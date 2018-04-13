Таганский суд Москвы опубликовал решение о блокировки мессенджера Телеграм

«Скорее всего, это документ, принесенный представителями Роскомнадзора на флешке», — считает Чиков.

Между тем, в интернете появилось большое количество инструкций по обходу блокировки Телеграма. Не остался в стороне и сайт Вести.ру. Правда, спустя некоторое время эта публикация исчезла и теперь вместо нее на сайте отображается ошибка.