Российская разведка могла около 5 лет следить за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, отравленным в Великобритании...

По крайней мере, так утверждается в письме советника британского премьера по нацбезопасности Марка Седвилла к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Сотрудники ГРУ отслеживали переписку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии по электронной почте с 2013 года, сообщает со ссылкой на письмо телеканал Sky News. В нем рассказывается о ходе расследования отравления бывшего разведчика и его дочери. Так, Седвилл также рассказал Столтенбергу о спецподразделении российской разведки, которое, как утверждается, было создано в середине 2000-х годов.

Оно изучало отравляющие вещества и способы их применения. При этом, как указано в письме, один из таких методов предусматривал нанесение токсичного вещества на дверные ручки. Между тем в конце марта сообщалось, что самая высокая концентрация нервно-паралитического яда, которым отравились Скрипали, была обнаружена на входной двери дома экс-офицера ГРУ в Солсбери. Напомним, Великобритания считает, что Россия причастна к инциденту, и утверждает, что при отравлении было использовано вещество «Новичок», разработанное еще в Советском Союзе. Москва отрицает все обвинения и настаивает на том, что у Лондона нет никаких доказательств.

Тем временем посол России в Великобритании Александр Яковенко сказал, что удивлен сообщениями о слежке сотрудников ГРУ за Сергеем Скрипалем.