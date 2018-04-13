Прокуратура Карелии обжаловала приговор главе местного отделения «Мемориал» Юрию Дмитриеву
В ведомстве сообщили, что подали апелляцию, однако воздержались от каких-либо комментариев.
Напомним, Юрия Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии. Следователи считали, что историк именно с этой целью фотографировал обнаженной свою приемную дочь. Дмитриев же говорил, что всего лишь контролировал ее состояние здоровья. В итоге суд назначил ему 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей оружия. Прокуратура просила приговорить историка к 9-ти годам колонии.
Комментарии7
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prender 13 апреля 2018 | 16:40
задача прокуратуры найти более сговорчивого и покорного судью по каждому отдельно взятому делу.
бежать дмитриеву надо. иначе посадят, а по такой статье ему на зоне не выжить.
vasilevich58 13 апреля 2018 | 17:19
Сволочи!
annacrimea 13 апреля 2018 | 16:43
Интересно, а прокурору Крыленко они там часом не родня? Такая же душевность...
kobylamay_sossetutrampa 13 апреля 2018 | 16:50
Педофила Дмитриева уже заждалась тюремная параша и его новые "мужья".
hodak47 13 апреля 2018 | 17:00
kobylamay_sossetutrampa: 11-80 !
rampa 13 апреля 2018 | 17:07
kobylamay_sossetutrampa: похоже вы знаток в этом деле. Может вы мне объясните, как называются эти "мужья", т.е. мужчины, насилующие других мужчин? Почему мужчины добровольно участвующие в половом акте с другим мужчиной (возбуждающиеся от вида голой задницы другого мужчины) считаются какими-то "героями" в российских тюрьмах? Хотя на воле их считаю геями и презирают в России.
rash 13 апреля 2018 | 16:59
Палачи не любят их "предысторию" раскапывают.