Таганский суд Москвы опубликовал решение о блокировки мессенджера Телеграм
«Скорее всего, это документ, принесенный представителями Роскомнадзора на флешке», — считает Чиков.
Между тем, в интернете появилось большое количество инструкций по обходу блокировки Телеграма. Не остался в стороне и сайт Вести.ру. Правда, спустя некоторое время эта публикация исчезла и теперь вместо нее на сайте отображается ошибка.
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