Госдума впервые предложила ввести санкции в сфере здравоохранения
Об этом пишет РБК. Депутаты считают возможным ограничить ввоз американских лекарств в Россию. Между тем, около 10% всего российского рынка медицинских препаратов приходится на лекарства, произведенные в США. Документ, внесенный в Госдуму, Также дает возможность вводить санкции в отношении США в сфере сельского хозяйства, алкогольной и табачной промышленности.
Комментарии75
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skouadd 13 апреля 2018 | 18:06
Смертность в Госдуме вырастет в разы
keldn 13 апреля 2018 | 18:07
Интересно, эти дебилы когда ни будь доведут народ до белого каления или им так и будет все с рук сходить?
volkov_25 13 апреля 2018 | 18:11
keldn: а народу это в кайф. Точнее 80 процентам народа.
vsexnezabanite 13 апреля 2018 | 18:19
volkov_25: а народу это в кайф. Точнее 80 процентам народа.
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да в кайф российский аналог стоит 10-20, а импортный препарат 200-300
tovarich67 13 апреля 2018 | 18:27
vsexnezabanite: не надо гнать. Эссенциале стоил 600 рублей до повышения уен а рашен эсливер 400. Но ессенциале хватало упаковки что бы восстановить печень после антибиотиков а эсливера надо 2 упаковки. Без калькулятора сможешь расчитать выгоду?
vsexnezabanite 13 апреля 2018 | 18:47
tovarich67: я знаю сколько стоит наш эналаприл и забугорный мама регулярно принимает
pravdatut 13 апреля 2018 | 18:08
Всем назначить одно лекарство: "Бояришник" + всякие травы. Столетиями так лечились!
fill121 13 апреля 2018 | 18:09
Либералы теперь меньше будете жрать амфитамина и писать здесь всякую хрень.
lager23 13 апреля 2018 | 18:11
В онкологии много американских лекарств, но для патриотов это не важно... одни лечатся зарубежом, другие смело умирают в нищете!
sogentle 13 апреля 2018 | 18:12
Всё казалось, что по Воронежу отбомбились. Ан нет! Есть у слуг народа ещё порох в пороховницах! Да и забота о народе не иссякает. И фантазия неуёмная. Боже, дай сил вытерпеть!
volkov_25 13 апреля 2018 | 18:17
sogentle: всего то 6 лет терпеть. Хотя может и дольше.
volkov_25 13 апреля 2018 | 18:14
Даже если отменят всю медицину в стране, вождя солнцеликого любить меньше не станут. Ну такой у нас народ.
vsexnezabanite 13 апреля 2018 | 18:17
Об этом пишет РБК. Депутаты считают возможным ограничить ввоз американских лекарств в Россию. Между тем, около 10% всего российского рынка медицинских препаратов приходится на лекарства, произведенные в США.
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уховцы вы специально врете?!!!!
РБК такого не писал там было сказано только те препараты которые производятся в РФ
alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 18:29
vsexnezabanite: А не пошел бы ты мразь нах !!! Дженерики не являются лекарственными препаратами. Ну это как тот гондон через который тебя заделали, ни разу не презерватив ;))
vsexnezabanite 13 апреля 2018 | 18:50
alexisgross_042018: могу дать свой адрес, смелый, приезжай и повтори все это в лицо
alexisgross_042018 13 апреля 2018 | 19:01
vsexnezabanite: Меркаву через границу не пропустят ;)) И Я не петух в говне ковыряться - тебя соседи отбуцкают, за малую копеечку ;))
vladvinn73 13 апреля 2018 | 18:23
запретить здравоохранение да и все, чего тянуть то
yurizx 13 апреля 2018 | 18:24
прекрасно. правильная молитва заменит цистерну инсулина.
sjuzanna 13 апреля 2018 | 18:27
Госдума еще не предложила увеличить количество крематориев в стране?
fmsf FMSF 13 апреля 2018 | 18:27
Омандаченные людоеды!!!
sasass 13 апреля 2018 | 18:39
Этих предателей народа растерзать мало...
sjuzanna 13 апреля 2018 | 18:44
sasass: При царе-батюшке русский народ такие мелкие пакости не делал.