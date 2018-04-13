Роскомнадзор внес два сайта, используемые мессенджером Телеграм, в реестр запрещенных ресурсов
Доступ к ним пока не ограничен.
Сегодня Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил заблокировать Телеграм за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.
Комментарии6
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metslag 13 апреля 2018 | 18:03
Как российские власти компьютерную грамотность населения повышают-то.
Может в этом и состоит цель запретов?
лениво ведь населения, а тут волей-неволей приходится осваивать методы обхода блокировок.
Ничего сложного, но все же ......
tks 13 апреля 2018 | 18:07
Роскомпозору разве не нужно дожидаться вступления решения в силу?
olegleon 13 апреля 2018 | 18:10
tks: а зачем? итак ведь всё ясно. судья же сегодня выдал, что законные требования это затягивание процесса.
tks 13 апреля 2018 | 18:13
olegleon: А, понятно: ссылки на статьи ГПК это тогда вообще злоупотребление правом )))
olegleon 13 апреля 2018 | 18:32
tks: адвокаты вообще охренели! как они посмели требовать ставить их в известность о заседании? а дальше что будет? потребуют учитывать их слова? потребует независимость суда??
да как же тогда судья работать будет??
darvag2 13 апреля 2018 | 18:21
а "ключи" на заявлении? Вы что - слепые?