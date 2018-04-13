В Госдуме подготовили проект закона об ответных мерах на американские санкции

Россия, среди прочего, может ограничить поставки западных лекарств, продуктов, а также алкоголя и табака.

Ответить Америке на очередные санкции российские депутаты предлагают довольно ожидаемым способом: лишить собственных граждан возможности покупать производимые в США лекарства, (кроме тех, аналоги которых не изготавливают в России), а также запретить американские сигареты, алкоголь и сельхозпродукцию — причем не только из США, но и всех стран, «поддерживающих позицию Вашингтона». Кроме товарного эмбарго, адекватной ответной мерой депутаты считают запрет гражданам США работать в России, а отечественным государственным и муниципальным учреждениям — закупать программное обеспечение и IT-оборудование из Америки. Рассуждая о возможном ограничении поставок продуктов, алкоголя и других товаров, депутаты предсказуемо вспомнили об импортозамещении.

Что касается поставок российской продукции в США, в качестве ответа на американские санкции Госдума предлагает прекратить продавать Америке ракетные двигатели, комплектующие для авиалайнеров, а также остановить сотрудничество в атомной отрасли. Но все же одной из самых экстравагантных идей для контрсанкций стало предложение производить в России продукцию американских брендов без лицензии и согласия правообладателей. Нанести удар по авторскому праву и, тем самым «дать под дых» Вашингтону, считает целесообразным первый зампред комитета Думы по законодательству Михаил Емельянов. Законопроект об ответных мерах может быть утвержден довольно быстро: в парламент документ внес спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также главы фракций. Первое обсуждение состоится в понедельник. Впрочем, принятие закона не будет означать автоматическое вступление контрсанкций в силу: что именно запрещать и как — будет решать президент, а вводить ограничения в действие предстоит правительству.

В Кремле пообещали рассмотреть предложения депутатов Госдумы по санкциям к Соединенным Штатам. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросом минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами. Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций, на это потребуется какое-то время, но в любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам».

Дмитрий Песков добавил, что воспринимает эти законопроекты как противодействия недружественной санкционной политике других государств.

В сложившихся обстоятельствах это очень важный шаг, — сказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко отметила, что ответные меры не должны нанести ущерб Российской Федерации.

В качестве ответных санкций на действия США в Госдуме планируют разрешить отечественным компаниям производить товары без разрешения правообладателей из Штатов. Из-за этого у россиян начнутся проблемы с авторским правом за рубежом, — сказал «Эху» патентный поверенный, юрист Александр Христофоров.

Александр Христофоров отметил, что проблемы могут появиться и с тем, чтобы запатентовать изобретения.

Судя по предыдущему опыту, многие россияне способны приспособиться к жизни в условиях санкций. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Олег Кашин.

Олег Кашин отметил, что в России не так много россиян всерьез хотели бы в бытовом плане вернуться во время Советского Союза.

Можно предположить, что большинство инициатив останется на стадии задумки, — сказал «Эху» политолог Валерий Соловей.

Валерий Соловей добавил, что у России практически исчерпан перечень мер, которые могли бы повлиять на Соединенные Штаты.

Будущий госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате страны, сказал, что Белый дом может ужесточить режим санкций против России.

«До Владимира Путина не дошёл смысл месседжа, который ему отправили США» — цитирует слова Майка Помпео влиятельный американский журнал Politico и отмечает, что скорее всего, новые санкции против российских олигархов, чиновников и их компаний — не последние. «С Россией долго общались слишком мягко, она поэтому продолжала вести себя агрессивно — сказал будущий глава госдепа и добавил, что этот период закончен.

Майк Помпео также отметил, что он уверен во вмешательстве России в выборы в США и пообещал остановить всяческие попытки Москвы повлиять на ход дел в Мире, — отмечает The Washington Post. Какие именно шаги будет предпринимать США, не ясно, Помпео только отметил, что Америка будет противостоять России сразу в нескольких точках планеты. В том числе — останавливать попытки вмешаться во внутренние дела стран Восточной Европы. Помпео выступил против строительства газопровода Северный поток 2, он предположил, что ему есть альтернатива в интересах Запада, а не в интересах Владимира Путина. Кроме того, он заявил, что поддерживает планы поставок Киеву летального оружия. Он добавил, что не признает Крыма в составе России и будет бороться против попыток признания этого на международном уровне. Как заключает The Washington Post, пока ещё директор ЦРУ Помпео нарисовал довольно консервативный план в отношении России.

Во всяком случае, в этом не сомневались — так как он всегда был ястребом в этом вопросе, — отмечает газета. В списки тех, кому будут противостоять США, кроме России, попали Северная Корея, Китай, Иран, а также правительство Башара Асада. Говоря про Сирию он отметил, что недавний удар США по позициям наёмников там, привёл к убийству пары сотен русских. Правда, никаких комментариев и подробных деталей по этому поводу не последовало. Впрочем, не все согласны с тем, что позиция ястреба будет именно той, которой будет придерживаться новый глава госдепа. The New York Times не исключает, что Помпео лишь хочет выглядеть активным противником Москвы, чтобы заработать дополнительные очки.