18:26
zztop1960: боюсь, что Чечня будет претендовать уже на большее - управлять российской империей.)
baran_provokator 13 апреля 2018 | 18:38
дагестан вряд ли, там же каспийское побережье, да и штаб флотилии
nestor199 13 апреля 2018 | 18:54
zztop1960: Все проще - Кадыров нукер Путина. Не станет Путина, что станет с Кадыровым?
qwinto 13 апреля 2018 | 18:20
Тьфу
agamasat 13 апреля 2018 | 18:24
да, у путина других перспектив нет - шаг в сторону и, в лучшем случае, путь Хусейна, в худшем - Каддафи.
tks 13 апреля 2018 | 18:27
Сегодня Пятница, 13-го. Кадыров - Джейсон?
eduard53 13 апреля 2018 | 18:28
Если абрек прав, тогда у России нет альтернатив. Увы ...
stas_russkiy 13 апреля 2018 | 18:28
Опять дикая обезьяна пытается заставит цивилизованное общество жить по своим звериным законам.
alo0000 13 апреля 2018 | 18:28
Стали забывать парня. Обидно, да!
polikarpich 13 апреля 2018 | 18:39
alo0000: А кто ж ему мешал?!!!
Он же незадолго перед этим и Штаты "ядерно бомбил", и и всей Европе грозился, и Израилю...
А тут, в последние дни, такой удобный случай сделать много грозных и страшных заявлений, а "пехотинец" как воды в рот набрал.
baran_provokator 13 апреля 2018 | 18:36
азиатчина полезла. золотого путин-баши еще давайте поставим на красной площади. ххххх тьфу!
объявлению религиоцефалии болезнью нет альтернативы.
neyexo 13 апреля 2018 | 18:36
Что он себе позволяет?
Раньше говорил - нет альтернативы (ед. число)
Теперь - нет альтернатив (мн. число) - то есть альтернативы есть и их стало больше?
abuvgrobu 13 апреля 2018 | 18:38
Так и вижу во главе государства бодрого молодцеватого столетнего Путина.. Гг
А вы что, надеялись, что он когда-нибудь уйдет ? В самом деле ?... )))
dadmorose 13 апреля 2018 | 18:41
Хроника текущих событий - Глядя из Грозного
henry52 13 апреля 2018 | 18:45
Рамзан прав как всегда: Какая альтернатива у смертника? Только пожизненный срок.
sokal123 13 апреля 2018 | 18:45
Да холуй старается вовсю . Знает не будет Путина - не будет его самого.
rus215 13 апреля 2018 | 18:52
у паханов на зоне нет альтернатив.
может быть только один.
путин должен быть или вор-бандит-альфасамец или маклауд
ну точно не маклауд, значит пахан
delovoy_podolsk 13 апреля 2018 | 18:54
Хорошо что у Путина нет альтернатив. Значит с уходом Путина что-то изменится. И не надо боятся, что в худшую сторону. Поскольку хуже не куда. Какие бы власти не пришли, до голодных бунтов они не допустят. Худо добро, но основная масса населения будет получать пособие, Африка же получает, а там совсем люди не работают. Всё равно всё сведётся к схеме "как при Путине". Большинство россиян окончательно распределят жить в цементных коробках, которые понастроили вокруг крупных городов. Чтобы как можно меньше россияне занимали места на земле, менее её загрязняли своим присутствием. Ведь впереди приезд победителей на освободившиеся пространства. Тем более у большинства россиян итак потребности совсем смехотворные. Главное для них: чтобы за державу было не обидно, а уж этой "перловкой" обеспечат через СМИ всех по полной. Будет не обидно, мало того - гордится будут, умилятся до слёз.
Я удивляюсь почему ещё наши СМИ не развернули широкомосштабное освещение войны с НАТО. Всего-то надо отключить от мирового интернета и подключить фейковые сайты, взамен настоящих. А было бы красиво, если бы каждый день с гордостью по всем СМИ сообщали о новой победе соединённых Белорусских и Прибалтийских фронтов, как наша авиация бомбит Лос-Анжелес, как Трамп не вылезает из бункера, как отравился Маккейн, как наш отряд спецназа провёл успешную операцию по ликвидации премьер-министра Великобритании, идут бои в предместьях Вашингтона, Япония слилась в нейтралитет, а наше ПВО оказалось настолько эффективным, что ни одной бомбы не упало на территорию России. Масштаб!