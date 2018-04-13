В Москве студентка МГИМО выпала из окна 4-го этажа здания вуза
Об этом сообщило столичное управление СК. Проводится проверка. Пострадавшую увезли в больницу.
Между тем, агентство ТАСС приводит версию о том, что девушку мог толкнуть ее приятель.
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Об этом сообщило столичное управление СК. Проводится проверка. Пострадавшую увезли в больницу.
Между тем, агентство ТАСС приводит версию о том, что девушку мог толкнуть ее приятель.
Комментарии18
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gригорьич 13 апреля 2018 | 16:36
Такая же беда случилась много лет со студенткой Захаровой. Повредила голову, но выжила и делает карьеру.
kindman_a 13 апреля 2018 | 16:43
Девушке - скорейшего выздоровления.
Толкнувшему ее приятелю - волчий билет и армию, а затем - отсидку.
ur_sus 13 апреля 2018 | 16:56
kindman_a:
Из таких "приятелей" потом "луговые и ковтуны" получаются, особо патриотнутые....
varlam59 13 апреля 2018 | 16:49
gригорьич: Если бы Захарова повредила голову, то была бы сейчас вместе с вами в пятой колонне.
gvs 13 апреля 2018 | 16:36
Сочувствую. Наверно, услышала, что ее могут заставить отрабатывать 4 года в органах власти.
varlam59 13 апреля 2018 | 16:47
gvs: А где ещё работать после МГИМО, как не на родное государство? Бизнесменам по духу нужно давать оттуда пинка. Пусть идут учиться в Высшую Школу Эгоистов.
rabbitgreen 13 апреля 2018 | 17:05
varlam59: Вспомните Жванецкого: "А может в консерватории что то подправить?"
nichirin 13 апреля 2018 | 16:37
Готовят к тяжёлым будням советской гос. дипломатии, по стопам г-жи Захаровой пойдёт, та тоже в своё время из окон падала пару раз, судя по всему.
tks 13 апреля 2018 | 16:38
Будни Мордора.
varlam59 13 апреля 2018 | 16:53
tks: "Будни Мордора"
В вашем Мордоре люди не выпадают из окон? Ещё как. И вы будьте осторожны. А то сиганёте с криком: "русские идут!".
tks 13 апреля 2018 | 17:07
varlam59: Орк, ты чего истеришь? )))
mavviomi 13 апреля 2018 | 16:44
Да что там одна студентка? Все МГИМО выпало...
varlam59 13 апреля 2018 | 16:55
mavviomi: Все МГИМО выпало
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В смысле, не продаётся и не покупается на иноземные печенки? Это славно! ))
rabbitgreen 13 апреля 2018 | 17:09
varlam59: Не, слишком много кокса из Аргентины. Вот и выпало. В осадок.
cukker 13 апреля 2018 | 16:49
вот так они там международные договора изучают( Собчак про Крым)
koshkaedu 13 апреля 2018 | 16:59
Вот что делает кокаин по дипломатическим каналам.
rabbitgreen 13 апреля 2018 | 17:01
Передоз кокса, наверное. Аргентинского.
captainobvious 13 апреля 2018 | 17:12
началась ликвидация "спящих"?