Ленинградский областной суд отказался изменить приговор священнику Глебу Грозовскому
В январе он был признан виновным в педофилии и приговорен к 14-ти годам колонии строгого режима. Прокурор просил суд уменьшить срок до 8,5 лет колонии, — пишет газета «Коммерсантъ».
Комментарии4
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protiv777 13 апреля 2018 | 17:50
Вот дурак. Назвался бы белолнточником, прокричал - "Россия без Путина" и сразу превратился из уголовника в политзаключенного. А это и ежедневные посты на Эхе, и визги всяких правозащитников, и причитания бабы Лии, а в случае чего и список Грозовского.
diximania1948 13 апреля 2018 | 18:20
protiv777: Путин не даст в обиду своего.
ngilmutdinov 13 апреля 2018 | 18:13
Для прокуратуры Грозовский - социально близкий, не то что Дмитриев.
diximania1948 13 апреля 2018 | 18:17
Выйдет по УДО, не отсидев и четверти срока, как и всё Путинское ворьё.