Депутаты предлагают ограничить или запретить ввоз товаров из стран, поддержавших санкции в отношении России

Депутаты предлагают ограничить или запретить ввоз лекарств, алкоголя, сигарет и сельхозпродукции из стран, поддержавших санкции в отношении России. Кроме того, среди возможных мер ограничение на въезд иностранцев и прием их на работу. Среди предложений запрет на сотрудничество в атомной, ракетно-двигательной отрасли и в авиастроении, а также увеличение сборов за полеты над Россией и запрет иностранных рейтинговых агентств.

Авторами законопроекта, разработанного после введения санкций в отношении Москвы, стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций. В документе приводится перечень мер, которые может ввести правительство по решению президента.

В Кремле пообещали рассмотреть предложения. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечу, что в числе прочего депутаты предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей – то есть фактически заняться пиратством.