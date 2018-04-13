Сайт Вести.ру удалил инструкции для обхода блокировки мессенджера Телеграм

Вместо статьи под заголовком «Телеграм, живи» теперь страница выдает ошибку. Однако материал по-прежнему доступен в кэше Гугла. Примерно в то же время, когда исчезла статья, в Твиттере появилось сообщение депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Сергея Боярского, где он назвал обсуждение возможных обходов блокировок в СМИ «недопустимым проявлением правового нигилизма».

Сегодня Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Телеграм в России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.