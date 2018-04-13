Президент Международного союза биатлонистов Андреас Бессеберг оставит пост в Совете учредителей ВАДА
Президент Международного союза биатлонистов Андреас Бессеберг оставит пост в Совете учредителей ВАДА на время расследования дела о коррупции.
Ранее Бессеберг приостановил работу на посту Президента IBU , как временно отошла от дел и генеральный секретарь союза Николь Рёш, тоже ставшая фигурантом расследования. еперь Бессеберг по собственной инициативе вышел и из совета учредителей ВАДА. В среду в офисе IBU в Зальцбурге прошли обыски. Основанием стали материалы в прессе и очередные откровения информатора Григория Родченкова, который вспомнил о том, что Бессеберг с 2011 по 2015 года скрыл случаи применения допинга российскими спортсменами. При этом сумма предполагаемой взятки якобы составила от 200 до 400 тысяч евро. Журналисты припомнили президенту и роскошный дом с тремя элитными автомобилями. Пока свободу Бессеберга и Реш никто не ограничивал. Они лишь были допрошены.
Вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров отказался принять полномочия главы союза.
Комментарии2
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pit_heap 13 апреля 2018 | 17:15
Демократия на марше.Только потому что Бессерберг оставил в заявке на сезон этап в Тюмени и не поддался давлению западных стран ему придумали дело о коррупции.
metslag 13 апреля 2018 | 17:16
Еще один сгорел на работе после контактов с россиянами.
С кем поведешься ......
А Майгуров правильно отказался, ему ведь теперь из России выезжать опасно. А это же придется в Австрии быть.
Тоже посОдют.