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16:05, 13 апреля 2018

Студентов бюджетных отделений хотят обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях

Студентов бюджетных отделений хотят обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях и государственных организациях. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на законопроект, внесенный в Госдуму. Если человек учился по программе бакалавриата, то работать придется не менее четырех лет; по программе специалитета – не меньше пяти; по программе магистратуры – не меньше шести лет.

Тем, кто откажется работать на государство, придется возместить бюджет затрат на обучение и соцподдержку, полученную в годы студенчества. Член думского комитета по труду Сергей Вострецов считает, что такая мера оправдана, потому что довольно много выпускников не могут найти работу по специальности после окончания вуза.

Комментарии

22

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sensei54 13 апреля 2018 | 16:06

Ничего нового. Оргнабор называется. Было уже при Сталине.

huyt 13 апреля 2018 | 16:09

sensei54: Все - на картошку ! Это тоже было.

vasilevich58 13 апреля 2018 | 16:14

Здравствуй, крепостное право!
Представляю уровень зарплаты на этих обязательных вакансиях!
Да и качество рабского труда будет катастрофическое!

vasilevich58 13 апреля 2018 | 16:25

На самом деле не понятно, где тупицы из Думы собираются искать столько рабочих мест по специальности, или кому не хватит - охранниками в КБ устраивать будут тыщ на 30?
А скорее всего раздуют штаты госорганизаций местами с минимальной зарплатой и силой загонят туда несчастных выпускников!
Очень полезная идея!

vasilevich58 13 апреля 2018 | 16:29

Ведь вся проблема в том, что выпускники не просто не могут найти работу по специальности, а не могут найти работу с удовлетворительной зарплатой!
А тут - государству и заморачиваться не надо! 20000 - налоги в зубы, общагу с удобствами на 1-м этаже. и крутись, как хочешь!
Молодёжь будет благодарна!

patlik 13 апреля 2018 | 16:46

vasilevich58: 20000 это Вы погорячились. 13000 начальный заработок на гос.службе. из них оклад 3500 остальное надбавки. Да и на такую работу не устроится. Я уже не говорю про не нормированный рабочий день. Работы нет!

sensei54 13 апреля 2018 | 16:15

huyt: "...не меньше шести лет."
......................................................
Странная "картошка". Больше смахивает на немецкие трудовые лагеря.

specmotor 13 апреля 2018 | 17:09

sensei54: В информации нет причинно-следственных связей, одни междометия. Если не смог найти работу , тогда верни средства потраченные твоими родителями (налоги) на твоё обучение. Очень неуклюже пытаются обставить совсем другие цели и задачи. Молодые и образованные бегут из вставшей с колен страны. Пытаются выстроить заслон.
Простое арифметические действия, с цифрами количества гос. служащих в стране и количеством бюджетных мест в вузах, однозначно показывает, что никто их трудоустраивать не будет (не куда). А вот взыскание штрафов - пожалуйста.

avp235 13 апреля 2018 | 16:38

sensei54:
Эта система наилучшим образом подходит для отрицательного отбора претендентов на карьерный рост. Вся молодежь с живым умом постарается свалить с обязаловки при первой возможности и для дальнейшего роста в органах власти остануться самые неразвитые и непритязательные, неспособные самостоятельно принимать решения, но готовые выполнять любые прихоти начальства.

gvs 13 апреля 2018 | 16:09

Оператором дрона в "Почте России" например... )))

prender 13 апреля 2018 | 16:16

Back in USSR. только страна совсем другая и население почувствовало, что называется кровь. Видели по ящику как у них там все *плохо* а у нас здесь рай на земле. терпилы потом самые страшные, подлые и извращенные преступники оказываются, а эти нонешние себе заготовили минимум 50 млн. и еще подрастают. Потом их и деток ихних вместе с родственным окружением они под землей найдут и кушать будут медленно и долго, чтоб подольше мучались

srk2658lu 13 апреля 2018 | 16:19

Возвращаемся к совку: три года отработать по направлению!
И прошло-то всего 30 лет...
Путин бредит совком и ничего нового предложить не способен.

bike_nty 13 апреля 2018 | 16:53

srk2658lu: Давно вернулись, выпустив лучшее и взяв худшее, совок в редакции 2.0. - азиатский способ производства с нечеловеческим лицом

sasass 13 апреля 2018 | 16:23

Будут набирать опыт заядлого коррупционера....

ha12raz 13 апреля 2018 | 16:24

Куда еще столько дармоедов ?

vasilevich58 13 апреля 2018 | 16:40

ha12raz: Дармоеды у нас в Думе.

olegfst 13 апреля 2018 | 16:25

С моим университетским химическим образованием пойду в Госдуму химиком-отравителем. Буду проводить химические опыты с новичком на депутатах

sergyncho 13 апреля 2018 | 16:33

Чем хуже - тем лучше!

zverolov 13 апреля 2018 | 16:36

Чо они фигней маются, выдавали бы кандалы прямо в роддоме...

stas12006 13 апреля 2018 | 16:36

офигенная штука! это я также в армии после военной кафедры служил. не хрена не делаешь , а зарплату всё равно платят и не выгоняют. )))))

ivan127_4 13 апреля 2018 | 16:51

Справедливо: отучился на деньги страны - отработай.

natogrek 13 апреля 2018 | 17:00

ivan127_4: По идее на бюджете обучаются лучшие из лучших. Засушивать им мозги из-за придурковатого режима - это все равно что лишать страну мозгов. И так не блещем.

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