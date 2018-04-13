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17:02, 13 апреля 2018

Российская разведка могла около 5 лет следить за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, отравленным в Великобритании

По крайней мере, так утверждается в письме советника британского премьера по нацбезопасности Марка Седвилла к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Сотрудники ГРУ отслеживали переписку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии по электронной почте с 2013 года, сообщает со ссылкой на письмо телеканал Sky News. В нем рассказывается о ходе расследования отравления бывшего разведчика и его дочери. Так, Седвилл также рассказал Столтенбергу о спецподразделении российской разведки, которое, как утверждается, было создано в середине 2000-х годов.

Оно изучало отравляющие вещества и способы их применения. При этом, как указано в письме, один из таких методов предусматривал нанесение токсичного вещества на дверные ручки. Между тем в конце марта сообщалось, что самая высокая концентрация нервно-паралитического яда, которым отравились Скрипали, была обнаружена на входной двери дома экс-офицера ГРУ в Солсбери. Напомним, Великобритания считает, что Россия причастна к инциденту, и утверждает, что при отравлении было использовано вещество «Новичок», разработанное еще в Советском Союзе. Москва отрицает все обвинения и настаивает на том, что у Лондона нет никаких доказательств.

Тем временем посол России в Великобритании Александр Яковенко сказал, что удивлен сообщениями о слежке сотрудников ГРУ за Сергеем Скрипалем.

Комментарии

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patrik05 13 апреля 2018 | 17:04

Российская разведка могла около 5 лет следить за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, отравленным в Великобритании...

Вот так, семь раз отмерь, семь раз отрежь, и всё равно фраернёшься.

arye_11 13 апреля 2018 | 17:05

Российская разведка могла около 5 лет...
________________________________________________________
Неверная подача материала.
В письме не сказано, что "МОГЛА", а сказано, что СЛЕДИЛА минимум с 2013 года.

serhio_25__ 13 апреля 2018 | 17:13

arye_11: ""что СЛЕДИЛА минимум с 2013 года"" - для чего? Вот для чего следить пять лет? Хочу напомнить, что Скрипаль с 210года в Англии. Типа первые три года лень было следить?

arye_11 13 апреля 2018 | 17:20

serhio_25__:
В случае со Скрипалем Россия нарушила два неписанных, но незыблемых закона спецслужб:
1. Легально обмененных не преследуют.
2. Семьям не мстят.
Скрипаль жил в Англии именно открыто именно сходя из п.1 (напомню, что Олег Гордиевскитй скрывается до сих пор, так как он бежал нелегально).
У Скрипаля таинственно умерли жена и сын.
Россия в данном случае нагло нарушила все, что только можно нарушить. Вот и не удивляйтесь такой массовой реакции Запада.

serhio_25__ 13 апреля 2018 | 17:06

Мля, на каких же баранов рассчитано это заявление? Зачем, для чего следить 5 лет? Ждали пока у ручки дома никого не будет? Это просто бред прямой извилины. Хоть бы правдоподобно врали, сказали бы что следили 5 месяцев.

naivnyk 13 апреля 2018 | 17:09

serhio_25__: Для большинства слушателей Эха )))

honduras_on_kolima 13 апреля 2018 | 17:12

serhio_25__: // Мля, на каких же баранов рассчитано это заявление? Зачем, для чего следить 5 лет? //
Детёныш ватоцефала, следить не означает ходить по следу, как это ты видел во всяких кино.
Прослушка разговоров, взлом и слежка за емейл-перепиской - это требует минимального напряга.
Когда ты уже повзрослеешь, подросток умственный?
Судя по всему, удило, здесь твои хозяева влипли явно круче, чем в случае с Литвиненко.

serhio_25__ 13 апреля 2018 | 17:15

honduras_on_kolima: Ты тупенький, да? Я спросил для чего следить пять лет, а не как это делается.

glotov 13 апреля 2018 | 17:17

serhio_25__: Англичане от индийцев все же многое переняли. Вот и тут придумали сюжет, достойный индийского кино.

sir_charlie 13 апреля 2018 | 17:07

Не уберегла российская разведка (((

abraz 13 апреля 2018 | 17:08

Российская разведка могла около 5 лет следить
---------------------
А могла и не следить.

(комментарий скрыт)

zik14 13 апреля 2018 | 17:10

Доказательства парень привел? Я имею ввиду не всякую ерунду, а убойное - "весьма вероятно"?)))

max3446 13 апреля 2018 | 17:16

пендостан с момента того как сами взорвали башни близнецы следят не только за своими жителями, но и за иностранцами. И что дальше?

lion64___3 13 апреля 2018 | 17:18

Могла следить российская разведка, а могли следить ещё ЦРУ и Моссад. Мог скрипаль даже терезку многократно изнасиловать, в извращённой форме. Да мало ли кто что мог.

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