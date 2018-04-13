Посольство Великобритании: Россия за последнее десятилетие создала небольшие запасы химического вещества «Новичок»

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в России. Москва занималась исследованием отравляющих веществ и их возможного использования для убийства, а также, начиная с 2013-го года, проявляла повышенный интерес к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери, — говорится в Твиттере дипведомства по итогам брифинга британского посла в Москве Лори Бристоу по докладу Организации по запрещению химического оружия в связи с «делом Скрипалей».

Это сообщение фактически повторяет тезисы из обнародованного сегодня письма британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Текст опубликовала газета «Гардиан».