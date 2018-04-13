Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Телеграм в России

Рассмотрение иска Роскомнадзора продолжалось всего 19 минут, затем судья Юлия Смолина огласила решение.

Решение суда будет обжаловано, об этом «Эху» заявил юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов, который представляет интересы мессенджера.

Гайнутдинов добавил, что будет подготовлена жалоба в ЕСПЧ.

Основатель Телеграм Павел Дуров выступил с обращением к пользователям и пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Они не потребуют у клиентов каких-либо дополнительных действий. При этом он не гарантировал стопроцентную доступность сервиса без VPN. Дуров заявил также, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должна быть скомпрометированы из страха или жадности. О том, как обойти блокировку и на сколько она эффективна, «Эху» рассказал бывший директор особых направлений Телеграма Антон Розенберг.

Инструкция по обходу блокировок в интернете около года назад была предложена и федеральным телеканалом «Россия 24». Это произошло после того, как на Украине запретили российскую сеть «ВКонтакте». Инструкция была размещена на сайте, а также прозвучала в эфире.

Стоит отметить, что очередной материал, рассказывающий о способах блокировки, появился сегодня на сайте Вести.ру. Это совместный проект каналов Россия-1 и Россия-24. Спустя несколько часов статью удалили, но ее копия доступна в кэше гугла.

В Кремле отказались комментировать блокировку Телеграм. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом, не дожидаясь вопроса журналистов. Он сказал только, что это решение суда. Кремлевские чиновники также пока не определились, какой мессенджер будут использовать вместо Телеграм. Об этом тоже сказал Песков.

Между тем, год назад Песков и другие правительственные чиновники комментировали блокировку интернет-ресурсов. Тогда это было связано с ситуацией на Украине. Дмитрий Песков тогда сказал, что блокировка сайтов и соцсетей – это нарушение прав людей на получение информации и действие, которое вредит интересам населения страны.

Блокировка интернет-ресурсов негативно скажется на репутации власти, но не приведет к желаемым результатам. Об этом говорил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.