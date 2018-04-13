Посольство Великобритании: Россия за последнее десятилетие создала небольшие запасы химического вещества «Новичок»
Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в России. Москва занималась исследованием отравляющих веществ и их возможного использования для убийства, а также, начиная с 2013-го года, проявляла повышенный интерес к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери, — говорится в Твиттере дипведомства по итогам брифинга британского посла в Москве Лори Бристоу по докладу Организации по запрещению химического оружия в связи с «делом Скрипалей».
Это сообщение фактически повторяет тезисы из обнародованного сегодня письма британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Текст опубликовала газета «Гардиан».
Комментарии38
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rottor 13 апреля 2018 | 17:35
Стало быть, Москва отчитывалась перед посольством GB по производству ОВ?
vasilevich58 13 апреля 2018 | 17:42
"Новичка" осталось столь немного, что на двух скрипалей не хватило!
Ведь рассчитывали на одного, а тут ещё дочка-зараза подвернулась!
serhio_25__ 13 апреля 2018 | 17:52
vasilevich58: Поэжтому отравить решил, когда дочура приехала, да? Л - логика.
Хотя тут хомки рассказывали, как злой Путин убивает всех родственников Скрипалей. Что это отравление было расчитано так, чтобы Скрипаль папа перед смертью увидел, как умерла его дочь. Но тут версия в методичке поменялась. Оказывается было рассчитано на одного.
Дегенерат, как можно рассчитать военный НПГ на одного человека?
kobylamay_sossetutrampa 13 апреля 2018 | 17:53
Россия за десятилетие смогла создать небольшой запас "Новичка". У этих бриттов проходит конкурс на звание "главный мудак"?
nestor199 13 апреля 2018 | 18:18
kobylamay_sossetutrampa: Может быть это качество перевода?
kobylamay_sossetutrampa 13 апреля 2018 | 18:28
nestor199: "Может быть это качество перевода?"-----------Поскольку на тему отравления Скрипалей новости из Британии выглядят идиотскими уж очень часто ( только сегодня была ещё одна, про то как рос.спецлужбы годами тренировались мазать "Новичком" дверные ручки) мне кажется возможны два варианта: 1. В переводчики на "Йэхе" затесался какой-то гэбнюк и своим переводом очерняет все действия Великобритании , 2. Бритты просто потеряли нюх и лепят что попало ( мудаки, сэр).
nestor199 13 апреля 2018 | 18:48
kobylamay_sossetutrampa: Эхо никогда не была радиостанцией, но которой работают профессиональные журналисты. А с уходом Корзуна качество программ уронила уже ниже плинтуса.
vilingrad 13 апреля 2018 | 18:03
rottor: Россия за последнее десятилетие создала небольшие запасы химического вещества «Новичок»"
Вот им и будут лечить российскую вату при запрете ввоза лекарств из-за:(
prade 13 апреля 2018 | 18:53
rottor: "Москва отчитывалась перед посольством GB"
Нет, просто у GB разведка хорошо работает.
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 17:36
А великобритания создала большие запасы зарина.
zombulkend 13 апреля 2018 | 18:23
liquidsky__: polba: "А великобритания создала большие запасы зарина. "
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Какой зарин .Ты пукай побольше и все ангичане передохнут.
lavrentiy79 13 апреля 2018 | 17:40
"Весьма вероятно", что Великобритания за последние десятилетия создала БОЛЬШИЕ запасы химического вещества "Новичок".
agamasat 13 апреля 2018 | 17:42
Я как-то более доверяю GB, чем кремлю, который лжет, как дышит!
mavreh 13 апреля 2018 | 17:47
agamasat: в настоящее время доверять нельзя никому.
Политики отбирают хлеб у клоунов. И даже клоуны плачут, глядя на них..
echo_shar 13 апреля 2018 | 17:52
agamasat:
В такие моменты вспоминай Колина Пауэлла с пробиркой и Тони Блэра, который забрызгал слюнями весь парламент, убеждая его в том, что химические ракеты Саддама могут долететь до Британии за 40 минут. )))
glotov 13 апреля 2018 | 18:03
echo_shar: Это парадокс русского "либарала". его страну не только обвинили, но уже и наказали, не предъявив никаких доказательств, а он будет умиленно оправдывать тех, кто вытирает ноги и об него, и об его либеральные идеи.
vitek61 13 апреля 2018 | 18:05
echo_shar: Возможно, что Вы еще увидите, как в Совете Безопасности будут трясти пробиркой с мочёй перед ударом по Сирии...
