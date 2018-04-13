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16:30, 13 апреля 2018

Советник Терезы Мэй по нацбезопасности: Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет

Об этом говорится в опубликованном сегодня письме британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Письмо посвящено расследованию отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери. В письме подчеркивается, что российские спецслужбы в течение нескольких лет проводили эксперименты с нервно-паралитическим веществом «Новичок», в том числе с его нанесением на дверные ручки. Согласно основной версии Лондона отравление Скрипалей произошло именно через ручку двери дома в Солсбери. В письме также говорится о том, что российская разведка пыталась взломать электронную почту Юлии Скрипаль. Письмо опубликовала газета «Гардиан».

Комментарии

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andy116k 13 апреля 2018 | 16:34

Пять лет следили... Следят-следят, ну все пора ручку дверную новичком намазывать...А нет, нужно подождать до выборов, до мундиаля...Опять следят...

dorin1987 13 апреля 2018 | 16:38

____: Вполне достоверная схема мышления пустоголовых фсбилов РФ.

andy116k 13 апреля 2018 | 16:46

dorin1987: Вот-вот. Вы "либералы" готовы поверить в самый несбыточный бред, способный оскорбить самый непритязательный мозг, лишь бы он называл во всем виноватой Россию. "либералы" в кавычках потому что либералы без кавычек просто обязаны помнить, что никто не может быть бездоказательно признан виновным и тем более наказан.

noxepy666 13 апреля 2018 | 16:47

andy116k: Абсолютли.

patrik05 13 апреля 2018 | 16:51

Советник Терезы Мэй по нацбезопасности: Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет...

Пять лет следили и всё равно не отравили? Значит пять лет мало, надо увеличивать срок слежки.

nothing_doing2 13 апреля 2018 | 17:08

patrik05: Если британские спецслужбы утверждают, что за скрипалями 5 лет следили, значит, они следили за теми, кто следил, но не уследили, когда и где те, которые следили под слежкой тех, которые следили за ними, намазали следы своей деятельности на дверную гречку в чемодане вентиляционной системы ресторана и скамейки. Кота только жалко, не уследили.......

echo_shar 13 апреля 2018 | 16:51

andy116k:
Этих клоунов даже в кавычках либералами называть нельзя! ))))

dorin1987 13 апреля 2018 | 16:55

___: /Вы "либералы" готовы поверить в самый несбыточный бред/ - А у вас, конечно же есть доказательства того, что это бред, да? Вот Вы не просто балаболите, а с доказательствами прибежали.
/виноватой Россию. / - Никто ее не винит. Режим царька РФ - да, самого царька и его шоблу - да. Убогих фсбилов РФ - да.
/либералы без кавычек просто обязаны/ - Ой, чем докажете то, что они Вам чем-то обязаны, если Вы не балаболите, конечно же.
/бездоказательно/ - То, что Вы в данной ситуации на столько ничтожны, что Вам не показали доказательств, не означает, что их нет :)

andy116k 13 апреля 2018 | 17:01

dorin1987: Какой-то жалкие лепет. Ви таки будете смеяться, но таки да, если доказательства не предъявлены, значит их нет.

splin2 13 апреля 2018 | 17:06

andy116k:Скрипаль - бывший зав кадрами ГРУ.
Отпустили с большого бодуна. Потому и следили..

andy116k 13 апреля 2018 | 17:08

splin2: Да я же не против, что следили. Ми-6, наверное, тоже следило. Все за всеми следят.

ukov 13 апреля 2018 | 16:49

//В письме также говорится о том, что российская разведка пыталась взломать электронную почту Юлии Скрипаль. //
_________________________________________________-
взломать электронную почту Юлии Скрипаль - это задача оказалась не по зубам русской разведке.
британский советник по национальной безопасности меня удивил...он человек явно недалекого IQ/

kobylamay_sossetutrampa 13 апреля 2018 | 16:54

" В письме подчеркивается, что российские спецслужбы в течение нескольких лет проводили эксперименты с нервно-паралитическим веществом «Новичок», в том числе с его нанесением на дверные ручки."-------------Что этот мудак Седвилл курит? Или может быть он часто пьёт разбавленный "Новичок"?

dorin1987 13 апреля 2018 | 17:06

____: /это задача оказалась не по зубам русской разведке. / - Зная криворукость фсбилов РФ - не самая фантастическая информация.
/он человек явно недалекого IQ// - Т.е. силовики РФ - криворучки, а Вы судите по этому о британском советнике? Вы у правильного человека слабость IQ идентифицируете?

scullll 13 апреля 2018 | 16:55

dorin1987: Даже удивительно, как в голове хохла помещаются две версии...
По одной российские спецслужбы стоят за всем произошедшем в мире, начиная от перевербовки Савченко и заканчивая выборами президента в США.
По другой версии они пустоголовые болваны.
Что то не сходится...

dorin1987 13 апреля 2018 | 17:09

___: / хохла/ - Награда за нацистские закидоны )
/Что то не сходится.../ - Озвученная Вами информация не противоречит друг другу. Если даун суется во все щели, он рано или поздно сунется в розетку и обесточит дом - это не будет означать его недюжинных познаний в электрике. Он всего-лишь даун с возможностью соваться куда ни попадя...

