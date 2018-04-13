На новую часть мусорного полигона в Волоколамске в ближайшие выходные начнут свозить отходы
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оператора полигона. Для этой цели подготовлено 4 гектара земли. Старая часть свалки с субботы прекратит прием отходов.
Комментарии11
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fikus74 13 апреля 2018 | 16:36
умрем же под москвой - на мусорной свалке.
meister_luvin 13 апреля 2018 | 16:37
fikus74: Велика Россия, а мусор отвозить некуда - мусорит Москва (комиссар Клочков 2.0.)
georg100 13 апреля 2018 | 16:42
Они вне политики, пусть сами разбираются.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 13 апреля 2018 | 17:07
georg100: Ну, здравствуйте, я ваша тетя...
///На новую часть мусорного полигона в Волоколамске в ближайшие выходные начнут свозить отходы///
Все-таки добились!!!! Додавили!!!! Причем , заметьте, без всякого бузутерства и политических требований!
Вот только ли посвежеет воздух в Волоколамске и будет ли хотя бы меньше вонять тухлятиной, улучшится ли экология в целом, если мусор будут скидывать не поверх старых слоев, а рядышком? Вопрос....
Да, и если я правильно понял, свалку собираются не ликвидировать, а расширить на 4 Га? Повезло помойным Чайкам (и тем, и другим)-кормовая база расширилась.
А население...а что население? Схавает! Ведь оно, население, политических требований не предъявляет. Ему сказали, что увеличение свалки на 4 Га -благо! Значит-благо! А активистов , под шумок, кого арестовали, кого запугали. Они ведь не предъявляли политических требований-тогда б и убить могли. А так, считай, что повезло.
P.S. Тупой, холуйский скот в виде населения территории современной РФ полностью заслужил такое отношение к себе властью. Поделом!
perestarok 13 апреля 2018 | 17:18
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: "Тупой, холуйский скот в виде населения территории современной РФ полностью заслужил такое отношение к себе властью. Поделом!"
Так и успокойтесь на этом.
prender 13 апреля 2018 | 16:37
Такая большая и красивая страна и как ее за 20 лет кооперативщики развалили и засрали.
Больше свалок новых и чистых. Обеспечим рабочие места за счет увеличения числа свалок, чем больше градообразующих свалок в стране тем богаче страна.
stas12006 13 апреля 2018 | 16:51
путинская свинская власть слушает людей, только когда боится , что к ней придут Приморские Партизаны
perestarok 13 апреля 2018 | 16:57
stas12006: "путинская свинская власть слушает людей, только когда боится , что к ней придут Приморские Партизаны"
А что предлагаете делать с мусором?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 13 апреля 2018 | 17:17
perestarok: Ну, здравствуйте, я ваша тетя...
///А что предлагаете делать с мусором?////
Мусороперерабатывающие заводы построить слабо? Ума не хватает?Денег?Желания? Чего именно?
rampa 13 апреля 2018 | 17:17
perestarok: то, что делается в цивилизованных странах. Тут недавно Шевченко пример приводил. Поищите в его блогах
tks 13 апреля 2018 | 17:11
Страна тотального мусора и господствующих мусоров.