zombulkend 13 апреля 2018 | 18:18
echo_shar: "Саддама могут долететь до Британии
_________________________________________
Любила саддамку, вафлерша? А чо, мужчина видный, мог бы тебя в гарем взять. Не сложилось.
agamasat 13 апреля 2018 | 18:41
echo_shar: в такие моменты я вспоминаю уровень развития страны, благосостояние народа, развитие прав и свобод человеческой личности, социальные гарантии - это единственный критерий истины, говорящий об успехе социальных, экономических и политических отношений. На лжи и насилии можно построить только свинарник, предварительно превратив свой народ в скот. Не правда ли, разница между россией и Западом весьма существенна?
serhio_25__ 13 апреля 2018 | 17:59
agamasat: Ты и в Санта Клауса веришь и что?
polba 13 апреля 2018 | 17:59
agamasat: Это исключительно вопрос вашей веры а не разума.
max3446 13 апреля 2018 | 17:42
англосаксы хоть понимают как убого выглядят с такими заявлениями?
vilingrad 13 апреля 2018 | 18:06
max3446: polba: echo_shar: lavrentiy79: liquidsky__: kobylamay_sossetutrampa: serhio_25__: как можно рассчитать военный НПГ на одного человека?"
Вникать в бред портянки- потерянное время. Всех пригожинцев касаемо.
Что-то эту золотую роту не видно на известиях о возможном запрете ввоза лекарств из-за. Тема неподъемная:)
nestor199 13 апреля 2018 | 18:23
vilingrad: Болезный, что по теме запрета на ввоз лекарств сказать можете?
Да, как можно рассчитать дозу БОВ необходимую для уничтожения одного человека?
vezdehod 13 апреля 2018 | 18:14
max3446:
англосаксы хоть понимают как убого выглядят с такими заявлениями?
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Вам только осталось это Доказать.
nestor199 13 апреля 2018 | 18:26
vezdehod: Англосаксы уже все доказали ........... :)))))
nestor199 13 апреля 2018 | 18:20
max3446: Да нормально они выглядят .............. убогие.
lnmanusnostras1 13 апреля 2018 | 17:47
Раздали методички то)
jetsam 13 апреля 2018 | 17:51
17:29 Госдума впервые предложила ввести санкции в сфере здравоохранения
Депутаты считают возможным ограничить ввоз американских лекарств в Россию…
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кто-то теперь сомневается, что травила россия? в натуре?
россия против собственных граждан геноцид уже готовит.
serhio_25__ 13 апреля 2018 | 18:01
jetsam: Тебя уже сгеноцидили или как?
vezdehod 13 апреля 2018 | 18:18
serhio_25__:
jetsam: Тебя уже сгеноцидили или как?
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Отгеноцидят нас - придут за тобой...Кого то нужно будет иметь. вместо нас.
polba 13 апреля 2018 | 18:02
jetsam: Самое забавное, что американские лекарства в Россию практически не ввозятся... дороговаты шибко. Так что граждан России это вообще никак не затронет.
stagla 13 апреля 2018 | 17:56
Интересно - зачем Россия создала небольшие запасы такого неэффективного, но жутко палящего вещества?
Мало того что им убить нельзя, так еще и сразу понятно кто пытался убить.
Просто пристрелить не надежней ли было бы?
polba 13 апреля 2018 | 18:05
stagla: Оно конечно надёжнее... но где тогда взять драйву? Где экспрессия? Где интрига?
Зря что ли целый сериал про "ноффичёк" снимали?
glotov 13 апреля 2018 | 18:17
stagla: Нужно было прочно связать понятия : Россия, Химия, Сирия. Когда у Западного обывателя этот набо прочно в голове осядет, он уже не будет задаваться вопросом, зачем вступать с Россией в конфронтацию. Он будет знать, что для борьбы с "химическим оружием". Не исключено, что мы еще увидим химические провокации Запада.
andy66 13 апреля 2018 | 18:02
для отравы такой силы - даже 1 литр уже очень большой запас. Можно отравить огромный город
serhio_25__ 13 апреля 2018 | 18:04
andy66: Чет на 2х человек не хватило, хотя реально там пол города уже должны были помереть. Надо было весь город сносить и бетонировать там все, а не дом Скрипалей с пабом.
stakanoff 13 апреля 2018 | 18:14
МО РФ нашло участников последней постановочной "химатаки" в Сирии. Видео в ютубе уже имеется.