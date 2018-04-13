Депутаты предлагают ограничить или запретить ввоз товаров из стран, поддержавших санкции в отношении России
Депутаты предлагают ограничить или запретить ввоз лекарств, алкоголя, сигарет и сельхозпродукции из стран, поддержавших санкции в отношении России. Кроме того, среди возможных мер ограничение на въезд иностранцев и прием их на работу. Среди предложений запрет на сотрудничество в атомной, ракетно-двигательной отрасли и в авиастроении, а также увеличение сборов за полеты над Россией и запрет иностранных рейтинговых агентств.
Авторами законопроекта, разработанного после введения санкций в отношении Москвы, стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций. В документе приводится перечень мер, которые может ввести правительство по решению президента.
В Кремле пообещали рассмотреть предложения. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отмечу, что в числе прочего депутаты предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей – то есть фактически заняться пиратством.
Комментарии17
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meister_luvin 13 апреля 2018 | 17:04
пусть народ жрёт кору и поливает ее пальмовым маслом?!
master_superanalitik 13 апреля 2018 | 17:06
meister_luvin:
Это правильное решение! Бессовестным людям и засранцам не место на российском рынке!
meister_luvin 13 апреля 2018 | 17:08
master_superanalitik: А торговать будем пенькой, льном и воском?
ur_sus 13 апреля 2018 | 17:15
meister_luvin:
//...то есть фактически заняться пиратством.//
Тут тоже не всё так просто: подделывать туалетную бумагу - ещё как-то получится. но подделать смартфоны, лекарства или автомобили Россия не сможет, ибо нет ни комплектующих ни культуры производства. Предложил бы начать с "подделки" Путина: слабо "сделать" такого же маленького, лысого и рыбоглазого, но честного и умного?
patrik05 13 апреля 2018 | 17:17
В числе прочего депутаты предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей – то есть фактически заняться пиратством...
Зачем нам фальсифицированные лекарства, лучше выпускайте фальшивые доллары высочайшего качества, на государственном контроле, чтобы их никак невозможно было отличить, платите пенсии по 2 тысячи долларов, зарплаты по 4 тысячи долларов и пусть пенсионеры и бюджетники сами покупают американский Аспирин.
semia 13 апреля 2018 | 17:20
Банка зеленого горошка по блату,чтобы на Новый год салат оливье накрошить-вот наша цель
jetsam 13 апреля 2018 | 17:05
доллар надо запретить. и кокс.
тогда нам фишка попрет....
post_v 13 апреля 2018 | 17:07
и начать с запрета на въезд в Россию на чемпионат мира 2018 сборным по футболу из стран, поддержавших США...?
mikegolubchik 13 апреля 2018 | 17:16
post_v: Да вообще запретить всем иностранным сборным въезд. Ну может одну самую слабую пустить. Хотя и одну пустить рисково, такой шанс выиграть чемпионат мира может больше и не представиться.
gvs 13 апреля 2018 | 17:10
Купившему айфон от российского производителя - тележка в подарок.
Купившему планшет "Эппл" от российского производителя - услуги грузчиков бесплатно )))
dr_nemos 13 апреля 2018 | 17:11
дегенераты......
rtov 13 апреля 2018 | 17:12
Видать много наркоты вывезли из Лат.Америки ребята. И походу хранят ее прямо в думе(нашей, не сирийской).
crj700 13 апреля 2018 | 17:13
Готовится к выпуску книга "1000 рецептов блюд и лекарств из валежника".
askol2016 13 апреля 2018 | 17:13
ЧМ по футболу однозначно надо отменять, ввиду того что путинские лакеи стали невменяемыми и за безопасность гостей ответственности никто не несет.
navsegda 13 апреля 2018 | 17:13
Браво , надеюсь примут , БОЛЬШЕ АДА
vanya2001 13 апреля 2018 | 17:17
....депутаты предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей ...
В Тольятти автопроизводители уже приступили к изготовлению Делориан DMC-12 на базе отечественных моделей, чтобы бесповоротно отправиться назад в будущее. Примечательно, что обновленный "импортозаменитель" передвигается исключительно на жигулевском - местного разлива
tks 13 апреля 2018 | 17:17
Сегодня пятница, 13-е: "коллективный Джейсон" с Охотного возбудился и вышел на жатву...