lavrentiy79 13 апреля 2018 | 17:15

scullll: ===Даже удивительно, как в голове хохла помещаются две версии..===
Ну, видя, что "хлопцы" сотворили с собственной страной, можно сделать предположение об отсутствии голов, как таковых...

ross1919 13 апреля 2018 | 17:07

dorin1987: В Киеве все ручки дверей намазаны Новичком. В первую очередь, он разрушает мозг...

dorin1987 13 апреля 2018 | 17:17

____: / В Киеве в/ - И все? Тут шарашится Ваш коллега - такой же любитель булькать "сам дурак" сходу. Может, Вам с ним пообщаться, и не отписываться мне? У Вас явно больше общего :)

nersesov 13 апреля 2018 | 17:01

andy116k: Эти гады Скрипали за дверную ручку не брались 5 лет, ногами двери открывали

andy116k 13 апреля 2018 | 17:03

nersesov: Good point.

nersesov 13 апреля 2018 | 17:19

andy116k: это Скрипаля не спасло : учитывая его любовь к пиву, намазали ручку кружки пива.

vitek61 13 апреля 2018 | 16:36

Слежка за перебежчиками входит в прямые обязанности ФСБ, ГРУ и любой другой спецслужбы любой страны мира..

cukker 13 апреля 2018 | 16:37

бред больного негодяя

mamiluk 13 апреля 2018 | 16:38

Теперь все путинские шпионы...персоны нон грата-будут следить друг за другом у себя дома.

noxepy666 13 апреля 2018 | 16:49

mamiluk: А знаешь почему? Потому что у них есть дом. А у народа-вора, народа-подлеца, которому даже Михаил Борисович Ходорковский отказал в финансировании из-за тупости и воровства, дома нет. Из Крыма выперли, в Европу не пускают. Живут у хохлов за печкой, едят тараканов)))

max3446 13 апреля 2018 | 16:39

В качестве одной из мер, которые Москва готовит в ответ на недружественную политику Вашингтона, Россия может прекратить поставки в США ракетных двигателей РД-180.

Об этом журналистам рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

«Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО „Энергия“.

Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники», — заявил Рябухин.

Кроме этого, Россия может прекратить поставки в США редкоземельного металла титана, который необходим для технологического цикла производства «Боингов».

Скоро пендостан канет в каменный век, при отсутствии российского титана и наших ракетных двигателей

honduras_on_kolima 13 апреля 2018 | 17:00

max3446: Клоун ватоцефальный, амеры в своё время пошли на закупки ваших голимых движков в том числе в гуманитарных целях.
Типа зулусов малость выручить, купив их бусы.
Как думаешь, цивилизованные пиплы без бусов как-нить перетопчутся?
Ну, пока выпуск своих не наладят.
За последние годы доля Путирашки на рынке коммерческих запусков сжалась в несколько раз.
Если упрётесь с РД-180, то и этот сегмент перейдёт к Маску.
Верней, он и так перейдёт - вам там осталось год-два (точно не помню, гуглить неохота). Но если забыкуете, это случится ещё раньше.
А как вы думали, репоеды?

andy116k: // Вот-вот. Вы "либералы" готовы поверить в самый несбыточный бред, способный оскорбить самый непритязательный мозг, лишь бы он называл во всем виноватой Россию. //
Удило, а почему это с ходу бред?
Разве слежка российского гестапо за какими-то пиплами это нечто новое, сенсационное, и за последние сто лет такого ни разу не было?
Ты вообще читаешь, что пишешь, подросток умственный?

max3446 13 апреля 2018 | 17:14

honduras_on_kolima: а что про титан ничего не булькнули?

isnowanaarene 13 апреля 2018 | 17:17

max3446: Дебилушка, давно ли титан стал редкоземельным металлом? Алюминия у нас теперь до хрена, ещё и титаном затоваримся, да? А прекращению поставок в США своих двигателей наверное очень порадуется НПО „Энергия“.

gригорьич 13 апреля 2018 | 16:39

Вот-вот.... Надо было высылать всю шнионск банду ещё 5 лет назад - после Доклада Оуэна

nds 13 апреля 2018 | 16:45

Вычитала в Телеграм: "Сегодня (12 апреля) в МИДе болгарский журналист поприветствовал Марию Захарову словами «Скрипаль воскресе». «Это неуместно», — парировала Захарова".

noxepy666 13 апреля 2018 | 16:52

nds: Вы полагаете уместным выкладывать сюда каждую глупость которую вы прочитали в интернете? Или считаете, что глупость прочтенная в заблокированном приложении автоматически перестает быть таковой?

scullll 13 апреля 2018 | 16:52

Скрипаль писал заявление в полицию, что ему угрожают... если до сих пор не объявили кто угрожал значит не русские, тогда кто?)

mobile_actor 13 апреля 2018 | 16:53

Кто бы мог подумать, верно?

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