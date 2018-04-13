Советник Терезы Мэй по нацбезопасности: Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет...

Об этом говорится в опубликованном сегодня письме британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Письмо посвящено расследованию отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери. В письме подчеркивается, что российские спецслужбы в течение нескольких лет проводили эксперименты с нервно-паралитическим веществом «Новичок», в том числе с его нанесением на дверные ручки. Согласно основной версии Лондона отравление Скрипалей произошло именно через ручку двери дома в Солсбери. В письме также говорится о том, что российская разведка пыталась взломать электронную почту Юлии Скрипаль. Письмо опубликовала газета «Гардиан».