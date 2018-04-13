Z Архив новостей новости
5 75 6 8790
17:29, 13 апреля 2018

Госдума впервые предложила ввести санкции в сфере здравоохранения

Об этом пишет РБК. Депутаты считают возможным ограничить ввоз американских лекарств в Россию. Между тем, около 10% всего российского рынка медицинских препаратов приходится на лекарства, произведенные в США. Документ, внесенный в Госдуму, Также дает возможность вводить санкции в отношении США в сфере сельского хозяйства, алкогольной и табачной промышленности.

Комментарии

75

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

skouadd 13 апреля 2018 | 18:06

Смертность в Госдуме вырастет в разы

(комментарий скрыт)

keldn 13 апреля 2018 | 18:07

Интересно, эти дебилы когда ни будь доведут народ до белого каления или им так и будет все с рук сходить?

volkov_25 13 апреля 2018 | 18:11

keldn: а народу это в кайф. Точнее 80 процентам народа.

vsexnezabanite 13 апреля 2018 | 18:19

volkov_25: а народу это в кайф. Точнее 80 процентам народа.
=====
да в кайф российский аналог стоит 10-20, а импортный препарат 200-300

tovarich67 13 апреля 2018 | 18:27

vsexnezabanite: не надо гнать. Эссенциале стоил 600 рублей до повышения уен а рашен эсливер 400. Но ессенциале хватало упаковки что бы восстановить печень после антибиотиков а эсливера надо 2 упаковки. Без калькулятора сможешь расчитать выгоду?

vsexnezabanite 13 апреля 2018 | 18:47

tovarich67: я знаю сколько стоит наш эналаприл и забугорный мама регулярно принимает

pravdatut 13 апреля 2018 | 18:08

Всем назначить одно лекарство: "Бояришник" + всякие травы. Столетиями так лечились!

fill121 13 апреля 2018 | 18:09

Либералы теперь меньше будете жрать амфитамина и писать здесь всякую хрень.

lager23 13 апреля 2018 | 18:11

В онкологии много американских лекарств, но для патриотов это не важно... одни лечатся зарубежом, другие смело умирают в нищете!

sogentle 13 апреля 2018 | 18:12

Всё казалось, что по Воронежу отбомбились. Ан нет! Есть у слуг народа ещё порох в пороховницах! Да и забота о народе не иссякает. И фантазия неуёмная. Боже, дай сил вытерпеть!

volkov_25 13 апреля 2018 | 18:17

sogentle: всего то 6 лет терпеть. Хотя может и дольше.

(комментарий скрыт)

volkov_25 13 апреля 2018 | 18:14

Даже если отменят всю медицину в стране, вождя солнцеликого любить меньше не станут. Ну такой у нас народ.

vsexnezabanite 13 апреля 2018 | 18:17

Об этом пишет РБК. Депутаты считают возможным ограничить ввоз американских лекарств в Россию. Между тем, около 10% всего российского рынка медицинских препаратов приходится на лекарства, произведенные в США.
======
уховцы вы специально врете?!!!!
РБК такого не писал там было сказано только те препараты которые производятся в РФ

alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 18:29

vsexnezabanite: А не пошел бы ты мразь нах !!! Дженерики не являются лекарственными препаратами. Ну это как тот гондон через который тебя заделали, ни разу не презерватив ;))

vsexnezabanite 13 апреля 2018 | 18:50

alexisgross_042018: могу дать свой адрес, смелый, приезжай и повтори все это в лицо

alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 19:01

vsexnezabanite: Меркаву через границу не пропустят ;)) И Я не петух в говне ковыряться - тебя соседи отбуцкают, за малую копеечку ;))

vladvinn73 13 апреля 2018 | 18:23

запретить здравоохранение да и все, чего тянуть то

yurizx 13 апреля 2018 | 18:24

прекрасно. правильная молитва заменит цистерну инсулина.

sjuzanna 13 апреля 2018 | 18:27

Госдума еще не предложила увеличить количество крематориев в стране?

fmsf FMSF 13 апреля 2018 | 18:27

Омандаченные людоеды!!!

sasass 13 апреля 2018 | 18:39

Этих предателей народа растерзать мало...

sjuzanna 13 апреля 2018 | 18:44

sasass: При царе-батюшке русский народ такие мелкие пакости не делал.

Самое обсуждаемое

Новости

Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары Инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции…

5 132 6 9697
Новости

Российские депутаты предложили начать подделывать американские товары Инициатива производства товаров без разрешения правообладателей прозвучала в рамках законопроекта об ответе на антироссийские санкции…

5 197 6 15056
Новости

Россия может начать производить товары без разрешения американских правообладателей Соответствующая мера включена в соответствующий законопроект об антисанкциях в отношении США…

5 192 6 16153
Новости

Рамзан Кадыров: Владимиру Путину альтернативы нет Срок его правления нужно увеличить в несколько раз…

5 71 6 6102
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 112 6 10507 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 203 6 19184 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

2915640

5 56 6 5331 17:08
#слушать 38:51 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, telegram, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 312 6 31400 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 122 6 12591 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12217 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно, считает Кадыров…

5 76 6 8099
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 67 6 7236 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

В Совете Федерации выразили поддержку законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции США Документ ограничивает импорт ряда американских товаров и содержит другие меры, направленные против Соединенных Штатов…

5 57 6 6281
Новости

Депутаты предлагают ограничить или запретить ввоз товаров из стран, поддержавших санкции в отношении России Кроме того, среди возможных мер ограничение на въезд иностранцев и прием их на работу…

5 49 6 5511
Новости

Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России Согласно решению, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования ФСБ…

5 145 6 16325
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина При этом спрашивать у  самого Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно…

5 49 6 5584

Популярное за неделю

Новости

Россия может наложить ограничения на ввоз целого ряда продуктов из США Госдума обсудит ответные меры на американские санкции на следующей неделе…

5 110 6 16346
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 195288 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 52 6 33673 12.04
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Почему не тронули Усманова и Абрамовича, или Оптимальность смертной казни Если ввести санкции сразу против всех друзей Путина, то это развязывает руки и Путину, и его друзьям – больше нас уже все равно наказать невозможно…

5 328 6 242207 08.04
Kсанкции, сша, рф, олигархи, путин, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 227 6 169702 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6880236
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3404820

Сегодня в эфире