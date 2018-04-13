Прокуратура Карелии обжаловала приговор главе местного отделения «Мемориал» Юрию Дмитриеву

В ведомстве сообщили, что подали апелляцию, однако воздержались от каких-либо комментариев.

Напомним, Юрия Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии. Следователи считали, что историк именно с этой целью фотографировал обнаженной свою приемную дочь. Дмитриев же говорил, что всего лишь контролировал ее состояние здоровья. В итоге суд назначил ему 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей оружия. Прокуратура просила приговорить историка к 9-ти годам колонии.