Президент Международного союза биатлонистов Андреас Бессеберг оставит пост в Совете учредителей ВАДА на время расследования дела о коррупции.

Ранее Бессеберг приостановил работу на посту Президента IBU , как временно отошла от дел и генеральный секретарь союза Николь Рёш, тоже ставшая фигурантом расследования. еперь Бессеберг по собственной инициативе вышел и из совета учредителей ВАДА. В среду в офисе IBU в Зальцбурге прошли обыски. Основанием стали материалы в прессе и очередные откровения информатора Григория Родченкова, который вспомнил о том, что Бессеберг с 2011 по 2015 года скрыл случаи применения допинга российскими спортсменами. При этом сумма предполагаемой взятки якобы составила от 200 до 400 тысяч евро. Журналисты припомнили президенту и роскошный дом с тремя элитными автомобилями. Пока свободу Бессеберга и Реш никто не ограничивал. Они лишь были допрошены.

Вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров отказался принять полномочия главы союза.