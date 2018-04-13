Сайт Вести.ру удалил инструкции для обхода блокировки мессенджера Телеграм
Вместо статьи под заголовком «Телеграм, живи» теперь страница выдает ошибку. Однако материал по-прежнему доступен в кэше Гугла. Примерно в то же время, когда исчезла статья, в Твиттере появилось сообщение депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Сергея Боярского, где он назвал обсуждение возможных обходов блокировок в СМИ «недопустимым проявлением правового нигилизма».
Сегодня Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Телеграм в России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
Комментарии11
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kokeshi 13 апреля 2018 | 16:37
"«недопустимым проявлением правового нигилизма».
Это госдурец говорит ??? О каком то правовом нигилизме?
archibald_dandy_esquire 13 апреля 2018 | 16:42
kokeshi:
" сообщение депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Сергея Боярского, где он назвал обсуждение возможных обходов блокировок в СМИ «недопустимым проявлением правового нигилизма». "
этот госдурак не пмнит, как на центральных российских теле-аналах появились пояснения, как пророссийским украинцам надо обходить блокировку закрытых Украиной российских пропагандонских сайтов.
alehan11174 13 апреля 2018 | 16:50
Инструкции по обходу блокировок есть на Эхе, на других нормальных сайтах, Да и во всём Интернете. Ну она всякие путирашинские гос сайты и госДуру - насрать. Туда никто не ходит кроме дурака nelibermota номер 15:))) LOL!
platonnekafrin 13 апреля 2018 | 16:39
Я понимаю, что при войне держав инакомыслие недопустимо. Но по кому сверять рассудок? Одни ножки Буша предлагают в гараже выпиливать, другие на "калине" пишут "кадиллак - козел", третьи американцев увольняют из таджиков!?
supostat 13 апреля 2018 | 16:42
Думский скот предлагает воровать американские копирайты и параллельно что-то кукарекает про правовой нигилизм. Ххаха. Жгите ещё!
noxepy666 13 апреля 2018 | 16:42
А как же))) Вот Эхо Москвы, это "кого надо диссиденты", а эти, понимаешь, куда лезут? У них роль другая.
kokeshi 13 апреля 2018 | 16:45
Вот вам и "динозаврик". Ныне уж точно ископаемое.
omantic 13 апреля 2018 | 16:45
Сергей Боярский - это сын Михаила Боярского . Очередной раз убеждаюсь , что природа действительно любит отдыхать на детях !
natogrek 13 апреля 2018 | 16:50
omantic: Да, ладно. Сынок отца стоит.
metslag 13 апреля 2018 | 17:04
omantic: Ну это вы зря, Миша Боярский еще тот лизоблюд.
В общем-то средний артист, герой "костюмных" фильмов, доверенное лицо Путина (неоднократно).
kitcat 13 апреля 2018 | 17:19
Не нигилизм, а терроризм. Правовой терроризм - это то, чем занимаются депутаты, принимая антиконституционные законы. Если вы не можете обеспечить защиту прав граждан, гарантированных Конституцией, в числе которых и тайна личной переписки, то люди имеют полное право защищать свои права самостоятельно, как умеют.